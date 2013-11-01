【TM・PSM結果一覧】クエンカ、F・トーレスを擁する鳥栖が高原率いる沖縄SVに敗戦。後半にまさかの…
カテゴリ：Jリーグ
2019年01月28日
タイキャンプ中の名古屋は助っ人と新戦力の活躍でチェンマイとドロー。
１月28日、Jクラブのトレーニングマッチが各地で行なわれた。
元スペイン代表のフェルナンド・トーレス、元バルセロナのクエンカらを擁する鳥栖は、元日本代表の高原直泰が率いる沖縄SVと対戦。１本目は０－０で折り返したが、後半にまさかの３失点を喫して今季２度目の実戦を勝利で飾れなかった。
タイでキャンプ中の名古屋はチェンマイと対戦した。１本目は０-０で終えたものの、２本目に２失点。それでも３本目に奮起し、カブリエル・シャビエルと広島から加入した千葉和彦のゴールで引き分けに持ち込んだ。
J２の岐阜は東大阪大柏原高と対戦し、13‐０の大勝。とりわけ、風間宏矢は４得点を挙げる活躍を見せるなど、主軸が好調をアピールしている。
28日の結果と１月の予定は以下の通り。
１月28日（月）の結果
鳥栖０－３沖縄ＳＶ（読谷／14:00）
岐阜13－０東大阪大柏原高（Ｊグリーン堺／14:00）
福岡ｖｓ J.FC MIYAZAKI（生目の杜／14:30）
名古屋２－２チェンマイ（チェンマイ／17:00）
元スペイン代表のフェルナンド・トーレス、元バルセロナのクエンカらを擁する鳥栖は、元日本代表の高原直泰が率いる沖縄SVと対戦。１本目は０－０で折り返したが、後半にまさかの３失点を喫して今季２度目の実戦を勝利で飾れなかった。
タイでキャンプ中の名古屋はチェンマイと対戦した。１本目は０-０で終えたものの、２本目に２失点。それでも３本目に奮起し、カブリエル・シャビエルと広島から加入した千葉和彦のゴールで引き分けに持ち込んだ。
J２の岐阜は東大阪大柏原高と対戦し、13‐０の大勝。とりわけ、風間宏矢は４得点を挙げる活躍を見せるなど、主軸が好調をアピールしている。
28日の結果と１月の予定は以下の通り。
１月28日（月）の結果
鳥栖０－３沖縄ＳＶ（読谷／14:00）
岐阜13－０東大阪大柏原高（Ｊグリーン堺／14:00）
福岡ｖｓ J.FC MIYAZAKI（生目の杜／14:30）
名古屋２－２チェンマイ（チェンマイ／17:00）
【１月】
13日（日）
愛媛 ４－０ 広島修道大（レインボー／13:00）
19日（土）
SHONAN×FUKUSHIMAフットボールフェスティバル2019／湘南 ０－１ 福島（BMWス／14：00）
湘南 ０－０ 湘南Ｕ－18（BMWス／16:00）
琉球 14－０ 琉球Ｕ－18（東崎／10:00）
京都 ４－３ おこしやす京都ＡＣ（東城陽Ｇ／10:30）
栃木 ４－０ 栃木ユース（河内／12:00）
千葉 ０－０ 大宮（南城／15:30）
札幌 ３－３ ランパーンFC（チェンマイ／16:00）
20日（日）
新潟 ４－１ 四国学院大（高知／10:30）
福岡 ２－１ 福岡Ｕ－18（雁ノ巣／11:00）
大分 ４－１ 九州大学選抜（大分ＳＣ／10:30）
徳島 １－１ 高知大（高知／11:30）
水戸 ７－０ 水戸ユース（ひたちなか／11:30）
愛媛 ４－０ 関西福祉大（梅津寺／12:00）
甲府 ６－０ 清水桜が丘高（清水ナショナルトレーニングセンター／14:00）
21日（月）
仙台 ６－０ 沖縄ＳＶ（糸満陸／11:00）
22日（火）
鹿児島 ２－４ 鹿屋体育大（かごしま健康／11:00）
ＦＣ東京 ２－１ 大宮（国頭陸／13:00）
川崎 17－０ 鵬翔高（錦原／15:00）
23日（水）
G大阪U-23 １-３ びわこ成蹊スポーツ大（ガンバ練習場／14:00）
