【TM・PSM日程＆結果一覧】鈴木優磨の２ゴールなどで鹿島が勝利！甲府は大学生に大勝！

25日にトレーニングマッチが行なわれ、覇権奪回を目指す鹿島は金沢を相手に勝利を収めた。前半のうちに町田浩樹とペドロ・ジュニオールのゴールで先制すると、2-1で迎えた後半に鈴木優磨と三竿雄斗がゴール。とりわけ、鈴木は2得点を挙げる活躍で、首脳陣に好調ぶりをアピールしてみせた。終わってみれば5-1の快勝。昨季は無冠に終わった常勝軍団がトレーニングマッチ2連勝を飾った。そのほかでは甲府が静岡大を相手に11ゴールを奪取。20日(土)の清水桜が丘高戦に続く、ふた桁ゴールで状態の良さを見せつける格好となった。明日以降も続々とトレーニングマッチが行なわれる予定になっている。今週末には多くのゲームが組まれており、各チームの仕上がりが気になるところだ。トレーニングマッチの日程&結果は下記の通り川崎 12-0 鵬翔高(宮崎・綾町/9:30)水戸 2-0 作新学院大(茨城・ひたちなか/10:00)札幌 1-0 長崎(沖縄・金武/13:00)川崎 13-1 宮崎産経大(宮崎・綾町/10:00)愛媛 1-0 松山大(愛媛・梅津寺/11:00)富山 10-0 水橋高(富山・日医工G/13:00)甲府 12-0 清水桜が丘高(静岡・J-STEP/14:00)福岡 3-1 福岡U-18(福岡・雁の巣/14:00)大宮 9-0 琉球大(沖縄県総/15:00)横浜FC 0-0ダナン/ベトナム(ベトナム・ダナン/15:30※現地時間)水戸 6-1 東京国際大(茨城・ひたちなか/10:30)讃岐 2-0 徳島(高知・11:30)栃木 3-0 栃木ユース(栃木・河内陸/11:00)北九州 7-1 九州学生選抜(福岡・新門司天然芝G/11:00)SHONAN×FUKUSHIMA フットボールフェスティバル/湘南 2-0 福島(BMWス/12:00)京都 0-0 京都U-18(京都・東城陽/13:00)鳥栖 2-2 琉球(沖縄・読谷村陸/14:00)FC東京 2-0 長崎(沖縄・国頭陸/11:30)仙台 2-0 海邦銀行(沖縄・西崎陸/14:00)C大阪 4-1 バンコク・グラス/タイ(タイ/16:30※現地時間)讃岐 6-2 高知大(高知・春野/10:30)札幌 0-4 千葉(沖縄・金武陸/11:30)札幌 0-0 全北現代(沖縄・金武陸/14:20)浦和 2-0 沖縄SV(沖縄・金武フ/12:00)鹿島 6-0 テゲバジャーロ宮崎(宮崎県陸/14:00)柏 12-1 鹿屋体育大(鹿児島・指宿/14:00)山形 4-0 浜松開誠館高(静岡・御前崎/14:30)磐田 2-3 ヴィアティン三重(静岡・ヤマハS/11:00)横浜 2-1 FC琉球(沖縄・石垣島あかんま/13:00)鹿島 5-1 金沢(宮崎県陸/14:00)甲府 11-0 静岡大(静岡・J-STEP/14:00)東京V vs 桐蔭横浜大(味スタ西/11:00)岡山 vs 姫路獨協大(岡山・政田/11:00)大分 vs 日本文理大(大分スポーツクラブ/11:00)山形 vs 常葉大(静岡・御前崎/11:30)栃木 vs 作新学院大(栃木・河内陸/12:00)横浜 vs 海邦銀行(沖縄・石垣島あかんま/13:00)清水 vs 東海選抜(静岡・三保/13:00)京都 vs 阪南大(京都・東城陽/13:00)愛媛 vs 今治FC(愛媛・夢スタ/13:00)富山 vs 金沢星稜大(富山・日医工G/13:00)鹿島 vs 徳島(宮崎県陸/14:00)札幌 vs 浦和(沖縄・金武/未定)FC東京 vs バヤンカラFC/インドネシア(インドネシア/未定)町田 vs 未定(未定)松本 vs 浜松開誠館高(静岡・御殿場/未定)福島 vs いわきFC(福島・いわき/10:30)鳥栖 vs 未定(沖縄/未定)新潟 vs 高知大(高知/10:00)山口 vs パタヤ・ユナイテッド/タイ(タイ/未定)神戸 vs 未定(沖縄/未定)東京V vs 未定(未定)徳島 vs 未定(未定)大分 vs 未定(鹿児島・国分陸/未定)