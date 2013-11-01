選手権の大会優秀選手38人を発表！優勝の青森山田から檀崎ら最多８人を選出

高体連が14日、第97回全国高校サッカー選手権の優秀選手38人を発表した。



２年ぶり２回目の優勝を果たした青森山田（青森）からは、決勝で２ゴールを挙げた檀崎竜孔（３年）や三國ケネディエブス（３年）、天笠泰輝（３年）ら、最多８人が選出。準優勝の流経大柏（千葉）からは、関川郁万（３年）や熊澤和希（３年）ら５人が選ばれた。優秀選手は以下の通り。



GK

飯田雅浩（青森山田／３年）

松原颯汰（流経大柏／１年）

八井田舜（岡山学芸館／３年）



DF

松田 亮（東福岡／３年）

豊島基矢（青森山田／３年）

三國ケネディエブス（青森山田／３年）

フォファナ・マリック（尚志／３年）

後藤裕二（矢板中央／３年）

白井陽貴（矢板中央／３年）

関川郁万（流経大柏／３年）

横田大樹（流経大柏／３年）

中田 青（富山一／３年）

山本龍平（四日市中央工／３年）

篤 快青（瀬戸内／２年）

中村拓海（東福岡／３年）

西田翔央（東福岡／３年）

吉村仁志（大津／３年）



MF

天笠泰輝（青森山田／３年）

武田英寿（青森山田／２年）

檀崎竜孔（青森山田／３年）

バスケス・バイロン（青森山田／３年）

長谷川悠（秋田商／３年）

坂下健将（尚志／３年）

秋山裕紀（前橋育英／３年）

熊澤和希（流経大柏／３年）

藤井海和（流経大柏／１年）

塚越誠也（日本航空／３年）

谷内田哲平（帝京長岡／２年）

佐々木達也（瀬戸内／３年）

鈴木冬一（長崎総科大附／３年）

福島隼斗（大津／３年）

水野雄太（大津／３年）



FW

佐々木銀士（青森山田／３年）

染野唯月（尚志／２年）

伊藤綾汰（尚志／３年）

西川 潤（桐光学園／２年）

晴山 岬（帝京長岡／２年）

大崎 舜（大津／３年）