G大阪 ８-０ 海邦銀行（こざまる／15:00）
磐田 ４-０ FC刈谷（ヤマハ／15:00）
千葉 ４-０ 沖縄国際大（南城／15:00）
札幌 ３-２ チェンマイFC（チェンマイ／18:00）
24日（木）
湘南 ２－０ 桐蔭横浜大（平塚／10:00）
甲府 ６－０ 静岡大（清水ナショナルトレーニングセンター／14:00）
大宮 ２－１ ＦＣ琉球（うるま球技場／14:00）
鹿児島 １－３ 全北現代（指宿／15:00）
25日（金）
藤枝 １－０ テゲバジャーロ宮崎
26日（土）
2019Jリーグ アジアチャレンジinタイ／広島 １-２ チョンブリ（チョンブリ／20:00）
川崎 ９－０ 宮崎産業経営大（錦原／10:00）
松本 ４－０ 城西国際大（東金／10:00）
新潟 ３－０ 高知ユナイテッド（高知／10:00）
新潟 ４－２ 高知大（高知／11:35）
東京Ｖ ２－０ 桐蔭横浜大（ヴェルディＧ／10:30）
京都 ５－３ びわこ成蹊スポーツ大（東城陽G／10:30）
水戸 ５－０ FCクリアソン（アツマーレ／11:00）
横浜 ３－０ 琉球（あかんま／13:30）
Ｇ大阪 ３－０ 沖縄ＳＶ（ごさまる陸／14:00）
Ｇ大阪Ｕ－23 ８－０ 阪南大（ガンバ練習場／14:00）
鳥栖 ５－０ 沖縄国際大（読谷陸／14:00）
愛媛２－２ ＦＣ今治（夢スタ／14:00）
岐阜 ６－１ 興國高（Jグリーン堺／14:00）
長崎 ２－０ 千葉（赤間／15:00）
名古屋 ３－１ 仁川（チェンマイ／17:00）
27日（日）
2019Jリーグ アジアチャレンジinタイ／札幌ｖｓバンコク・ユナイテッド（ＳＣＧス／20:00）
鹿島 １-０ テゲバジャーロ宮崎（宮崎／10:00）
八戸（積雪のため中止）八戸学院大（多賀G／10:00）
金沢 ０-２ 徳島（高城運動公園／11:00）
山形 ２-２ 常葉大（御前崎／11:00）
ＦＣ東京 ３-２ 町田（東風平／11:00）
ＦＣ東京 ０-１ 長崎（国頭陸／15:30）
栃木 ４-０ 東京国際大（さくらス／11:00）
岡山 ｖｓ 岡山Ｕ－18（政田／14:30）
28日（月）
鳥栖０－３沖縄ＳＶ（読谷／14:00）
岐阜13－０東大阪大柏原高（Ｊグリーン堺／14:00）
福岡ｖｓ J.FC MIYAZAKI（生目の杜／14:30）
名古屋２－２チェンマイ（チェンマイ／17:00）
29日（火）
ＰＳＭ／神戸ｖｓコロンバス・クルー（オレンジカウンティ／12:00）
仙台ｖｓ長崎（糸満／11:00）
鹿島ｖｓ甲府（宮崎／14:00）
大分ｖｓ鹿児島（霧島／14:00）
磐田ｖｓ東海大熊本（鴨池補／14:30）
30日（水）
松本ｖｓブリオベッカ浦安（東金／10:00）
群馬ｖｓ作新学院大（前橋フ／11:00）
Ｇ大阪ｖｓ東京V（こざまる／14:00）
鳥栖ｖｓ千葉（読谷／14:00）
名古屋ｖｓチェンマイ（ランパーン／17:00）
31日（木）
讃岐ｖｓＦＣ今治（東部運動／11:00）
甲府ｖｓＦＣソウル（国分／13:00）
磐田ｖｓ鹿屋体育大（鴨池補／14:30）
広島ｖｓＵ－23韓国代表（宮崎／18:00）
13日（日）
愛媛 ４－０ 広島修道大（レインボー／13:00）
19日（土）
SHONAN×FUKUSHIMAフットボールフェスティバル2019／湘南 ０－１ 福島（BMWス／14：00）
湘南 ０－０ 湘南Ｕ－18（BMWス／16:00）
琉球 14－０ 琉球Ｕ－18（東崎／10:00）
京都 ４－３ おこしやす京都ＡＣ（東城陽Ｇ／10:30）
栃木 ４－０ 栃木ユース（河内／12:00）
千葉 ０－０ 大宮（南城／15:30）
札幌 ３－３ ランパーンFC（チェンマイ／16:00）
20日（日）
新潟 ４－１ 四国学院大（高知／10:30）
