選手権の大会優秀選手38人を発表！優勝の青森山田から檀崎ら最多８人を選出

カテゴリ：高校・ユース・その他

サッカーダイジェストWeb編集部

2019年01月14日

準優勝の流経大柏からは関川郁万ら５名

優勝した青森山田からは檀崎ら８人が選出された。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　高体連が14日、第97回全国高校サッカー選手権の優秀選手38人を発表した。
 
　２年ぶり２回目の優勝を果たした青森山田（青森）からは、決勝で２ゴールを挙げた檀崎竜孔（３年）や三國ケネディエブス（３年）、天笠泰輝（３年）ら、最多８人が選出。準優勝の流経大柏（千葉）からは、関川郁万（３年）や熊澤和希（３年）ら５人が選ばれた。優秀選手は以下の通り。

GK
飯田雅浩（青森山田／３年）
松原颯汰（流経大柏／１年）
八井田舜（岡山学芸館／３年）
 
DF
松田　亮（東福岡／３年）
豊島基矢（青森山田／３年）
三國ケネディエブス（青森山田／３年）
フォファナ・マリック（尚志／３年）
後藤裕二（矢板中央／３年）
白井陽貴（矢板中央／３年）
関川郁万（流経大柏／３年）
横田大樹（流経大柏／３年）
中田　青（富山一／３年）
山本龍平（四日市中央工／３年）
篤　快青（瀬戸内／２年）
中村拓海（東福岡／３年）
西田翔央（東福岡／３年）
吉村仁志（大津／３年）
 
MF
天笠泰輝（青森山田／３年）
武田英寿（青森山田／２年）
檀崎竜孔（青森山田／３年）
バスケス・バイロン（青森山田／３年）
長谷川悠（秋田商／３年）
坂下健将（尚志／３年）
秋山裕紀（前橋育英／３年）
熊澤和希（流経大柏／３年）
藤井海和（流経大柏／１年）
塚越誠也（日本航空／３年）
谷内田哲平（帝京長岡／２年）
佐々木達也（瀬戸内／３年）
鈴木冬一（長崎総科大附／３年）
福島隼斗（大津／３年）
水野雄太（大津／３年）
 
FW
佐々木銀士（青森山田／３年）
染野唯月（尚志／２年）
伊藤綾汰（尚志／３年）
西川　潤（桐光学園／２年）
晴山　岬（帝京長岡／２年）
大崎　舜（大津／３年）
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