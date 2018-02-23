【J２採点】松本１-１讃岐｜松本が終盤に失点でドロー。決勝点の讃岐の森川をMOMに
カテゴリ：Jリーグ
2018年04月10日
松本は15位。讃岐は最下位脱出ならず。
J２リーグ・８節
４月８日／14：03／松本平広域公園総合球技場／12,110人
松本 １-１ 讃岐
前半 １-０
後半 ０-１
得点者／松本＝高崎（13分） 讃岐＝森川（88分）
【採点理由】
ホームの松本がほぼ一方的に攻めたものの、終わってみれば少ない好機を生かした讃岐のゲーム。決勝点を挙げた讃岐の森川をMOMとした。松本は終盤に失点する試合が立て続いており、守備陣に厳しい目を向けざるを得ない。
【チーム採点】
松本 5.5
讃岐 ６
【MAN OF THE MATCH】
森川裕基（讃岐）
【松本｜選手採点】
GK
１ 守田達弥 5.5
DF
４ 飯田真輝 5.5
31 橋内優也 5.5
２ 浦田延尚 5.5
MF
47 岩上祐三 5.5
６ 藤田息吹 ６
14 パウリーニョ ６
20 石原崇兆 ６
25 前田直輝 ５（71分OUT）
８ セルジーニョ ６（86分OUT）
FW
９ 高崎寛之 ６
交代出場
FW
7 前田大然 5.5（71分IN）
MF
５ 岩間雄大 ―（86分IN）
監督
反町康治 ５
【讃岐｜選手採点】
GK
１ 清水健太 ６
DF
４ 荒堀謙次 5.5
２ パク・チャニョン 5.5
５ 麻田将吾 ６
31 アレックス 5.5
MF
11 森川裕基 ６
７ 永田亮太 5.5
25 岡村和哉 5.5
19 重松健太郎 ６（81分OUT）
FW
17 佐々木匠 ６（81分OUT）
20 原 一樹 5.5（62分OUT）
交代出場
FW
13 木島徹也 5.5（62分OUT）
DF
３ 中島大貴 ―（81分IN）
DF
22 武田有祐 ―（81分IN）
監督
北野 誠 6.5
４月８日／14：03／松本平広域公園総合球技場／12,110人
松本 １-１ 讃岐
前半 １-０
後半 ０-１
得点者／松本＝高崎（13分） 讃岐＝森川（88分）
【採点理由】
ホームの松本がほぼ一方的に攻めたものの、終わってみれば少ない好機を生かした讃岐のゲーム。決勝点を挙げた讃岐の森川をMOMとした。松本は終盤に失点する試合が立て続いており、守備陣に厳しい目を向けざるを得ない。
【チーム採点】
松本 5.5
讃岐 ６
【MAN OF THE MATCH】
森川裕基（讃岐）
【松本｜選手採点】
GK
１ 守田達弥 5.5
DF
４ 飯田真輝 5.5
31 橋内優也 5.5
２ 浦田延尚 5.5
MF
47 岩上祐三 5.5
６ 藤田息吹 ６
14 パウリーニョ ６
20 石原崇兆 ６
25 前田直輝 ５（71分OUT）
８ セルジーニョ ６（86分OUT）
FW
９ 高崎寛之 ６
交代出場
FW
7 前田大然 5.5（71分IN）
MF
５ 岩間雄大 ―（86分IN）
監督
反町康治 ５
【讃岐｜選手採点】
GK
１ 清水健太 ６
DF
４ 荒堀謙次 5.5
２ パク・チャニョン 5.5
５ 麻田将吾 ６
31 アレックス 5.5
MF
11 森川裕基 ６
７ 永田亮太 5.5
25 岡村和哉 5.5
19 重松健太郎 ６（81分OUT）
FW
17 佐々木匠 ６（81分OUT）
20 原 一樹 5.5（62分OUT）
交代出場
FW
13 木島徹也 5.5（62分OUT）
DF
３ 中島大貴 ―（81分IN）
DF
22 武田有祐 ―（81分IN）
監督
北野 誠 6.5