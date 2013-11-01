【J２採点】栃木２-１新潟｜“下剋上”の立役者は服部！ 新潟はロングスローに屈する

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年04月17日

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服部が１ゴール・１アシストの活躍。

J２リーグ・第９節
４月15日／14：03／栃木県グリーンスタジアム／6,630人
栃木　２-１　新潟
前半 ０-０
後半 ２-１
得点者／栃木＝大黒（54分）、服部（63分）　新潟＝安田（90＋１分）
 
【採点理由】
攻守で要所を締めた栃木は全体的に高めの採点。中でもCBながら１ゴール・１アシストを決めた服部の存在感が光った。ロングスローから２失点を喫した新潟では、失点に絡んだ選手を辛めの評価にした。
 
【チーム採点】
栃木　6.5
新潟　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
服部康平（栃木）
 
【栃木│選手採点】
GK
15　ジョニー・レオーニ　６
 
DF
19　服部康平　７
３　西河翔吾　６
30　田代雅也　6.5
 
MF
27　久富良輔　6.5（77分OUT）
５　ヘニキ　6.5
11　岡﨑建哉　６
14　西谷和希　5.5（90＋２分OUT）
24　和田達也　６
 
FW
９　大黒将志　6.5（86分OUT）
25　ネイツ・ペチュニク　6.5
 
交代出場
DF
17　福岡将太　―（77分IN）
 
FW
16　榊　翔太　―（86分IN）
 
MF
37　浜下　瑛　―（90＋２分IN）
 
監督
横山雄次　6.5
 
 
【新潟│選手採点】
GK
38　アレックス・ムラーリャ　5.5
 
DF
34　原　輝綺　5.5
２　広瀬健太　５
４　ソン・ジュフン　５
３　安田理大　6.5
 
MF
50　坂井大将　5.5
10　加藤　大　5.5
33　高木善朗　5.5（64分OUT）
40　小川佳純　６
 
FW
９　河田篤秀　5.5（58分OUT）
19　矢野貴章　５（86分OUT）
 
交代出場
FW
11　ターレス　5.5（58分IN）
 
FW
16　渡邉新太　5.5（64分IN）
 
FW
14　田中達也　―（86分IN）
 
監督
鈴木政一　5.5
 
 
取材・文●桜井 誠（下野新聞社）
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