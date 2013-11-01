【J２採点】栃木２-１新潟｜“下剋上”の立役者は服部！ 新潟はロングスローに屈する
カテゴリ：Jリーグ
2018年04月17日
服部が１ゴール・１アシストの活躍。
J２リーグ・第９節
４月15日／14：03／栃木県グリーンスタジアム／6,630人
栃木 ２-１ 新潟
前半 ０-０
後半 ２-１
得点者／栃木＝大黒（54分）、服部（63分） 新潟＝安田（90＋１分）
【採点理由】
攻守で要所を締めた栃木は全体的に高めの採点。中でもCBながら１ゴール・１アシストを決めた服部の存在感が光った。ロングスローから２失点を喫した新潟では、失点に絡んだ選手を辛めの評価にした。
【チーム採点】
栃木 6.5
新潟 5.5
【MAN OF THE MATCH】
服部康平（栃木）
【栃木│選手採点】
GK
15 ジョニー・レオーニ ６
DF
19 服部康平 ７
３ 西河翔吾 ６
30 田代雅也 6.5
MF
27 久富良輔 6.5（77分OUT）
５ ヘニキ 6.5
11 岡﨑建哉 ６
14 西谷和希 5.5（90＋２分OUT）
24 和田達也 ６
FW
９ 大黒将志 6.5（86分OUT）
25 ネイツ・ペチュニク 6.5
交代出場
DF
17 福岡将太 ―（77分IN）
FW
16 榊 翔太 ―（86分IN）
MF
37 浜下 瑛 ―（90＋２分IN）
監督
横山雄次 6.5
【新潟│選手採点】
GK
38 アレックス・ムラーリャ 5.5
DF
34 原 輝綺 5.5
２ 広瀬健太 ５
４ ソン・ジュフン ５
３ 安田理大 6.5
MF
50 坂井大将 5.5
10 加藤 大 5.5
33 高木善朗 5.5（64分OUT）
40 小川佳純 ６
FW
９ 河田篤秀 5.5（58分OUT）
19 矢野貴章 ５（86分OUT）
交代出場
FW
11 ターレス 5.5（58分IN）
FW
16 渡邉新太 5.5（64分IN）
FW
14 田中達也 ―（86分IN）
監督
鈴木政一 5.5
取材・文●桜井 誠（下野新聞社）
４月15日／14：03／栃木県グリーンスタジアム／6,630人
栃木 ２-１ 新潟
前半 ０-０
後半 ２-１
得点者／栃木＝大黒（54分）、服部（63分） 新潟＝安田（90＋１分）
【採点理由】
攻守で要所を締めた栃木は全体的に高めの採点。中でもCBながら１ゴール・１アシストを決めた服部の存在感が光った。ロングスローから２失点を喫した新潟では、失点に絡んだ選手を辛めの評価にした。
【チーム採点】
栃木 6.5
新潟 5.5
【MAN OF THE MATCH】
服部康平（栃木）
【栃木│選手採点】
GK
15 ジョニー・レオーニ ６
DF
19 服部康平 ７
３ 西河翔吾 ６
30 田代雅也 6.5
MF
27 久富良輔 6.5（77分OUT）
５ ヘニキ 6.5
11 岡﨑建哉 ６
14 西谷和希 5.5（90＋２分OUT）
24 和田達也 ６
FW
９ 大黒将志 6.5（86分OUT）
25 ネイツ・ペチュニク 6.5
交代出場
DF
17 福岡将太 ―（77分IN）
FW
16 榊 翔太 ―（86分IN）
MF
37 浜下 瑛 ―（90＋２分IN）
監督
横山雄次 6.5
【新潟│選手採点】
GK
38 アレックス・ムラーリャ 5.5
DF
34 原 輝綺 5.5
２ 広瀬健太 ５
４ ソン・ジュフン ５
３ 安田理大 6.5
MF
50 坂井大将 5.5
10 加藤 大 5.5
33 高木善朗 5.5（64分OUT）
40 小川佳純 ６
FW
９ 河田篤秀 5.5（58分OUT）
19 矢野貴章 ５（86分OUT）
交代出場
FW
11 ターレス 5.5（58分IN）
FW
16 渡邉新太 5.5（64分IN）
FW
14 田中達也 ―（86分IN）
監督
鈴木政一 5.5
取材・文●桜井 誠（下野新聞社）
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