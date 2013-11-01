【J２採点】大分４-３町田｜大分が楽勝から一転辛勝で首位をキープ

J２リーグ・11節

４月28日／14：03／大分銀行ドーム／7,205人

大分 ４-３ 町田

前半 ３-０

後半 １-３

得点者／大分＝馬場③（３分、31分、45分）、伊佐（90分） 町田＝酒井（47分）、平戸（84分）、藤井（90＋３分）



【採点理由】

前半にハットトリックを達成した馬場が最高点だが、３点リードを有効に使えなかった大分の選手、監督は少し厳しい評価とした。15分で退場した町田の深津も厳しく採点した。



【チーム採点】

大分 5.5

町田 5.5



【MAN OF THE MATCH】

馬場賢治（大分）



【大分｜選手採点】

GK

31 高木 駿 5.5



DF

41 刀根亮輔 5.5

５ 鈴木義宜 5.5

６ 福森直也 5.5



MF

７ 松本 怜 5.5

33 丸谷拓也 5.5

35 宮阪政樹 5.5

19 星 雄次 ６（88分OUT）



FW

９ 後藤優介 ５（29分OUT）

38 馬場賢治 6.5（79分OUT）

18 伊佐耕平 ６



交代出場

MF

15 清本拓己 5.5（29分IN）



FW

27 三平和司 5.5（79分IN）



DF

４ 竹内 彬 ―（88分IN）



監督

片野坂知宏 ５





【町田｜選手採点】

GK

21 髙原寿康 5.5



DF

35 大谷尚輝 ５

23 酒井隆介 ６

５ 深津康太 4.5

２ 奥山政幸 5.5



MF

11 中村祐也 5.5（56分OUT）

15 井上裕大 ６

24 ロメロ・フランク ５

14 吉濱遼平 5.5（15分OUT）



FW

30 中島裕希 ５

７ 杉森考起 5.5（67分OUT）



交代出場

DF

３ 藤井航大 5.5（15分IN）



FW

９ 鈴木孝司 5.5（56分IN）



MF

８ 平戸太貴 5.5（67分IN）



監督

相馬直樹 ５



取材・文●柚野真也（スポーツライター）