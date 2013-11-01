【J２採点】甲府０-１松本｜甲府の３トップが沈黙。MOMは松本の守護神

J２リーグ・９節

４月14日／14:02／山梨中銀スタジアム／9,659人

甲府 ０-１ 松本

前半 ０-１

後半 ０-０

得点者／甲府＝なし 松本＝セルジーニョ（41分）



【採点理由】

流れの中ではともにゴール前の決定機は少なかったが、松本は甲府の３トップのスピードを活かさせない守備に成功。得点はDFに当たる幸運もあったが、無失点で凌いだことを評価。



【チーム採点】

甲府 5,5

松本 ６



【MAN OF THE MATCH】

守田達弥（松本）



【甲府｜選手採点】

GK

23 岡 大生 ６



DF

34 今津佑太 5,5（82分OUT)

４ 山本英臣 5,5

６ エデル・リマ ６



MF

２ 湯澤聖人 6,5

５ 窪田 良 ６

19 小塚和季 5,5（74分OUT）

35 高野 遼 ６



FW

13 太田修介 ５（59分OUT）

29 ジュニオール・バホス ６

10 リンス 5,5



交代出場

FW

14 田中佑昌 5,5（59分IN）



FW

７ 堀米勇輝 5,5（74分IN）



MF

28 橋爪勇樹 ―（82分IN）



監督

吉田達磨 5,5





【松本｜選手採点】

GK

１ 守田達弥 ７



DF

４ 飯田真輝 ６

31 橋内優也 6,5

２ 浦田延尚 6,5



MF

47 岩上祐三 ６

６ 藤田息吹 6,5

14 パウリーニョ ６

20 石原崇兆 5,5

８ セルジーニョ 6,5（89分OUT)



FW

９ 高崎寛之 5,5（79分OUT）

７ 前田大然 6,5 (90+４分OUT)



交代出場

FW

19 山本大貴 ―（79分IN）



MF

10 工藤浩平 ―（89分IN）



MF

23 岡本知剛 ― （90＋４分IN）



監督

反町康治 ６

