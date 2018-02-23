【J２採点】横浜FC２-２福岡｜横浜FCは途中出場の川﨑の同点弾に救われた

J２リーグ・８節

４月８日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／4,088人

横浜FC ２-２ 福岡

前半 １-１

後半 １-１

得点者／横浜FC＝L・ドミンゲス（12分）、川﨑（89分） 福岡＝森本（30分）、石津（59分）



【採点理由】

横浜FCは細かなミスが目立ち全体的に減点。完全な負け試合をCBでの途中出場で同点弾を挙げた川﨑がMOM。福岡は主に、雑なファウルが多かった選手の評価を下げた。



【チーム採点】

横浜FC ５

福岡 5.5



【MAN OF THE MATCH】

川﨑裕大（横浜FC）



【横浜FC｜選手採点】

GK

36 辻 周吾 5.5



DF

14 北爪健吾 5.5

13 ぺ・スンジン ６

20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5（49分OUT）

17 武田英二郎 5.5



MF

８ 佐藤謙介 5.5

24 渡邊一仁 5.5（86分OUT）

６ 中里崇宏 5.5

７ 野村直輝 5.5（64分OUT）

40 レアンドロ・ドミンゲス 6.5



FW

10 イバ ６



途中出場

DF

33 川﨑裕大 6.5（49分IN）



FW

30 立花歩夢 ６（64分IN）



FW

９ 戸島 章 ―（86分IN）



監督

タヴァレス 5.5





【福岡｜選手採点】

GK

23 杉山力裕 5.5



DF

３ 駒野友一 5.5

22 輪湖直樹 5.5

39 篠原弘次郎 5.5

５ 實藤友紀 5.5



MF

33 山瀬功治 5.5

８ 鈴木 淳 5.5

16 石津大介 6.5（67分OUT）

17 松田 力 5.5（84分OUT）



FW

18 ドゥドゥ 5.5

15 森本貴幸 6.5（90＋２分OUT）



途中出場

FW

７ ユ・インス ６（67分IN）





MF

20 エウレー ―（84分IN）



FW

９ トゥーリオ ―（90＋２分IN）



監督

井原正巳 5.5

