【J２採点】町田２-２熊本｜バブンスキー弟が今季２点目！ 町田が土壇場で追いつく
カテゴリ：Jリーグ
2018年04月10日
熊本では皆川が好印象だった。
J２リーグ・８節
４月８日／14：03／町田市立陸上競技場／3,727人
町田 ２-２ 熊本
前半 ０-１
後半 ２-１
得点者／町田＝深津（73分）、D・バブンスキー（90＋４分） 熊本＝安（24分）、皆川（76分）
【採点理由】
拮抗した試合展開で、決定的な仕事をした選手を高採点に。なかでも最終盤に、町田に勝点１をもたらしたドリアン・バブンスキーをMOMに選出した。
【チーム採点】
町田 ６
熊本 ６
【MAN OF THE MATCH】
ドリアン・バブンスキー（町田）
【町田｜選手採点】
GK
21 髙原寿康 5.5
DF
35 大谷尚輝 ６
23 酒井隆介 ６
５ 深津康太 ６
２ 奥山政幸 ６
MF
８ 平戸太貴 ６
15 井上裕大 ６
24 ロメロ・フランク 5.5（69分OUT）
11 中村祐也 ６（79分OUT）
FW
30 中島裕希 ６
32 戸高弘貴 5.5（57分OUT）
交代出場
MF
７ 杉森考起 6.5（57分IN）
MF
29 森村昂太 6.5（69分IN）
FW
20 ドリアン・バブンスキー ７（79分IN）
監督
相馬直樹 6.5
【熊本｜選手採点】
GK
30 佐藤昭大 5.5
DF
23 小谷祐喜 ６
15 青木 剛 5.5
４ 園田拓也 5.5
MF
14 田中達也 5.5
８ 上村周平 ６
32 米原秀亮 5.5
19 八久保颯 ６（85分OUT）
２ 黒木晃平 ６
FW
９ 安 柄俊 ６
11 皆川佑介 6.5（83分OUT）
交代出場
FW
18 巻誠一郎 ―（83分IN）
MF
22 上原拓郎 ―（85分IN）
監督
渋谷洋樹 ６
取材・文●郡司 聡（フリーライター）
４月８日／14：03／町田市立陸上競技場／3,727人
町田 ２-２ 熊本
前半 ０-１
後半 ２-１
得点者／町田＝深津（73分）、D・バブンスキー（90＋４分） 熊本＝安（24分）、皆川（76分）
【採点理由】
拮抗した試合展開で、決定的な仕事をした選手を高採点に。なかでも最終盤に、町田に勝点１をもたらしたドリアン・バブンスキーをMOMに選出した。
【チーム採点】
町田 ６
熊本 ６
【MAN OF THE MATCH】
ドリアン・バブンスキー（町田）
【町田｜選手採点】
GK
21 髙原寿康 5.5
DF
35 大谷尚輝 ６
23 酒井隆介 ６
５ 深津康太 ６
２ 奥山政幸 ６
MF
８ 平戸太貴 ６
15 井上裕大 ６
24 ロメロ・フランク 5.5（69分OUT）
11 中村祐也 ６（79分OUT）
FW
30 中島裕希 ６
32 戸高弘貴 5.5（57分OUT）
交代出場
MF
７ 杉森考起 6.5（57分IN）
MF
29 森村昂太 6.5（69分IN）
FW
20 ドリアン・バブンスキー ７（79分IN）
監督
相馬直樹 6.5
【熊本｜選手採点】
GK
30 佐藤昭大 5.5
DF
23 小谷祐喜 ６
15 青木 剛 5.5
４ 園田拓也 5.5
MF
14 田中達也 5.5
８ 上村周平 ６
32 米原秀亮 5.5
19 八久保颯 ６（85分OUT）
２ 黒木晃平 ６
FW
９ 安 柄俊 ６
11 皆川佑介 6.5（83分OUT）
交代出場
FW
18 巻誠一郎 ―（83分IN）
MF
22 上原拓郎 ―（85分IN）
監督
渋谷洋樹 ６
取材・文●郡司 聡（フリーライター）