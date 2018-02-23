【J２採点】金沢３-１千葉｜金沢の垣田、マラニョンの２トップを評価。千葉は１失点でバランスが崩れ…

J２リーグ・８節

４月８日／14：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／3,028人

金沢 ３-１ 千葉

前半 ０-０

後半 ３-１

得点者／金沢＝垣田（57分）、清原（58分）、マラニョン（78分）、千葉＝船山（46分）



【採点理由】

金沢はハイプレスで千葉のミスを誘い、何度もショートカウンターを浴びせた。垣田、マラニョンの２トップが激しくボールを追い、守備のスイッチを入れた。千葉は１失点でバランスが崩れてしまい、そこから持ち直す反発力、一体感を欠いた。



【チーム採点】

金沢 6.5

千葉 ５



【MAN OF THE MATCH】

垣田裕暉（金沢）



【金沢｜選手採点】

GK

22 田尻 健 6.5



DF

16 毛利駿也 5.5

39 庄司朋乃也 6.5

３ 作田裕次 6.5

45 沼田圭悟 ６



MF

７ 清原翔平 6.5

26 藤村慶太 ６

33 梅鉢貴秀 ６（56分OUT）

17 加藤大樹 ６（70分OUT）



FW

19 垣田裕暉 6.5（83分OUT）

29 マラニョン 6.5



交代出場

MF

６ 大橋尚志 ６ （56分IN）



MF

10 宮崎幾笑 5.5 （70分IN）



MF

11 杉浦恭平 ― （83分IN）



監督

柳下正明 6.5





【千葉｜選手採点】

GK

23 佐藤優也 5.5



DF

６ 山本真希 5.5（63分OUT）

３ 近藤直也 5.5

16 鳥海晃司 ５

15 溝渕雄志 ５



MF

18 熊谷アンドリュー 5.5（79分OUT）

25 茶島雄介 5.5

10 町田也真人 5.5

13 為田大貴 ６（63分OUT）



FW

11 船山貴之 6.5

９ ラリベイ 5.5



交代出場

DF

２ ゲリア 5.5（63分IN）



MF

20 矢田 旭 5.5（63分IN）



MF

14 小島秀仁 ―（79分IN）



監督

フアン・エスナイデル ５