福岡 ２－１ 福岡Ｕ－18（雁ノ巣／11:00）
大分 ４－１ 九州大学選抜（大分ＳＣ／10:30）
徳島 １－１ 高知大（高知／11:30）
水戸 ７－０ 水戸ユース（ひたちなか／11:30）
愛媛 ４－０ 関西福祉大（梅津寺／12:00）
甲府 ６－０ 清水桜が丘高（清水ナショナルトレーニングセンター／14:00）
21日（月）
仙台 ６－０ 沖縄ＳＶ（糸満陸／11:00）
22日（火）
鹿児島 ２－４ 鹿屋体育大（かごしま健康／11:00）
ＦＣ東京 ２－１ 大宮（国頭陸／13:00）
川崎 17－０ 鵬翔高（錦原／15:00）
23日（水）
G大阪U-23 １-３ びわこ成蹊スポーツ大（ガンバ練習場／14:00）
G大阪 ８-０ 海邦銀行（こざまる／15:00）
磐田 ４-０ FC刈谷（ヤマハ／15:00）
千葉 ４-０ 沖縄国際大（南城／15:00）
札幌 ３-２ チェンマイFC（チェンマイ／18:00）
24日（木）
湘南 ２－０ 桐蔭横浜大（平塚／10:00）
甲府 ６－０ 静岡大（清水ナショナルトレーニングセンター／14:00）
大宮 ２－１ ＦＣ琉球（うるま球技場／14:00）
鹿児島 １－３ 全北現代（指宿／15:00）
25日（金）
藤枝 １－０ テゲバジャーロ宮崎
26日（土）
2019Jリーグ アジアチャレンジinタイ／広島 １-２ チョンブリ（チョンブリ／20:00）
川崎 ９－０ 宮崎産業経営大（錦原／10:00）
松本 ４－０ 城西国際大（東金／10:00）
新潟 ３－０ 高知ユナイテッド（高知／10:00）
新潟 ４－２ 高知大（高知／11:35）
東京Ｖ ２－０ 桐蔭横浜大（ヴェルディＧ／10:30）
京都 ５－３ びわこ成蹊スポーツ大（東城陽G／10:30）
水戸 ５－０ FCクリアソン（アツマーレ／11:00）
横浜 ３－０ 琉球（あかんま／13:30）
Ｇ大阪 ３－０ 沖縄ＳＶ（ごさまる陸／14:00）
Ｇ大阪Ｕ－23 ８－０ 阪南大（ガンバ練習場／14:00）
鳥栖 ５－０ 沖縄国際大（読谷陸／14:00）
愛媛２－２ ＦＣ今治（夢スタ／14:00）
岐阜 ６－１ 興國高（Jグリーン堺／14:00）
長崎 ２－０ 千葉（赤間／15:00）
名古屋 ３－１ 仁川（チェンマイ／17:00）
27日（日）
2019Jリーグ アジアチャレンジinタイ／札幌ｖｓバンコク・ユナイテッド（ＳＣＧス／20:00）
鹿島 １-０ テゲバジャーロ宮崎（宮崎／10:00）
八戸（積雪のため中止）八戸学院大（多賀G／10:00）
金沢 ０-２ 徳島（高城運動公園／11:00）
山形 ２-２ 常葉大（御前崎／11:00）
ＦＣ東京 ３-２ 町田（東風平／11:00）
ＦＣ東京 ０-１ 長崎（国頭陸／15:30）
栃木 ４-０ 東京国際大（さくらス／11:00）
岡山 ｖｓ 岡山Ｕ－18（政田／14:30）
28日（月）
鳥栖０－３沖縄ＳＶ（読谷／14:00）
岐阜13－０東大阪大柏原高（Ｊグリーン堺／14:00）
福岡ｖｓ J.FC MIYAZAKI（生目の杜／14:30）
名古屋２－２チェンマイ（チェンマイ／17:00）
29日（火）
ＰＳＭ／神戸ｖｓコロンバス・クルー（オレンジカウンティ／12:00）
仙台ｖｓ長崎（糸満／11:00）
鹿島ｖｓ甲府（宮崎／14:00）
大分ｖｓ鹿児島（霧島／14:00）
磐田ｖｓ東海大熊本（鴨池補／14:30）
30日（水）
松本ｖｓブリオベッカ浦安（東金／10:00）
群馬ｖｓ作新学院大（前橋フ／11:00）
Ｇ大阪ｖｓ東京V（こざまる／14:00）
鳥栖ｖｓ千葉（読谷／14:00）
名古屋ｖｓチェンマイ（ランパーン／17:00）
31日（木）
讃岐ｖｓＦＣ今治（東部運動／11:00）
甲府ｖｓＦＣソウル（国分／13:00）
磐田ｖｓ鹿屋体育大（鴨池補／14:30）
広島ｖｓＵ－23韓国代表（宮崎／18:00）