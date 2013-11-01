【J２採点】岐阜０-０福岡｜福岡が痛恨のスコアレスドロー。J１参入PO出場ならず
カテゴリ：Jリーグ
2018年11月20日
福岡は７位、岐阜は20位。
11月17日／14：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／8,870人
岐阜 ０-０ 福岡
前半 ０-０
後半 ０-０
得点者／岐阜＝なし 福岡＝なし
【採点理由】
福岡は序盤の右サイド中心の攻撃で先制できなかったことが響いた。岐阜にケアされ逆にロングボールの攻撃に全体が間延びした。失点しなかったものの得点には繋がらず。岐阜も勝つチャンスがあったが決めきれなかった。
【チーム採点】
岐阜 6.5
福岡 5.5
【MAN OF THE MATCH】
阿部正紀（岐阜）
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 6.5
DF
２ 阿部正紀 6.5
３ 竹田忠嗣 ６
34 北谷史孝 ６
５ 青木 翼 ５（24分OUT）
MF
30 中島賢星 ６
14 風間宏矢 ６
６ 三島頌平 ６
FW
７ 田中パウロ淳一 5.5（84分OUT）
10 ライアン・デ・フリース ６（75分OUT）
９ 山岸祐也 ６
交代出場
DF
15 田森大己 6.5（24分IN）
FW
24 難波宏明 5.5（75分IN）
FW
22 島村拓弥 ―（84分IN）
監督
大木 武 6.5
【福岡｜選手採点】
GK
21 圍謙太朗 ６
DF
22 輪湖直樹 ６
26 古賀太陽 ６
29 吉本一謙 ６
39 篠原弘次郎 ６
MF
８ 鈴木 惇 ６
14 枝村匠馬 5.5（71分OUT）
16 石津大介 ６（66分OUT）
17 松田 力 ６（80分OUT）
18 ドゥドゥ 5.5
FW
10 城後 寿 ６
交代出場
MF
33 山瀬功治 ６（66分IN）
FW
35 レオミネイロ 5.5（71分IN）
FW
15 森本貴幸 ―（80分IN）
監督
井原正巳 ５
取材・文●小崎仁久（スポーツライター）
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