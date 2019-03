英永住権獲得の吉田麻也がJ助っ人を引き合いにプレミアでの成功要因を語る！「彼らは自分の強みが何かを…」

世界最高峰のプレミアリーグで格闘すること7年――。日本代表DFの吉田麻也がイングランドでの永住権を獲得した。現地時間3月9日に掲載された英紙『The Sun』のインタビューで本人が明かしている。



2012年8月にオランダのVVVからサウサンプトンに移籍した吉田は、インタビューの中で、「これで形の上では“イングランド人”になれた。永住権を取得したからね。6年間待つことになったけど、ようやく試験にも受かった」と報告した。



「スピーキングとリスニング、それと『life in the UK(英国での一般常識が問われる)』の試験を受けたんだ。なかでも『life in the UK』は、過去に受けたテストの中で最も難しいテストだった。(それでも試験をパスできて)いまは自分のことを25パーセントはイングランド人だと感じているよ」



それは各国代表クラスの一線級とレギュラー争いをしながら居場所を掴み、その結果としてようやく手にしたものだ。吉田はサウサンプトンでの日々を「いつだってタフな競争があった」と振り返っている。



「サウサンプトンでは激しいポジション争いを続けてきた。自分のライバルを振り返ると、トットナムのトビー(・アルデルヴァイレルド)、リバプールのデヤン(・ロブレン)、(フィルジル・)ファンダイクは説明不要でしょ? ジョゼ・フォンテ(ポルトガル代表CB)はヨーロッパチャンピオンにもなった。こうした環境が僕を逞しくしてくれた」



次から次へと強力なライバルが加入し、時にはベンチウォーマーに甘んじることもあった。そのことへの本音も漏らしている。



「プレミアリーグの厳しい環境は僕を成長させてくれた。ただ、何試合かプレーして、何試合かをベンチに戻るという状況は、いまでも難しい。日本代表の試合から戻ってくると、いつもポジションがなくなっている。それには時々、『またかよ! またポジションを奪い返さないといけないのか』と思うこともある」



ただ、そうした熾烈なポジション争いのなかで、最終的には吉田は必要とされ、重要なシーズン終盤には必ず定位置を奪取している。今シーズンもアジアカップに出場するため1月に離脱を余儀なくされ、戻って来てからの2試合はベンチを温めたものの、リーグ戦の直近3試合は全てフル出場を果たしている。



