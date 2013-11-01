【セリエA】決定した移籍一覧（７月24日更新）。ユーベとローマが的確な補強で底上げ

カテゴリ：ワールド

ワールドサッカーダイジェスト編集部

2017年07月24日

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新SDモンチの下で底上げを実現しつつ。

新たにコラロフ（左）とドゥフレル（右）を獲得したローマ。的確な補強で着実に戦力を増強している。(C)Getty Images

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　ユベントスがヴォイチェフ・シュチェスニーとマッティア・デ・シリオを新たに獲得。ネトが退団した第２GK、ダニエウ・アウベスの移籍により手薄になっていたSBの補強に成功した。悲願の欧州制覇に挑むイタリアの雄はさらに、フェデリコ・ベルナルデスキ（フィオレンティーナ）と合意に至ったとの報道もあるように、レオナルド・ボヌッチの退団や逸材FWパトリック・シックの獲得断念などの誤算に見舞われながらも、グレードアップを実現すべく市場を奔走している。

　打倒ユーベのいわば急先鋒であるローマは、左SBのアレクサンダル・コラロフと前線全域に対応するグレゴワール・ドゥフレルを確保。新SDのモンチの下、地味ながらも的確な補強で底上げを実現しつつある。

　一方、十分な成果を得られていないのがインテルだ。これまでにミラン・シュクリニアル、ボルハ・バレロといった実力者を迎えているとはいえ、かねてから画策しているラジャ・ナインゴラン（ローマ）やアンヘル・ディ・マリア（パリSG）ら大物に関する交渉は進展がない。マーケット後半戦の“巻き返し“に期待したいところだ。

　セリエAでここまでに決まった夏の移籍は以下の通り。

■ユベントス（16-17シーズン優勝）
獲得
GK　ヴォイチェフ・シュチェスニー（←［アーセナル］←ローマ／移籍金1220万€）NEW
DF　マッティア・デ・シリオ（←ミラン／1200万€）NEW
MF　ロドリゴ・ベンタンクール（←ボカ／移籍金1050万€）
FW　ドグラス・コスタ（←バイエルン／レンタル）

放出
GK　ネト（→バレンシア／700万€）
GK　エミル・アウデーロ（→ヴェネツィア／レンタル）
DF　レオナルド・ボヌッチ（→ミラン／移籍金4200万€）
DF　フェデリコ・マッティエッロ（→スパル／レンタル）
DF　ダニエウ・アウベス（→パリSG／移籍金ゼロ）
DF　パオロ・デ・チェリエ（→未定）

■ローマ（16-17シーズン２位）
獲得
DF　リック・カルスドルプ（←フェイエノールト／移籍金1400万€）
DF　エクトル・モレーノ（←PSV／移籍金570万€）
DF　アレクサンダル・コラロフ（←マンチェスター・C／移籍金500万€）NEW
MF　ジェンギズ・ウンデル（←バシャクシェヒル／移籍金1340万€）
MF　ロレンツォ・ペッレグリーニ（←サッスオーロ／移籍金1000万€）
MF　マキシム・ゴナロン（←リヨン／移籍金500万€）
FW　グレゴワール・ドゥフレル（←サッスオーロ／レンタル）NEW

放出
DF　アントニオ・リュディガー（→チェルシー／移籍金3500万€）
DF　マリオ・ルイ（→ナポリ／レンタル）
MF　レアンドロ・パレデス（→ゼニト／移籍金2300万€）
FW　モハメド・サラー（→リバプール／移籍金4200万€）
FW　フランチェスコ・トッティ（→引退）

■ナポリ（16-17シーズン３位）
獲得
DF　マリオ・ルイ（←ローマ／レンタル）
MF　アダム・ウナス（←ボルドー／移籍金1000万€）

放出
なし

■アタランタ（16-17シーズン４位）
獲得
DF　ティモシー・カスターニュ（←ヘンク／移籍金600万€）
DF　ホセ・ルイス・パロミノ（←ルドゴレツ／移籍金400万€）
DF　ファビオ・エグエルフィ（←［インテル］←プロ・ヴェルチェッリ／移籍金150万€）
DF　ロビン・ゴセンス（←ヘラクレス／移籍金90万€）
MF　マッテオ・ペッシーナ（←［ミラン］←コモ／移籍金100万€）
MF　ジョアン・シュミット（←サンパウロ／移籍金ゼロ）
MF　ニコラス・ハース（←ルツェルン／移籍金ゼロ）
FW　ヨシプ・イリチッチ（←フィオレンティーナ／移籍金550万€）
FW　アンドレアス・コーネリウス（←コペンハーゲン／移籍金350万€）
FW　ルカ・ヴィード（←［ミラン］←チッタデッラ／移籍金不明）
FW　リッカルド・オルソリーニ（←［ユベントス］←アスコリ／レンタル）

