【高円宮杯】プレミアリーグの開幕カード決定！EASTは今冬の選手権決勝で戦った青森山田と流経大柏が再戦！

2月25日、日本サッカー協会は2種年代最高峰の戦い「高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2019」の開幕カードを発表した。



20チームが東西に分かれてホーム&アウェーの総当たり方式で戦うなか、今季も開幕戦は毎年恒例となっているセントラル開催で実施。4月6日と7日に全試合を行なう。



EASTはAGFフィールドで全5試合を開催。6日に市立船橋と磐田U-18、柏U-18と昇格組の尚志が対戦。そして、注目は7日だ。浦和ユースと清水ユースの第1試合に続き、第2試合で今冬の高校サッカー選手権決勝で相まみえた流経大柏と青森山田が顔を合わせる。



流経大柏は中盤の要・八木滉生(2年)、期待のボランチ・藤井海和(1年)、選手権で守護神を務めた松原颯汰(1年)など今季もタレントがずらり。対する青森山田もU-18代表でプロ注目の司令塔・武田英寿(2年)らを擁しており、戦力は充実。選手権では後者に軍配が上がったが、果たして今回はどちらが制するのか注目だ。



第3試合では2年ぶりにトップディビジョン復帰を果たした大宮ユースと、昨季のプレミアリーグファイナル(東西の優勝チームが日本一を懸けて戦う一戦)を制した鹿島ユースが激突する。



一方、WESTは6日に3試合を実施。名古屋U18と昇格を果たした愛媛ユースの第1試合、G大阪ユースと2年ぶりにトップリーグに挑む大津の第2試合まではヤンマーフィールド長居で開催し、第3試合のC大阪U-18と東福岡の一戦はヤンマースタジアム長居で行なう。翌7日は神戸U-18と昨季のWEST王者・広島ユース、京都U-18と福岡U-18の一戦が行なわれる。



第2節以降の日程は後日発表される予定だ。開幕節の日程は下記の通り。



【開幕戦セントラル開催日程】

・EAST(会場・東京/AGFフィールド※昨年までの名称は味の素スタジアム西競技場)

4/6(土)

市立船橋 vs 磐田U-18(11:00)

柏U-18 vs 尚志(13:30)

4/7(日)

浦和ユース vs 清水ユース (10:30)

流経大柏 vs 青森山田(13:00)

大宮U-18 vs 鹿島ユース(15:30)



・WEST(会場・大阪/①=ヤンマースタジアム長居、②ヤンマーフィールド長居)

4/6(土)

②名古屋U18 vs 愛媛U-18(11:00)

②G大阪ユース vs 大津(13:30)

①C大阪U-18 vs 東福岡(15:45)

4/7(日)

①神戸U-18 vs 広島ユース(11:00)

①京都U-18 vs 福岡U-18(13:30)