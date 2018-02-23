【J２採点】金沢３-１千葉｜金沢の垣田、マラニョンの２トップを評価。千葉は１失点でバランスが崩れ…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年04月10日

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

金沢は７位。千葉は19位に。

J２リーグ・８節
４月８日／14：03／石川県西部緑地公園陸上競技場／3,028人
金沢　３-１　千葉
前半 ０-０
後半 ３-１
得点者／金沢＝垣田（57分）、清原（58分）、マラニョン（78分）、千葉＝船山（46分）
 
【採点理由】
金沢はハイプレスで千葉のミスを誘い、何度もショートカウンターを浴びせた。垣田、マラニョンの２トップが激しくボールを追い、守備のスイッチを入れた。千葉は１失点でバランスが崩れてしまい、そこから持ち直す反発力、一体感を欠いた。
 
【チーム採点】
金沢　6.5
千葉　５
 
【MAN OF THE MATCH】
垣田裕暉（金沢）
 
【金沢｜選手採点】
GK
22　田尻　健　6.5
 
DF
16　毛利駿也　5.5
39　庄司朋乃也　6.5
３　作田裕次　6.5
45　沼田圭悟　６
 
MF
７　清原翔平　6.5
26　藤村慶太　６
33　梅鉢貴秀　６（56分OUT）
17　加藤大樹　６（70分OUT）
 
FW
19　垣田裕暉　6.5（83分OUT）
29　マラニョン　6.5
 
交代出場
MF
６　大橋尚志　６　（56分IN）
 
MF
10　宮崎幾笑　　5.5　（70分IN）
 
MF
11　杉浦恭平　―　（83分IN）
 
監督
柳下正明　6.5
 
 
【千葉｜選手採点】
GK
23　佐藤優也　5.5
 
DF
６　山本真希　5.5（63分OUT）
３　近藤直也　5.5
16　鳥海晃司　５
15　溝渕雄志　５
 
MF
18　熊谷アンドリュー　5.5（79分OUT）
25　茶島雄介　5.5
10　町田也真人　5.5
13　為田大貴　６（63分OUT）
 
FW
11　船山貴之　6.5
９　ラリベイ　5.5
 
交代出場
DF
２　ゲリア　5.5（63分IN）
 
MF
20　矢田　旭　5.5（63分IN）
 
MF
14　小島秀仁　―（79分IN）
 
監督
フアン・エスナイデル　５
 
関連ワード
J2
千葉
金沢

Facebookでコメント

Soccer_JLeague_open_0223_300x250_samurai_DG_A.gif

サッカーダイジェストの最新号

  • 37481_ext_01_0.jpg定価：1000円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト増刊
    3月22日発売     ロシアW杯・出場32か国
    戦術＆キープレーヤー
    完全ガイド
    選手名鑑付き！     詳細はこちら

  • 37431_ext_01_0.jpg定価：580円（税込）

    週刊サッカーダイジェスト サッカーダイジェスト4月12日号
    3月22日発売     ［特集］セレッソ大阪
    真の強豪クラブになれるのか!?
    山口、杉本、高木を直撃！
    巻頭インタには原口元気が登場     詳細はこちら

  • 38317_ext_01_0.jpg定価：800円（税込）

    ワールドサッカーダイジェスト ワールドサッカーダイジェスト
    4月5日発売     いまや超一流の証
    次の「１億€プレーヤー」は誰だ!?
    特製WCCFカード付き！     詳細はこちら

  • 34687_ext_01_0.jpg定価：980円（税込）

    高校サッカーダイジェスト 高校サッカーダイジェスト Vol.23
    1月12日発売     第96回高校選手権
    決戦速報号
    前橋育英が初優勝！
    全47試合を完全網羅     詳細はこちら

>>広告掲載のお問合せ

ページトップへ

pixel?mid=00846a63b4c111422a673dd1fbdd898d24