本田圭佑が自身のツイートへの批判に「健全な反応をありがとうございます」 ユーザーの反応は？

日本代表の本田圭佑が4月11日、自身のツイッターを更新。前日10日にヴァイッド・ハリルホジッチ監督の解任を受けて発信したと思われる本田のツイートには、多くの賛否両論のコメントが寄せられていたが、それらの声に反応したと見られる。



本田はハリルホジッチ監督の解任発表翌日となる10日、「It’s never too late.」と英語のメッセージを発信。これにユーザーが賛否両論の様々な反応を示していたが、どちらかと言えば「いやいや、遅いやろ」「全ての判断が遅すぎる」「It’s too late」「まずは感謝の言葉を言ってほしかった」など、批判的なコメントが多かった。



それらのコメントに対して、本田は11日の昼過ぎに次のようなメッセージをつぶやいている。

「批判をしてくれてる方々へ。

いつも健全な反応をありがとうございます。

引き続きサッカー界のこと宜しくお願いしますね。」(原文ママ)



常々、自身を含むサッカー界への批判があるたびに、「批判してくれた方々にもありがとうと言いたい」などと語り、批判も自身のエネルギーに変えてきた本田だけに、今回もツイッター上で同様の一面を見せたと言える。



そして、今回の本田のツイートに対する、ユーザーの反応は概ね好意的なものとなっている。

「そのプラス思考大好きです!」

「向かい風も追い風に変えて頑張ってください!」

「それだけ関心があるって事ですよね。」

「結局は、批判も応援なんですよね」

「本田さんはいつ、どんな時も“ありがとう”と言えるその姿勢は素晴らしいとしか言いようがありません」



さらに、批判に対して感謝の意を述べた本田へのポジティブな反応とともに、

「最後は結果で証明してくれるのが本田圭佑」

「なんだかんだあなたしかいない、頼むよ」

などと、本大会での活躍を期待する声も多かった。



もちろん、同調する意見ばかりでもないが、批判も糧に前へ突き進む本田に対して、世間の期待はやはり大きいようだ。