放出
DF　アンドレア・コンティ（→ミラン／移籍金2500万€）
MF　フランク・ケシエ（→ミラン／レンタル＊）
MF　ダビデ・アガッツィ（→フォッジャ／レンタル）
MF　ジューリオ・ミリアッチョ（→引退）
MF　クリスティアン・ライモンディ（→引退）
FW　マルコ・ダレッサンドロ（→ベッドネベント／レンタル）NEW
FW　ブライアン・カベサス（→パナシナイコス／レンタル）
FW　アルベルト・パロスキ（→スパル／レンタル）
＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額2800万€）

■ラツィオ（16-17シーズン５位）
獲得
DF　アダム・マルシッチ（←オーステンデ／移籍金650万€）
MF　ルーカス・レイバ（←リバプール／移籍金570万€）

放出
MF　ルーカス・ビグリア（→ミラン／移籍金1700万€）

■ミラン（16-17シーズン６位）
獲得
GK　アントニオ・ドンナルンマ（←アステラス／150万€）
DF　レオナルド・ボヌッチ（←ユベントス／4200万€）
DF　アンドレア・コンティ（←アタランタ／移籍金2500万€）
DF　マテオ・ムサッキオ（←ビジャレアル／移籍金1800万€）
DF　リカルド・ロドリゲス（←ヴォルフスブルク／移籍金1800万€）
MF　ハカン・チャルハノール（←レバークーゼン／移籍金2200万€）
MF　ルーカス・ビグリア（←ラツィオ／移籍金1700万€）
MF　フランク・ケシエ（←アタランタ／レンタル＊）
FW　アンドレ・シウバ（←ポルト／移籍金3800万€）
FW　ファビオ・ボリーニ（←サンダーランド／レンタル＊）
＊＝買い取り義務付きのレンタル（ケシエは移籍金総額2800万€）

放出
DF　マッティア・デ・シリオ（→ユベントス／移籍金1200万€）NEW
DF　リオネル・バンジョーニ（→モンテレイ／移籍金不明）NEW
MF　ユライ・クツカ（→トラブゾンスポル／移籍金500万€）
MF　本田圭佑（→パチューカ／移籍金ゼロ）
MF　アンドレア・ポーリ（→ボローニャ／移籍金ゼロ）
MF　アンドレア・ベルトラッチ（→ジェノア／レンタル）
FW　ジャンルカ・ラパドゥーラ（→ジェノア／レンタル＊）
＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額1300万€）

■インテル（16-17シーズン７位）
獲得
GK　ダニエル・パデッリ（←トリノ／移籍金ゼロ）
DF　ミラン・シュクリニアル（←サンプドリア／移籍金1800万€）
MF　ボルハ・バレロ（←フィオレンティーナ／移籍金550万€）

放出
GK　ファン・パブロ・カリーソ（→モンテレイ／移籍金ゼロ）
GK　アンドレイ・ラドゥ（→アベッリーノ／レンタル）
DF　マルコ・アンドレオッリ（→カリアリ／移籍金ゼロ）
MF　エベル・バネガ（→セビージャ／移籍金900万€）
FW　ロドリゴ・パラシオ（→未定）

■フィオレンティーナ（16-17シーズン８位）
獲得
DF　ヴィトール・ウーゴ（←パルメイラス／移籍金800万€）
DF　ニコラ・ミレンコビッチ（←パルチザン／移籍金510万€）
DF　ブルーノ・ガスパール（←ギマラエス／移籍金400万€）
FW　ラフィク・ゼフニーニ（←オッド／移籍金150万€）

放出
DF　フルボイエ・ミリッチ（→オリンピアコス／移籍金不明）NEW
DF　ゴンサロ・ロドリゲス（→サン・ロレンソ／移籍金ゼロ）
MF　ボルハ・バレロ（→インテル／移籍金550万€）
FW　ヨシプ・イリチッチ（→アタランタ／移籍金550万€）

