「僕は準備万端だ！」神戸新加入のビジャがすでに来日中の模様。トレーニング姿で意気込みを発信！

連日、Jリーグの移籍情報が飛び交っているなか、この人も新シーズンの開幕に気合十分のようだ。



ヴィッセル神戸に新加入する元スペイン代表のダビド・ビジャが自身のSNSを更新。トレーニング姿で、プレシーズン、そして月末に控えるUSAツアーへの気合を表明した。



「Preseason is right around the corner and I’m always ready!!(プレシーズンがもうすぐそこまで来ている、僕は準備万端だ!)」



年末はアメリカでパッキングなどを行なう様子を発信していたビジャ。なんとすでに日本へ、そして神戸に入っているようだ。数々のトレーニングマシンを背に、汗を流した様子を報告している。

