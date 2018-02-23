【J２採点】町田２-２熊本｜バブンスキー弟が今季２点目！ 町田が土壇場で追いつく

J２リーグ・８節

４月８日／14：03／町田市立陸上競技場／3,727人

町田 ２-２ 熊本

前半 ０-１

後半 ２-１

得点者／町田＝深津（73分）、D・バブンスキー（90＋４分） 熊本＝安（24分）、皆川（76分）



【採点理由】

拮抗した試合展開で、決定的な仕事をした選手を高採点に。なかでも最終盤に、町田に勝点１をもたらしたドリアン・バブンスキーをMOMに選出した。



【チーム採点】

町田 ６

熊本 ６



【MAN OF THE MATCH】

ドリアン・バブンスキー（町田）



【町田｜選手採点】

GK

21 髙原寿康 5.5



DF

35 大谷尚輝 ６

23 酒井隆介 ６

５ 深津康太 ６

２ 奥山政幸 ６



MF

８ 平戸太貴 ６

15 井上裕大 ６

24 ロメロ・フランク 5.5（69分OUT）

11 中村祐也 ６（79分OUT）



FW

30 中島裕希 ６

32 戸高弘貴 5.5（57分OUT）



交代出場

MF

７ 杉森考起 6.5（57分IN）



MF

29 森村昂太 6.5（69分IN）



FW

20 ドリアン・バブンスキー ７（79分IN）



監督

相馬直樹 6.5





【熊本｜選手採点】

GK

30 佐藤昭大 5.5



DF

23 小谷祐喜 ６

15 青木 剛 5.5

４ 園田拓也 5.5



MF

14 田中達也 5.5

８ 上村周平 ６

32 米原秀亮 5.5

19 八久保颯 ６（85分OUT）

２ 黒木晃平 ６



FW

９ 安 柄俊 ６

11 皆川佑介 6.5（83分OUT）



交代出場

FW

18 巻誠一郎 ―（83分IN）



MF

22 上原拓郎 ―（85分IN）



監督

渋谷洋樹 ６





取材・文●郡司 聡（フリーライター）

