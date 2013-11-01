【TM・PSM結果一覧】クエンカ、F・トーレスを擁する鳥栖が高原率いる沖縄SVに敗戦。後半にまさかの…

１月28日、Jクラブのトレーニングマッチが各地で行なわれた。



元スペイン代表のフェルナンド・トーレス、元バルセロナのクエンカらを擁する鳥栖は、元日本代表の高原直泰が率いる沖縄SVと対戦。１本目は０－０で折り返したが、後半にまさかの３失点を喫して今季２度目の実戦を勝利で飾れなかった。



タイでキャンプ中の名古屋はチェンマイと対戦した。１本目は０-０で終えたものの、２本目に２失点。それでも３本目に奮起し、カブリエル・シャビエルと広島から加入した千葉和彦のゴールで引き分けに持ち込んだ。



J２の岐阜は東大阪大柏原高と対戦し、13‐０の大勝。とりわけ、風間宏矢は４得点を挙げる活躍を見せるなど、主軸が好調をアピールしている。



28日の結果と１月の予定は以下の通り。



１月28日（月）の結果

鳥栖０－３沖縄ＳＶ（読谷／14:00）

岐阜13－０東大阪大柏原高（Ｊグリーン堺／14:00）

福岡ｖｓ J.FC MIYAZAKI（生目の杜／14:30）

名古屋２－２チェンマイ（チェンマイ／17:00）

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