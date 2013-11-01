【TM・PSM日程＆結果一覧】J１の２チームに明暗！ 格下相手に横浜勝利も、磐田は…

24日、各地でトレーニングマッチが行なわれ、J１勢の２クラブが今季初実戦を行なった。ヤマハグラウンドでヴィアティン三重と対戦した磐田は、２-３でまさかの敗戦。１本目は若手主体のメンバーで臨み１-２とリードを許すと、続く２本目は０-０、３本目も１-１で終え、今季初のトレーニングマッチを２-３で落とす結果となった。対照的にきっちりと結果を出したのは石垣キャンプ中の横浜だ。アンジェ・ポステコグルー監督率いる新生トリコロール軍団は琉球を相手に２-１のスコアで勝利。今季初陣を最高の形で終え、幸先のいいスタートを切った。明日は宮崎の地で鹿島が金沢と対戦し、静岡キャンプ中の甲府は静岡大とトレーニングマッチを行なう予定だ。トレーニングマッチの日程＆結果は下記の通り【１月】川崎 12-０ 鵬翔高（宮崎・綾町／9：30）水戸 ２-０ 作新学院大（茨城・ひたちなか／10：00）札幌 １-０ 長崎（沖縄・金武／13:00）川崎 13-１ 宮崎産経大（宮崎・綾町／10：00）愛媛 １-０ 松山大（愛媛・梅津寺／11：00）富山 10-０ 水橋高（富山・日医工Ｇ／13：00）甲府 12-０ 清水桜が丘高（静岡・Ｊ-STEP／14：00）福岡 ３-１ 福岡U-18（福岡・雁の巣／14：00）大宮 ９-０ 琉球大（沖縄県総／15：00）横浜FC０-０ダナン／ベトナム（ベトナム・ダナン／15：30※現地時間）水戸 ６-１ 東京国際大（茨城・ひたちなか／10：30）讃岐 ２-０ 徳島（高知・11：30）栃木 ３-０ 栃木ユース（栃木・河内陸／11：00）北九州 ７-１ 九州学生選抜（福岡・新門司天然芝Ｇ／11：00）SHONAN×FUKUSHIMA フットボールフェスティバル／湘南 ２-０ 福島（BMWス／12：00）京都 ０-０ 京都U-18（京都・東城陽／13：00）鳥栖 ２-２ 琉球（沖縄・読谷村陸／14：00）FC東京 ２-０ 長崎（沖縄・国頭陸／11：30）仙台 ２-０ 海邦銀行（沖縄・西崎陸／14：00）C大阪 ４-１ バンコク・グラス／タイ（タイ／16：30※現地時間）讃岐 ６-２ 高知大（高知・春野／10：30）札幌 ０-４ 千葉（沖縄・金武陸／11：30）札幌 ０-０ 全北現代（沖縄・金武陸／14：20）浦和 ２-０ 沖縄ＳＶ（沖縄・金武フ／12：00）鹿島 ６-０ テゲバジャーロ宮崎（宮崎県陸／14:00）柏 12-１ 鹿屋体育大（鹿児島・指宿／14：00）山形 ４-０ 浜松開誠館高（静岡・御前崎／14：30）磐田 ２-３ ヴィアティン三重(静岡・ヤマハG／11:00)横浜 ２-１ 琉球FC（沖縄・石垣島あかんま／13：00）鹿島 vs 金沢（宮崎県陸／14:00）甲府 vs 静岡大（静岡・Ｊ-STEP／14：00）東京V vs 桐蔭横浜大（味スタ西／11：00）岡山 vs 姫路獨協大（岡山・政田／11：00）大分 vs 日本文理大（大分スポーツクラブ／11：00）山形 vs 常葉大（静岡・御前崎／11：30）栃木 vs 作新学院大（栃木・河内陸／12：00）横浜 vs 海邦銀行（沖縄・石垣島あかんま／13：00）清水 vs 東海選抜（静岡・三保／13：00）京都 vs 阪南大（京都・東城陽／13：00）愛媛 vs 今治FC（愛媛・夢スタ／13：00）富山 vs 金沢星稜大（富山・日医工Ｇ／13：00）鹿島 vs 徳島（宮崎県陸／14：00）札幌 vs 浦和（沖縄・金武／未定）FC東京 vs バヤンカラFC／インドネシア（インドネシア／未定）町田 vs 未定（未定）松本 vs 浜松開誠館高（静岡・御殿場／未定）福島 vs いわきFC（福島・いわき／10：30）鳥栖 vs 未定（沖縄／未定）新潟 vs 高知大（高知／10：00）山口 vs パタヤ・ユナイテッド／タイ（タイ／未定）神戸 vs 未定（沖縄／未定）東京V vs 未定（未定）徳島 vs 未定（未定）大分 vs 未定（鹿児島・国分陸／未定）