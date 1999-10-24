【ゼロックス杯】高校選抜とU-18J選抜の参加選手が決定！ 選手権Vの前橋育英から最多５名

Jリーグは１月29日、来月10日に行なわれるFUJI XEROX SUPER CUP 2018「NEXT GENERATION MATCH U-18Jリーグ選抜vs日本高校サッカー選抜」の参加選手とスタッフが決定したと発表した。



この試合は、FUJI XEROX SUPER CUP 2018の前座試合として開催されるもので、今年で９回目の開催となる。試合は10時30分のキックオフで、40分ハーフで行なわれ、交代人数は最大７名となっている。これまでの通算成績は日本高校サッカー選抜の３勝３分け２敗。



日本高校サッカー選抜のメンバーには、先の高校選手権で初優勝した前橋育英から、得点王のFW飯島陸ら最多５名が選ばれている。またU-18Jリーグ選抜には京都U-18の福岡慎平、上月壮一郎、川崎U-18の宮代大聖といったU-17ワールドカップ出場選手が含まれている。



「NEXT GENERATION MATCH」の出場選手は以下の通り。



≪U-18 Jリーグ選抜 参加選手・スタッフ一覧≫

【選手】

GK

梅田透吾 2000/6/7 183cm・76kg 清水ユース

大内一生 2000/7/12 185cm・80kg 横浜FCユース



DF

尾崎優樹 2000/5/26 171cm・61kg 京都U-18

河井哲太 2000/9/5 183cm・70kg G大阪ユース

江川慶城 2000/6/23 180cm・75kg 京都U-18

監物拓歩 2000/6/7 188cm・77kg 清水ユース

草住晃之介 2000/7/12 176cm・69kg FC東京U-18



MF

森田晃樹 2000/5/26 166cm・54kg 東京Vユース

奥野耕平 2000/9/5 172cm・64kg G大阪ユース

福岡慎平 2000/6/23 170cm・64kg 京都U-18

桂 陸人 2000/6/7 162cm・62kg 広島ユース

上月壮一郎 2000/7/12 181cm・67kg 京都U-18

岩本 翔 2000/5/26 167cm・54kg G大阪ユース



FW

森 海渡 2000/9/5 184cm・72kg 柏U-18

棚橋尭士 2000/6/23 168cm・64kg 横浜ユース

宮代大聖 2000/6/7 178cm・71kg 川崎U-18

藤原志龍 2000/7/12 170cm・64kg 徳島ユース

原田烈志 2000/5/26 170cm・60kg G大阪ユース



監督

岸本浩右（京都）





≪日本高校サッカー選抜 参加選手・スタッフ一覧≫

【選手】

GK

薄井覇斗 1999/7/11 185cm・78kg 流経大柏高

湯沢拓也 1999/8/28 185cm・77kg 前橋育英高

濵田太郎 2000/2/21 189cm・81kg 初芝橋本高



DF

後藤田亘輝 1999/5/15 175cm・65kg 前橋育英高

角田涼太朗 1999/6/27 181cm・70kg 前橋育英高

蓑田広大 1999/8/10 180cm・75kg 青森山田高

生駒 仁 1999/7/1 185cm・75kg 鹿児島城西高

佐藤拓海 1999/6/20 181cm・72kg 青森山田高

石井優輝 1999/4/30 176cm・69kg 昌平高

嶋中春児 1999/4/9 175cm・70kg 長崎総科大附高



MF

宮本優太 1999/12/15 170cm・69kg 流経大柏高

青木真生都 1999/4/30 162cm・59kg 東福岡高

菊地泰智 1999/5/7 160cm・59kg 流経大柏高

田部井涼 1999/6/25 173cm・65kg 前橋育英高

稲見哲行 1999/4/5 178cm・70kg 矢板中央高

井上 怜 2001/1/18 165cm・58kg 市立船橋高

田中雄大 1999/12/14 164cm・60kg 桐光学園高

梅津凌岳 1999/5/5 174cm・62kg 京都橘高



FW

佐藤颯汰 1999/4/21 172cm・65kg 日章学園高

飯島 陸 1999/11/17 166cm・58kg 前橋育英高

町野修斗 1999/9/30 184cm・74kg 履正社高

荒木駿太 1999/10/24 170cm・63kg 長崎総科大附高

圓道将良 1999/10/26 162cm・62kg 旭川実高



監督

平野直樹（履正社高）