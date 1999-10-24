【ゼロックス杯】高校選抜とU-18J選抜の参加選手が決定！ 選手権Vの前橋育英から最多５名

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年01月29日

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ゼロックス杯前座試合として「NEXT GENERATION MATCH」が10時30分にキックオフ。

昨年はFC東京の久保建英も参加。試合は日本高校サッカー選抜が４-０で勝利した。(C) Getty Images

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　Jリーグは１月29日、来月10日に行なわれるFUJI XEROX SUPER CUP 2018「NEXT GENERATION MATCH U-18Jリーグ選抜vs日本高校サッカー選抜」の参加選手とスタッフが決定したと発表した。
 
　この試合は、FUJI XEROX SUPER CUP 2018の前座試合として開催されるもので、今年で９回目の開催となる。試合は10時30分のキックオフで、40分ハーフで行なわれ、交代人数は最大７名となっている。これまでの通算成績は日本高校サッカー選抜の３勝３分け２敗。
 
　日本高校サッカー選抜のメンバーには、先の高校選手権で初優勝した前橋育英から、得点王のFW飯島陸ら最多５名が選ばれている。またU-18Jリーグ選抜には京都U-18の福岡慎平、上月壮一郎、川崎U-18の宮代大聖といったU-17ワールドカップ出場選手が含まれている。
 
「NEXT GENERATION MATCH」の出場選手は以下の通り。
 
≪U-18 Jリーグ選抜　参加選手・スタッフ一覧≫
【選手】
GK　
梅田透吾　2000/6/7　183cm・76kg　清水ユース
大内一生　2000/7/12　185cm・80kg　横浜FCユース
 
DF
尾崎優樹　2000/5/26　171cm・61kg　京都U-18
河井哲太　2000/9/5　183cm・70kg　G大阪ユース
江川慶城　2000/6/23　180cm・75kg　京都U-18
監物拓歩　2000/6/7　188cm・77kg　清水ユース
草住晃之介　2000/7/12　176cm・69kg　FC東京U-18
 
MF
森田晃樹　2000/5/26　166cm・54kg　東京Vユース
奥野耕平　2000/9/5　172cm・64kg　G大阪ユース
福岡慎平　2000/6/23　170cm・64kg　京都U-18
桂　陸人　2000/6/7　162cm・62kg　広島ユース
上月壮一郎　2000/7/12　181cm・67kg　京都U-18
岩本　翔　2000/5/26　167cm・54kg　G大阪ユース
 
FW
森　海渡　2000/9/5　184cm・72kg　柏U-18
棚橋尭士　2000/6/23　168cm・64kg　横浜ユース
宮代大聖　2000/6/7　178cm・71kg　川崎U-18
藤原志龍　2000/7/12　170cm・64kg　徳島ユース
原田烈志　2000/5/26　170cm・60kg　G大阪ユース
 
監督
岸本浩右（京都）
 
 
≪日本高校サッカー選抜　参加選手・スタッフ一覧≫
【選手】
GK
薄井覇斗　1999/7/11　185cm・78kg　流経大柏高
湯沢拓也　1999/8/28　185cm・77kg　前橋育英高
濵田太郎　2000/2/21　189cm・81kg　初芝橋本高
 
DF
後藤田亘輝　1999/5/15　175cm・65kg　前橋育英高
角田涼太朗　1999/6/27　181cm・70kg　前橋育英高
蓑田広大　1999/8/10　180cm・75kg　青森山田高
生駒　仁　1999/7/1　185cm・75kg　鹿児島城西高
佐藤拓海　1999/6/20　181cm・72kg　青森山田高
石井優輝　1999/4/30　176cm・69kg　昌平高
嶋中春児　1999/4/9　175cm・70kg　長崎総科大附高
 
MF
宮本優太　1999/12/15　170cm・69kg　流経大柏高
青木真生都　1999/4/30　162cm・59kg　東福岡高
菊地泰智　1999/5/7　160cm・59kg　流経大柏高
田部井涼　1999/6/25　173cm・65kg　前橋育英高
稲見哲行　1999/4/5　178cm・70kg　矢板中央高
井上　怜　2001/1/18　165cm・58kg　市立船橋高
田中雄大　1999/12/14　164cm・60kg　桐光学園高
梅津凌岳　1999/5/5　174cm・62kg　京都橘高
 
FW
佐藤颯汰　1999/4/21　172cm・65kg　日章学園高
飯島　陸　1999/11/17　166cm・58kg　前橋育英高
町野修斗　1999/9/30　184cm・74kg　履正社高
荒木駿太　1999/10/24　170cm・63kg　長崎総科大附高
圓道将良　1999/10/26　162cm・62kg　旭川実高
 
監督
平野直樹（履正社高）

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