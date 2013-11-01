【J２採点】栃木２-１新潟｜“下剋上”の立役者は服部！ 新潟はロングスローに屈する

J２リーグ・第９節

４月15日／14：03／栃木県グリーンスタジアム／6,630人

栃木 ２-１ 新潟

前半 ０-０

後半 ２-１

得点者／栃木＝大黒（54分）、服部（63分） 新潟＝安田（90＋１分）



【採点理由】

攻守で要所を締めた栃木は全体的に高めの採点。中でもCBながら１ゴール・１アシストを決めた服部の存在感が光った。ロングスローから２失点を喫した新潟では、失点に絡んだ選手を辛めの評価にした。



【チーム採点】

栃木 6.5

新潟 5.5



【MAN OF THE MATCH】

服部康平（栃木）



【栃木│選手採点】

GK

15 ジョニー・レオーニ ６



DF

19 服部康平 ７

３ 西河翔吾 ６

30 田代雅也 6.5



MF

27 久富良輔 6.5（77分OUT）

５ ヘニキ 6.5

11 岡﨑建哉 ６

14 西谷和希 5.5（90＋２分OUT）

24 和田達也 ６



FW

９ 大黒将志 6.5（86分OUT）

25 ネイツ・ペチュニク 6.5



交代出場

DF

17 福岡将太 ―（77分IN）



FW

16 榊 翔太 ―（86分IN）



MF

37 浜下 瑛 ―（90＋２分IN）



監督

横山雄次 6.5





【新潟│選手採点】

GK

38 アレックス・ムラーリャ 5.5



DF

34 原 輝綺 5.5

２ 広瀬健太 ５

４ ソン・ジュフン ５

３ 安田理大 6.5



MF

50 坂井大将 5.5

10 加藤 大 5.5

33 高木善朗 5.5（64分OUT）

40 小川佳純 ６



FW

９ 河田篤秀 5.5（58分OUT）

19 矢野貴章 ５（86分OUT）



交代出場

FW

11 ターレス 5.5（58分IN）



FW

16 渡邉新太 5.5（64分IN）



FW

14 田中達也 ―（86分IN）



監督

鈴木政一 5.5





取材・文●桜井 誠（下野新聞社）