UAEへ出発する日本代表が機内で記念写真！ 堂安律が決意の投稿「僕らはトロフィーと一緒に帰ってくる」

1月2日、アジア首長国連邦(UAE)で5日から開催されるアジアカップに参加するため、国内から日本代表メンバーが出国した。



森保ジャパンになってA代表に初選出され、アタッカーとして期待されている堂安律は、機内で日本からUAEに向かう選手たちの集合写真を自身のSNSに投稿。「We will be back with the trophy.(僕らはトロフィーと一緒に帰ってくるだろう)」という決意のメッセージを添え、覚悟を表わした。



集合写真は機内で撮影されたもののようで、大迫勇也、長友佑都、原口元気、酒井宏樹らロシア・ワールドカップを経験した選手たちに加え、南野拓実、堂安律、北川航也ら森保ジャパンになって加わった新戦力がともに肩を並べ、リラックスした表情を浮かべている。この写真に収まっていないメンバー、吉田麻也、武藤嘉紀、中島翔哉ら欧州組の何名かは現地合流になるとみられる。

