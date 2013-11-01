【J２採点】甲府０-１松本｜甲府の３トップが沈黙。MOMは松本の守護神
カテゴリ：Jリーグ
2018年04月18日
松本は12位、甲府は17位に。
J２リーグ・９節
４月14日／14:02／山梨中銀スタジアム／9,659人
甲府 ０-１ 松本
前半 ０-１
後半 ０-０
得点者／甲府＝なし 松本＝セルジーニョ（41分）
【採点理由】
流れの中ではともにゴール前の決定機は少なかったが、松本は甲府の３トップのスピードを活かさせない守備に成功。得点はDFに当たる幸運もあったが、無失点で凌いだことを評価。
【チーム採点】
甲府 5,5
松本 ６
【MAN OF THE MATCH】
守田達弥（松本）
【甲府｜選手採点】
GK
23 岡 大生 ６
DF
34 今津佑太 5,5（82分OUT)
４ 山本英臣 5,5
６ エデル・リマ ６
MF
２ 湯澤聖人 6,5
５ 窪田 良 ６
19 小塚和季 5,5（74分OUT）
35 高野 遼 ６
FW
13 太田修介 ５（59分OUT）
29 ジュニオール・バホス ６
10 リンス 5,5
交代出場
FW
14 田中佑昌 5,5（59分IN）
FW
７ 堀米勇輝 5,5（74分IN）
MF
28 橋爪勇樹 ―（82分IN）
監督
吉田達磨 5,5
【松本｜選手採点】
GK
１ 守田達弥 ７
DF
４ 飯田真輝 ６
31 橋内優也 6,5
２ 浦田延尚 6,5
MF
47 岩上祐三 ６
６ 藤田息吹 6,5
14 パウリーニョ ６
20 石原崇兆 5,5
８ セルジーニョ 6,5（89分OUT)
FW
９ 高崎寛之 5,5（79分OUT）
７ 前田大然 6,5 (90+４分OUT)
交代出場
FW
19 山本大貴 ―（79分IN）
MF
10 工藤浩平 ―（89分IN）
MF
23 岡本知剛 ― （90＋４分IN）
監督
反町康治 ６
４月14日／14:02／山梨中銀スタジアム／9,659人
甲府 ０-１ 松本
前半 ０-１
後半 ０-０
得点者／甲府＝なし 松本＝セルジーニョ（41分）
【採点理由】
流れの中ではともにゴール前の決定機は少なかったが、松本は甲府の３トップのスピードを活かさせない守備に成功。得点はDFに当たる幸運もあったが、無失点で凌いだことを評価。
【チーム採点】
甲府 5,5
松本 ６
【MAN OF THE MATCH】
守田達弥（松本）
【甲府｜選手採点】
GK
23 岡 大生 ６
DF
34 今津佑太 5,5（82分OUT)
４ 山本英臣 5,5
６ エデル・リマ ６
MF
２ 湯澤聖人 6,5
５ 窪田 良 ６
19 小塚和季 5,5（74分OUT）
35 高野 遼 ６
FW
13 太田修介 ５（59分OUT）
29 ジュニオール・バホス ６
10 リンス 5,5
交代出場
FW
14 田中佑昌 5,5（59分IN）
FW
７ 堀米勇輝 5,5（74分IN）
MF
28 橋爪勇樹 ―（82分IN）
監督
吉田達磨 5,5
【松本｜選手採点】
GK
１ 守田達弥 ７
DF
４ 飯田真輝 ６
31 橋内優也 6,5
２ 浦田延尚 6,5
MF
47 岩上祐三 ６
６ 藤田息吹 6,5
14 パウリーニョ ６
20 石原崇兆 5,5
８ セルジーニョ 6,5（89分OUT)
FW
９ 高崎寛之 5,5（79分OUT）
７ 前田大然 6,5 (90+４分OUT)
交代出場
FW
19 山本大貴 ―（79分IN）
MF
10 工藤浩平 ―（89分IN）
MF
23 岡本知剛 ― （90＋４分IN）
監督
反町康治 ６
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