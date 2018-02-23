【J２採点】金沢３-１千葉｜金沢の垣田、マラニョンの２トップを評価。千葉は１失点でバランスが崩れ…
カテゴリ：Jリーグ
2018年04月10日
金沢は７位。千葉は19位に。
J２リーグ・８節
４月８日／14：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／3,028人
金沢 ３-１ 千葉
前半 ０-０
後半 ３-１
得点者／金沢＝垣田（57分）、清原（58分）、マラニョン（78分）、千葉＝船山（46分）
【採点理由】
金沢はハイプレスで千葉のミスを誘い、何度もショートカウンターを浴びせた。垣田、マラニョンの２トップが激しくボールを追い、守備のスイッチを入れた。千葉は１失点でバランスが崩れてしまい、そこから持ち直す反発力、一体感を欠いた。
【チーム採点】
金沢 6.5
千葉 ５
【MAN OF THE MATCH】
垣田裕暉（金沢）
【金沢｜選手採点】
GK
22 田尻 健 6.5
DF
16 毛利駿也 5.5
39 庄司朋乃也 6.5
３ 作田裕次 6.5
45 沼田圭悟 ６
MF
７ 清原翔平 6.5
26 藤村慶太 ６
33 梅鉢貴秀 ６（56分OUT）
17 加藤大樹 ６（70分OUT）
FW
19 垣田裕暉 6.5（83分OUT）
29 マラニョン 6.5
交代出場
MF
６ 大橋尚志 ６ （56分IN）
MF
10 宮崎幾笑 5.5 （70分IN）
MF
11 杉浦恭平 ― （83分IN）
監督
柳下正明 6.5
【千葉｜選手採点】
GK
23 佐藤優也 5.5
DF
６ 山本真希 5.5（63分OUT）
３ 近藤直也 5.5
16 鳥海晃司 ５
15 溝渕雄志 ５
MF
18 熊谷アンドリュー 5.5（79分OUT）
25 茶島雄介 5.5
10 町田也真人 5.5
13 為田大貴 ６（63分OUT）
FW
11 船山貴之 6.5
９ ラリベイ 5.5
交代出場
DF
２ ゲリア 5.5（63分IN）
MF
20 矢田 旭 5.5（63分IN）
MF
14 小島秀仁 ―（79分IN）
監督
フアン・エスナイデル ５
４月８日／14：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／3,028人
金沢 ３-１ 千葉
前半 ０-０
後半 ３-１
得点者／金沢＝垣田（57分）、清原（58分）、マラニョン（78分）、千葉＝船山（46分）
【採点理由】
金沢はハイプレスで千葉のミスを誘い、何度もショートカウンターを浴びせた。垣田、マラニョンの２トップが激しくボールを追い、守備のスイッチを入れた。千葉は１失点でバランスが崩れてしまい、そこから持ち直す反発力、一体感を欠いた。
【チーム採点】
金沢 6.5
千葉 ５
【MAN OF THE MATCH】
垣田裕暉（金沢）
【金沢｜選手採点】
GK
22 田尻 健 6.5
DF
16 毛利駿也 5.5
39 庄司朋乃也 6.5
３ 作田裕次 6.5
45 沼田圭悟 ６
MF
７ 清原翔平 6.5
26 藤村慶太 ６
33 梅鉢貴秀 ６（56分OUT）
17 加藤大樹 ６（70分OUT）
FW
19 垣田裕暉 6.5（83分OUT）
29 マラニョン 6.5
交代出場
MF
６ 大橋尚志 ６ （56分IN）
MF
10 宮崎幾笑 5.5 （70分IN）
MF
11 杉浦恭平 ― （83分IN）
監督
柳下正明 6.5
【千葉｜選手採点】
GK
23 佐藤優也 5.5
DF
６ 山本真希 5.5（63分OUT）
３ 近藤直也 5.5
16 鳥海晃司 ５
15 溝渕雄志 ５
MF
18 熊谷アンドリュー 5.5（79分OUT）
25 茶島雄介 5.5
10 町田也真人 5.5
13 為田大貴 ６（63分OUT）
FW
11 船山貴之 6.5
９ ラリベイ 5.5
交代出場
DF
２ ゲリア 5.5（63分IN）
MF
20 矢田 旭 5.5（63分IN）
MF
14 小島秀仁 ―（79分IN）
監督
フアン・エスナイデル ５