【J２採点】甲府０-１松本｜甲府の３トップが沈黙。MOMは松本の守護神

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年04月18日

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松本は12位、甲府は17位に。

J２リーグ・９節
４月14日／14:02／山梨中銀スタジアム／9,659人
甲府　０-１　松本
前半 ０-１
後半 ０-０
得点者／甲府＝なし　松本＝セルジーニョ（41分）
 
【採点理由】
流れの中ではともにゴール前の決定機は少なかったが、松本は甲府の３トップのスピードを活かさせない守備に成功。得点はDFに当たる幸運もあったが、無失点で凌いだことを評価。
 
【チーム採点】
甲府　5,5
松本　 ６
 
【MAN OF THE MATCH】
守田達弥（松本）
 
【甲府｜選手採点】
GK
23　岡　大生　６
 
DF
34　今津佑太　5,5（82分OUT)
４　山本英臣　5,5
６　エデル・リマ　６
 
MF
２　湯澤聖人　6,5
５　窪田　良　６
19　小塚和季　5,5（74分OUT）
35　高野　遼　６
 
FW
13　太田修介　５（59分OUT）
29　ジュニオール・バホス　６
10　リンス　5,5
 
交代出場
FW
14　田中佑昌　5,5（59分IN）
 
FW
７　堀米勇輝　5,5（74分IN）
 
MF
28　橋爪勇樹　―（82分IN）
 
監督
吉田達磨　5,5
 
 
【松本｜選手採点】
GK
１　守田達弥　７
 
DF
４　飯田真輝　６
31　橋内優也　6,5
２　浦田延尚　6,5
 
MF
47　岩上祐三　６
６　藤田息吹　6,5
14　パウリーニョ　６
20　石原崇兆　5,5
８　セルジーニョ　6,5（89分OUT)
 
FW
９　高崎寛之　5,5（79分OUT）
７　前田大然　6,5  (90+４分OUT)
 
交代出場
FW
19　山本大貴　―（79分IN）
 
MF
10　工藤浩平　―（89分IN）
 
MF
23　岡本知剛　― （90＋４分IN）
 
監督
反町康治　６
 
関連ワード
J2
松本
甲府

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