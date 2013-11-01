【J２採点】大分４-３町田｜大分が楽勝から一転辛勝で首位をキープ
カテゴリ：Jリーグ
2018年04月30日
数的不利をはね除け３点奪った町田。
４月28日／14：03／大分銀行ドーム／7,205人
大分 ４-３ 町田
前半 ３-０
後半 １-３
得点者／大分＝馬場③（３分、31分、45分）、伊佐（90分） 町田＝酒井（47分）、平戸（84分）、藤井（90＋３分）
【採点理由】
前半にハットトリックを達成した馬場が最高点だが、３点リードを有効に使えなかった大分の選手、監督は少し厳しい評価とした。15分で退場した町田の深津も厳しく採点した。
【チーム採点】
大分 5.5
町田 5.5
【MAN OF THE MATCH】
馬場賢治（大分）
【大分｜選手採点】
GK
31 高木 駿 5.5
DF
41 刀根亮輔 5.5
５ 鈴木義宜 5.5
６ 福森直也 5.5
MF
７ 松本 怜 5.5
33 丸谷拓也 5.5
35 宮阪政樹 5.5
19 星 雄次 ６（88分OUT）
FW
９ 後藤優介 ５（29分OUT）
38 馬場賢治 6.5（79分OUT）
18 伊佐耕平 ６
交代出場
MF
15 清本拓己 5.5（29分IN）
FW
27 三平和司 5.5（79分IN）
DF
４ 竹内 彬 ―（88分IN）
監督
片野坂知宏 ５
【町田｜選手採点】
GK
21 髙原寿康 5.5
DF
35 大谷尚輝 ５
23 酒井隆介 ６
５ 深津康太 4.5
２ 奥山政幸 5.5
MF
11 中村祐也 5.5（56分OUT）
15 井上裕大 ６
24 ロメロ・フランク ５
14 吉濱遼平 5.5（15分OUT）
FW
30 中島裕希 ５
７ 杉森考起 5.5（67分OUT）
交代出場
DF
３ 藤井航大 5.5（15分IN）
FW
９ 鈴木孝司 5.5（56分IN）
MF
８ 平戸太貴 5.5（67分IN）
監督
相馬直樹 ５
取材・文●柚野真也（スポーツライター）
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