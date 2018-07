日本代表、長友＆吉田が炎天下の「豪華３ショット」を公開！ 合同トレで磨いたのは“走りのスキル”

長友から遅れること1時間半、今度は吉田もツイート。こちらは「Never should have done a training in this kind of temperature...こんな日はトレーニングしちゃダメだわ」と記し、「#36℃ #杉本トレ #ハンパない暑さ #帽子似合わなすぎ」と続けた。さすがに歴戦の勇者たちにとっても、日本列島を襲う猛暑はかなりの強敵のようだ。



ちなみ武藤はその1日前、オフで釣りを楽しんだ模様。自身のインスタグラムでその収穫を明かし、「獲ったどー!70cm,11kg」と、巨大なコブダイを手に持つ画像を掲載していた。



長友のツイッターの投稿欄にはファンからの投稿が相次いでおり、「3人半端ないって!あいつら半端ないって!」「その向上心に感服します。4年後期待してますよ」「熱中症気をつけてくださいね!!」「四年後も期待のトリオですね!」「パワーもらえた!!」などなど、反響が広がっている。



ヨーロッパのプレシーズンもそろそろ佳境に入る。この数日以内に長友はガラタサライに、吉田はサウサンプトンのキャンプに再合流する予定だ。一方で、その去就が盛んに取り沙汰されているのが武藤だ。はたしてマインツのキャンプ地に入るのか、否か──。こちらの動向にも注目だ。