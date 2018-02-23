【J２採点】町田２-２熊本｜バブンスキー弟が今季２点目！ 町田が土壇場で追いつく

カテゴリ：Jリーグ

郡司 聡

2018年04月10日

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熊本では皆川が好印象だった。

J２リーグ・８節
４月８日／14：03／町田市立陸上競技場／3,727人
町田　２-２　熊本
前半 ０-１
後半 ２-１
得点者／町田＝深津（73分）、D・バブンスキー（90＋４分）　熊本＝安（24分）、皆川（76分）
 
【採点理由】
拮抗した試合展開で、決定的な仕事をした選手を高採点に。なかでも最終盤に、町田に勝点１をもたらしたドリアン・バブンスキーをMOMに選出した。
 
【チーム採点】
町田　６
熊本　６
 
【MAN OF THE MATCH
ドリアン・バブンスキー（町田）
 
【町田｜選手採点】
GK
21　髙原寿康　5.5
 
DF
35　大谷尚輝　６
23　酒井隆介　６
５　深津康太　６
２　奥山政幸　６
 
MF
８　平戸太貴　６
15　井上裕大　６
24　ロメロ・フランク　5.5（69分OUT）
11　中村祐也　６（79分OUT）
 
FW
30　中島裕希　６ 　
32　戸高弘貴　5.5（57分OUT）
 
交代出場
MF
７　杉森考起　6.5（57分IN）
 
MF
29  森村昂太　6.5（69分IN）
 
FW
20　ドリアン・バブンスキー　７（79分IN）
 
監督
相馬直樹　6.5
 
 
【熊本｜選手採点】
GK
30　佐藤昭大　5.5
 
DF
23　小谷祐喜　６
15　青木　剛　5.5
４　園田拓也　5.5
 
MF
14　田中達也　5.5
８　上村周平　６
32　米原秀亮　5.5
19　八久保颯　６（85分OUT）
２　黒木晃平　６
 
FW
９　安　柄俊　６
11　皆川佑介　6.5（83分OUT）
 
交代出場
FW
18　巻誠一郎　―（83分IN）
 
MF
22　上原拓郎　―（85分IN）
 
監督
渋谷洋樹　６
 
 
取材・文●郡司 聡（フリーライター）
 
関連ワード
J2
熊本
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