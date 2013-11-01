無敵のフィットで、無双する――。アディダスの新スパイク「EXHIBIT PACK」が登場！

カテゴリ：ワールド

サッカーダイジェストWeb編集部

2019年01月19日

プレースタイルに特化したフィットを追求

パウロ・ディバラ、ポール・ポグバ、ガブリエル・ジェズス、リオネル・メッシらが着用する。

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　アディダスの新スパイクコレクション「EXHIBIT PACK（イグジビットパック）」を発表した。フィットを追求し、コパ、プレデター、エックス、ネメシスそれぞれのプレースタイルに特化したフィット性能を実現させた。

　1月22日（火）よりアディダス オンラインショップ、サッカーショップKAMO原宿店にて先行発売予定で、一般発売は1月29日（火）からとなる。

　日本代表の中心選手として活躍する南野拓実（ザルツブルグ）、武藤嘉紀（ニューカッスル）や五輪世代の三好康児（横浜F・マリノス）なども着用する。

問い合わせ
アディダスグループお客様窓口
Tel：0570-033-033 （営業時間：月～金 9：30～18：00）
adidas ONLINE SHOP：https://shop.adidas.jp/football/
 アディダスフットボールtwitter公式アカウント：@adidasFTB_jp
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