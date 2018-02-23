【J２採点】横浜FC２-２福岡｜横浜FCは途中出場の川﨑の同点弾に救われた

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年04月10日

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横浜FCは10位、福岡は９位に。

J２リーグ・８節
４月８日／14：03／ニッパツ三ツ沢球技場／4,088人
横浜FC　２-２　福岡
前半　１-１
後半　１-１
得点者／横浜FC＝L・ドミンゲス（12分）、川﨑（89分）　福岡＝森本（30分）、石津（59分）
 
【採点理由】
横浜FCは細かなミスが目立ち全体的に減点。完全な負け試合をCBでの途中出場で同点弾を挙げた川﨑がMOM。福岡は主に、雑なファウルが多かった選手の評価を下げた。
 
【チーム採点】
横浜FC　５
福岡　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
川﨑裕大（横浜FC）
　　　
【横浜FC｜選手採点】
GK
36　辻　周吾　5.5
 
DF
14　北爪健吾　5.5
13　ぺ・スンジン　６
20　カルフィン・ヨン・ア・ピン　5.5（49分OUT）
17　武田英二郎　5.5
 
MF
８　佐藤謙介 5.5
24　渡邊一仁　5.5（86分OUT）
６　中里崇宏　5.5
７　野村直輝　5.5（64分OUT）
40　レアンドロ・ドミンゲス　6.5
 
FW
10　イバ　６
 
途中出場
DF　
33　川﨑裕大　6.5（49分IN）
 
FW
30　立花歩夢　６（64分IN）
 
FW
９　戸島　章　―（86分IN）
 
監督
タヴァレス　5.5
 
 
【福岡｜選手採点
GK
23　杉山力裕　5.5
 
DF
３　駒野友一　5.5
22　輪湖直樹　5.5
39　篠原弘次郎　5.5
５　實藤友紀  5.5
 
MF　
33　山瀬功治　5.5
８　鈴木　淳　5.5
16　石津大介　6.5（67分OUT）
17　松田　力　5.5（84分OUT）
 
FW
18　ドゥドゥ　5.5
15　森本貴幸　6.5（90＋２分OUT）
 
途中出場
FW
７　ユ・インス　６（67分IN）


MF
20　エウレー　―（84分IN）
 
FW
９　トゥーリオ　―（90＋２分IN）
 
監督
井原正巳　5.5
 
関連ワード
J2
横浜FC
福岡

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