無敵のフィットで、無双する――。アディダスの新スパイク「EXHIBIT PACK」が登場！
カテゴリ：ワールド
2019年01月19日
プレースタイルに特化したフィットを追求
アディダスの新スパイクコレクション「EXHIBIT PACK（イグジビットパック）」を発表した。フィットを追求し、コパ、プレデター、エックス、ネメシスそれぞれのプレースタイルに特化したフィット性能を実現させた。
1月22日（火）よりアディダス オンラインショップ、サッカーショップKAMO原宿店にて先行発売予定で、一般発売は1月29日（火）からとなる。
日本代表の中心選手として活躍する南野拓実（ザルツブルグ）、武藤嘉紀（ニューカッスル）や五輪世代の三好康児（横浜F・マリノス）なども着用する。
問い合わせ
アディダスグループお客様窓口
Tel：0570-033-033 （営業時間：月～金 9：30～18：00）
adidas ONLINE SHOP：https://shop.adidas.jp/football/
アディダスフットボールtwitter公式アカウント：@adidasFTB_jp
1月22日（火）よりアディダス オンラインショップ、サッカーショップKAMO原宿店にて先行発売予定で、一般発売は1月29日（火）からとなる。
日本代表の中心選手として活躍する南野拓実（ザルツブルグ）、武藤嘉紀（ニューカッスル）や五輪世代の三好康児（横浜F・マリノス）なども着用する。
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