■トリノ（16-17シーズン９位）
獲得
GK　サルバトーレ・シリグ（←［パリSG］←オサスナ／移籍金ゼロ）
DF　リャンコ（←サンパウロ／移籍金590万€）
FW　アレックス・ベレンゲル（←オサスナ／移籍金550万€）

放出
GK　ダニエレ・パデッリ（→インテル／移籍金ゼロ）
DF　カルラン（→APOEL／レンタル）

■サンプドリア（16-17シーズン10位）
獲得
DF　ニコラ・ムッルー（←カリアリ／移籍金700万€）
DF　クリスティアン・ハジオスマノビッチ（←ミランU－19／移籍金ゼロ）
MF　イバン・ヴイチッチ（←ハイドゥク・スプリト／移籍金ゼロ）
FW　ジャンルカ・カプラーリ（←［インテル］←ペスカーラ／移籍金1500万€）
FW　ダビド・コブナツキ（←レフ・ポズナン／移籍金400万€）

放出
GK　ウラディミロ・ファルコーネ（→バッサーノ／レンタル）
DF　ミラン・シュクリニアル（→インテル／100万€）
MF　ブルーノ・フェルナンデス（→スポルティング／移籍金850万€）
MF　ルカ・チガリーニ（→カリアリ／移籍金ゼロ）
MF　アンジェロ・パロンボ（→引退）
FW　ルイス・ムリエル（→セビージャ／移籍金2000万€）
FW　アンテ・ブディミール（→クロトーネ／レンタル＊）
＊買い取り義務付きのレンタル

■カリアリ（16-17シーズン11位）
獲得
DF　マルコ・アンドレオッリ（←インテル／移籍金ゼロ）
MF　パオロ・ファラゴ（←ノバーラ／移籍金230万€）
MF　アンドレア・コッス（←オルビア／移籍金ゼロ）
MF　ルカ・チガリーニ（←サンプドリア／移籍金ゼロ）

放出
GK　ロベルト・コロンボ（→引退）
DF　ニコラ・ムッルー（→サンプドリア／移籍金700万€）
DF　マウリシオ・イスラ（→フェネルバフチェ／移籍金ゼロ）NEW
DF　ブルーノ・アウベス（→レンジャーズ／移籍金ゼロ）
MF　ダビデ・ディ・ジェンナーロ（→未定）
FW　カイオ・ランジェル（→エストリル＝POR→クリシウマ＝BRA／レンタル）

■サッスオーロ（16-17シーズン12位）
獲得
DF　リッカルド・マルキッツァ（←ローマU-19／移籍金450万€）
MF　ダビデ・フラッテシ（←ローマU-19／移籍金300万€）
MF　フィリッポ・バンディネッリ（←ラティーナ／移籍金ゼロ）

放出
DF　マルチェッロ・ガッツォーラ（→未定）
MF　ロレンツォ・ペッレグリーニ（→ローマ／移籍金1000万€）
FW　グレゴワール・ドゥフレル（→ローマ／レンタル）NEW
FW　アレッシオ・ヴィタ（→チェゼーナ／移籍金不明）

■ウディネーゼ（16-17シーズン13位）
獲得
GK　アルバノ・ビサーリ（←ペスカーラ／移籍金ゼロ）
DF　ジュゼッペ・ペッツェッラ（←パレルモ／移籍金450万€）
MF　アントニオ・バラク（←スラビア・プラハ／移籍金300万€）
MF　スバンテ・インゲション（←カルマル＝SWE／移籍金75万€）
FW　アリ・マレ（←［ワトフォードU-23］←グラナダB／不明）

放出
DF　ダビデ・ファラオーニ（→クロトーネ／移籍金ゼロ）
DF　フェリペ（→スパル／移籍金不明）
DF　トマ・ウルトー（→ヴェローナ／レンタル）
MF　ルーカス・エバンジェリスタ（→エストリル＝POR／レンタル）

■キエーボ（16-17シーズン14位）
獲得
DF　パベル・ヤロシニスキ（←クラコビア・クラクフ／移籍金40万€）NEW
DF　ミケーレ・リゴーネ（←チェゼーナ／移籍金20万€）
MF　ジャンルカ・ガウディーノ（←［バイエルン］←ザンクト・ガレン＝SUI／５万€）
FW　ルカ・ガリターノ（←チェゼーナ／移籍金100万€）
FW　アレハンドロ・ロドリゲス（←チェゼーナ／移籍金50万€）
FW　マヌエル・プッチャレッリ（←エンポリ／レンタル＊）
＊買い取り義務付きのレンタル

