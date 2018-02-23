【J２採点】松本１-１讃岐｜松本が終盤に失点でドロー。決勝点の讃岐の森川をMOMに

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年04月10日

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松本は15位。讃岐は最下位脱出ならず。

J２リーグ・８節
４月８日／14：03／松本平広域公園総合球技場／12,110人
松本　１-１　讃岐
前半 １-０
後半 ０-１
得点者／松本＝高崎（13分）　讃岐＝森川（88分）
 
【採点理由】
ホームの松本がほぼ一方的に攻めたものの、終わってみれば少ない好機を生かした讃岐のゲーム。決勝点を挙げた讃岐の森川をMOMとした。松本は終盤に失点する試合が立て続いており、守備陣に厳しい目を向けざるを得ない。
 
【チーム採点】
松本　5.5
讃岐　６
 
【MAN OF THE MATCH
森川裕基（讃岐）
 
【松本｜選手採点】
GK
１　守田達弥　5.5
 
DF
４　飯田真輝　5.5
31　橋内優也　5.5
２　浦田延尚　5.5
 
MF
47　岩上祐三　5.5
６　藤田息吹　６
14　パウリーニョ　６
20　石原崇兆　６
25　前田直輝　５（71分OUT）
８　セルジーニョ　６（86分OUT）
 
FW
９　高崎寛之　６
 
交代出場
FW
7　前田大然 5.5（71分IN）
 
MF
５　岩間雄大　―（86分IN）
 
監督
反町康治　５
 
 
【讃岐｜選手採点】
GK
１　清水健太　６
 
DF
４　荒堀謙次　5.5
２　パク・チャニョン　5.5
５　麻田将吾　６
31　アレックス　5.5
 
MF
11　森川裕基　６
７　永田亮太　5.5
25　岡村和哉　5.5
19　重松健太郎　６（81分OUT）
 
FW
17　佐々木匠　６（81分OUT）
20　原　一樹　5.5（62分OUT）
 
交代出場
FW
13　木島徹也 5.5（62分OUT）
 
DF
３　中島大貴　―（81分IN）
 
DF
22　武田有祐　―（81分IN）
 
監督
北野　誠　6.5
関連ワード
J2
松本
讃岐

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