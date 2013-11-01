【J２採点】大分４-３町田｜大分が楽勝から一転辛勝で首位をキープ

カテゴリ：Jリーグ

柚野真也

2018年04月30日

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数的不利をはね除け３点奪った町田。

J２リーグ・11節
４月28日／14：03／大分銀行ドーム／7,205人
大分　４-３　町田
前半 ３-０
後半 １-３
得点者／大分＝馬場③（３分、31分、45分）、伊佐（90分）　町田＝酒井（47分）、平戸（84分）、藤井（90＋３分）
 
【採点理由】
前半にハットトリックを達成した馬場が最高点だが、３点リードを有効に使えなかった大分の選手、監督は少し厳しい評価とした。15分で退場した町田の深津も厳しく採点した。
 
【チーム採点】
大分　5.5
町田　5.5
 
【MAN OF THE MATCH】
馬場賢治（大分）
 
【大分｜選手採点】
GK
31　高木　駿　5.5

DF
41　刀根亮輔　5.5
５　鈴木義宜　5.5
６　福森直也　5.5
 
MF
７　松本　怜　5.5
33　丸谷拓也　5.5
35　宮阪政樹　5.5
19　星　雄次　６（88分OUT）

FW　
９　後藤優介　５（29分OUT）
38　馬場賢治　6.5（79分OUT）
18　伊佐耕平　６

交代出場
MF
15　清本拓己　5.5（29分IN）
 
FW
27　三平和司　5.5（79分IN）
 
DF
４　竹内　彬　―（88分IN）
 
監督
片野坂知宏　５
 
 
【町田｜選手採点】
GK　
21　髙原寿康　5.5
 
DF    
35　大谷尚輝　５
23　酒井隆介　６
５　深津康太　4.5
２　奥山政幸　5.5
 
MF    
11　中村祐也　5.5（56分OUT）
15　井上裕大　６
24　ロメロ・フランク　５
14　吉濱遼平　5.5（15分OUT）
 
FW
30　中島裕希　５
７　杉森考起　5.5（67分OUT）

交代出場
DF　
３　藤井航大　5.5（15分IN）
 
FW
９　鈴木孝司　5.5（56分IN）
 
MF
８　平戸太貴　5.5（67分IN）
 
監督
相馬直樹　５
 
取材・文●柚野真也（スポーツライター）
関連ワード
J2
大分
町田

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