【J２採点】横浜FC２-２福岡｜横浜FCは途中出場の川﨑の同点弾に救われた
カテゴリ：Jリーグ
2018年04月10日
横浜FCは10位、福岡は９位に。
J２リーグ・８節
４月８日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／4,088人
横浜FC ２-２ 福岡
前半 １-１
後半 １-１
得点者／横浜FC＝L・ドミンゲス（12分）、川﨑（89分） 福岡＝森本（30分）、石津（59分）
【採点理由】
横浜FCは細かなミスが目立ち全体的に減点。完全な負け試合をCBでの途中出場で同点弾を挙げた川﨑がMOM。福岡は主に、雑なファウルが多かった選手の評価を下げた。
【チーム採点】
横浜FC ５
福岡 5.5
【MAN OF THE MATCH】
川﨑裕大（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
36 辻 周吾 5.5
DF
14 北爪健吾 5.5
13 ぺ・スンジン ６
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5（49分OUT）
17 武田英二郎 5.5
MF
８ 佐藤謙介 5.5
24 渡邊一仁 5.5（86分OUT）
６ 中里崇宏 5.5
７ 野村直輝 5.5（64分OUT）
40 レアンドロ・ドミンゲス 6.5
FW
10 イバ ６
途中出場
DF
33 川﨑裕大 6.5（49分IN）
FW
30 立花歩夢 ６（64分IN）
FW
９ 戸島 章 ―（86分IN）
監督
タヴァレス 5.5
【福岡｜選手採点】
GK
23 杉山力裕 5.5
DF
３ 駒野友一 5.5
22 輪湖直樹 5.5
39 篠原弘次郎 5.5
５ 實藤友紀 5.5
MF
33 山瀬功治 5.5
８ 鈴木 淳 5.5
16 石津大介 6.5（67分OUT）
17 松田 力 5.5（84分OUT）
FW
18 ドゥドゥ 5.5
15 森本貴幸 6.5（90＋２分OUT）
途中出場
FW
７ ユ・インス ６（67分IN）
MF
20 エウレー ―（84分IN）
FW
９ トゥーリオ ―（90＋２分IN）
監督
井原正巳 5.5
４月８日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／4,088人
横浜FC ２-２ 福岡
前半 １-１
後半 １-１
得点者／横浜FC＝L・ドミンゲス（12分）、川﨑（89分） 福岡＝森本（30分）、石津（59分）
【採点理由】
横浜FCは細かなミスが目立ち全体的に減点。完全な負け試合をCBでの途中出場で同点弾を挙げた川﨑がMOM。福岡は主に、雑なファウルが多かった選手の評価を下げた。
【チーム採点】
横浜FC ５
福岡 5.5
【MAN OF THE MATCH】
川﨑裕大（横浜FC）
【横浜FC｜選手採点】
GK
36 辻 周吾 5.5
DF
14 北爪健吾 5.5
13 ぺ・スンジン ６
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5（49分OUT）
17 武田英二郎 5.5
MF
８ 佐藤謙介 5.5
24 渡邊一仁 5.5（86分OUT）
６ 中里崇宏 5.5
７ 野村直輝 5.5（64分OUT）
40 レアンドロ・ドミンゲス 6.5
FW
10 イバ ６
途中出場
DF
33 川﨑裕大 6.5（49分IN）
FW
30 立花歩夢 ６（64分IN）
FW
９ 戸島 章 ―（86分IN）
監督
タヴァレス 5.5
【福岡｜選手採点】
GK
23 杉山力裕 5.5
DF
３ 駒野友一 5.5
22 輪湖直樹 5.5
39 篠原弘次郎 5.5
５ 實藤友紀 5.5
MF
33 山瀬功治 5.5
８ 鈴木 淳 5.5
16 石津大介 6.5（67分OUT）
17 松田 力 5.5（84分OUT）
FW
18 ドゥドゥ 5.5
15 森本貴幸 6.5（90＋２分OUT）
途中出場
FW
７ ユ・インス ６（67分IN）
MF
20 エウレー ―（84分IN）
FW
９ トゥーリオ ―（90＋２分IN）
監督
井原正巳 5.5