【J２採点】甲府０-１徳島｜退場にオウンゴール…。甲府がアグレッシブな徳島に屈する

J2リーグ5節

3月21日/14:03/山梨中銀スタジアム/3,130人

甲府 0-1 徳島

前半 0-0

後半 0-1

得点者/甲府=なし 徳島=OG(84分)



【採点理由】

雪で緩んだ芝に両チーム共に前半苦しむも、後半は徳島が攻守にアグレッシブ。甲府は自分たちのサッカー見失い、退場者を出してオウンゴールで敗れた。選手交代もハマらず。



【チーム採点】

甲府 5

徳島 6



【MAN OF THE MATCH】

岩尾 憲(徳島)



【甲府|選手採点】

GK

1 河田晃兵 6.5



DF

22 小出悠太 5.5

4 山本英臣 5.5(67分 OUT)

6 エデル・リマ 5.5

35 高野 遼 5.5



MF

8 新井涼平 5.5

40 小椋祥平 6.5

26 佐藤和弘 6(75分 OUT)



FW

14 田中佑昌 5.5

10 リンス 6(15分 OUT)

9 ジネイ 5.5



交代出場

FW

17 金園英学 5.5(15分IN)



MF

2 湯澤聖人 4.5(67分IN)



MF

19 小塚和季 5.5(75分IN)



監督

吉田達磨 5





【徳島|選手採点】

GK

1 カルバハル 6



DF

20 キム・ジョンピル 6

2 ブエノ 6

3 大﨑玲央 6.5

7 内田裕斗 6



MF

8 岩尾 憲 7

6 シシーニョ 6

23 前川大河 6(89分OUT)

10 杉本太郎 7(77分OUT)



FW

11 島屋八徳 6,5

13 呉屋大翔 6(61分OUT)





交代出場

MF

17 山﨑凌吾 6(61分IN)



MF

33 藤原志龍 -(77分IN)



MF

23 小西雄太 -(89分IN)



監督

リカルド・ロドリゲス 6.5