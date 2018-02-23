【J２採点】松本１-１讃岐｜松本が終盤に失点でドロー。決勝点の讃岐の森川をMOMに

J２リーグ・８節

４月８日／14：03／松本平広域公園総合球技場／12,110人

松本 １-１ 讃岐

前半 １-０

後半 ０-１

得点者／松本＝高崎（13分） 讃岐＝森川（88分）



【採点理由】

ホームの松本がほぼ一方的に攻めたものの、終わってみれば少ない好機を生かした讃岐のゲーム。決勝点を挙げた讃岐の森川をMOMとした。松本は終盤に失点する試合が立て続いており、守備陣に厳しい目を向けざるを得ない。



【チーム採点】

松本 5.5

讃岐 ６



【MAN OF THE MATCH】

森川裕基（讃岐）



【松本｜選手採点】

GK

１ 守田達弥 5.5



DF

４ 飯田真輝 5.5

31 橋内優也 5.5

２ 浦田延尚 5.5



MF

47 岩上祐三 5.5

６ 藤田息吹 ６

14 パウリーニョ ６

20 石原崇兆 ６

25 前田直輝 ５（71分OUT）

８ セルジーニョ ６（86分OUT）



FW

９ 高崎寛之 ６



交代出場

FW

7 前田大然 5.5（71分IN）



MF

５ 岩間雄大 ―（86分IN）



監督

反町康治 ５





【讃岐｜選手採点】

GK

１ 清水健太 ６



DF

４ 荒堀謙次 5.5

２ パク・チャニョン 5.5

５ 麻田将吾 ６

31 アレックス 5.5



MF

11 森川裕基 ６

７ 永田亮太 5.5

25 岡村和哉 5.5

19 重松健太郎 ６（81分OUT）



FW

17 佐々木匠 ６（81分OUT）

20 原 一樹 5.5（62分OUT）



交代出場

FW

13 木島徹也 5.5（62分OUT）



DF

３ 中島大貴 ―（81分IN）



DF

22 武田有祐 ―（81分IN）



監督

北野 誠 6.5