放出
GK　ワルテル・ブレッサン（→未定）
DF　ニコラス・スポッリ（→ジェノア／移籍金ゼロ）
DF　ジェンナーロ・サルド（→引退）
MF　マリアーノ・イスコ（→クロトーネ／移籍金ゼロ）NEW
MF　ジョナサン・デグズマン（→［ナポリ］→フランクフルト／移籍金ゼロ）

■ボローニャ（16-17シーズン15位）
獲得
GK　アントニオ・サントゥーロ（←シラクサ／移籍金ゼロ）
DF　セバスティアン・ドゥ・メオ（←［アンデルレヒト］←フィオレンティーナ／移籍金200万€）
DF　ジャンカルロ・ゴンサレス（←パレルモ／移籍金200万€）
MF　セサル・ファジェッティ（←スポルティボ・ルケーニョ＝PAR／移籍金ゼロ）NEW
MF　アンドレア・ポーリ（←ミラン／移籍金ゼロ）

放出
GK　ムアマドゥ・サール（→プラト／レンタル）
DF　マリオス・オイコノムー（→スパル／レンタル）
MF　ルカ・リッツォ（→スパル／レンタル）

■ジェノア（16-17シーズン16位）
獲得
DF　ニコラス・スポッリ（←キエーボ／移籍金ゼロ）
DF　エルビン・ズカノビッチ（←［ローマ］←アタランタ／レンタル）
MF　トマス・ロドリゲス（←バンフィエルド／移籍金不明）NEW
MF　アンドレア・ベルトラッチ（←ミラン／レンタル）
FW　アンドレイ・ガラビノフ（←ノバーラ／移籍金ゼロ）
FW　ジャンルカ・ラパドゥーラ（←ミラン／レンタル＊）
＊買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額1300万€）

放出
GK　ルビ―ニョ（→未定）
DF　ルーカス・オルバン（→ラシン・クラブ／移籍金ゼロ）
DF　ニコラス・ブルディッソ（→未定）
MF　アンドレア・ベゲット（→フロジノーネ／レンタル）
MF　ダニーロ・カタルディ（→［ラツィオ］→ベネベント／レンタル）NEW
FW　マウリシオ・ピニージャ（→ウニベルシダ・チリ／移籍金ゼロ）NEW

■クロトーネ（16-17シーズン17位）
獲得
DF　レアンドロ・カブレラ（←サラゴサ／移籍金ゼロ）
MF　マリアーノ・イスコ（←キエーボ／移籍金ゼロ）NEW
MF　ダビデ・ファラオーニ（←ウディネーゼ／移籍金ゼロ）
MF　オリバー・クラクル（←フロジノーネ／移籍金不明）
FW　アンテ・ブディミール（←サンプドリア／レンタル＊）
＊買い取り義務付きのレンタル

放出
DF　クライトン（→クレモネーゼ／移籍金不明）NEW
DF　ジャメル・メスバフ（→ローザンヌ／移籍金ゼロ）

■スパル（16-17シーズン２部１位）
獲得
GK　アルフレド・ゴミス（←［トリノ］←サレルニターナ／レンタル）
DF　サウリ・ヴァイサネン（←AIK／移籍金不明）NEW
DF　フェリペ（←ウディネーゼ／移籍金不明）
DF　ロレンツォ・ポルバーニ（←ポンテデーラ／移籍金不明）
DF　フェデリコ・マッティエッロ（←ユベントス／レンタル）
DF　マリオス・オイコノムー（←ボローニャ／レンタル）
MF　フェデリコ・ヴィヴィアーニ（←［ヴェローナ］←ボローニャ／レンタル）
MF　ルカ・リッツォ（←ボローニャ／レンタル）
FW　アルベルト・パロスキ（←アタランタ／レンタル）
FW　ジャコポ・ムラノ（←サボーナ／移籍金ゼロ）

放出
DF　ニコラス・ジアニ（→スペツィア／移籍金ゼロ）
DF　トンマーゾ・シルベストリ（→ユーベ・スタビア／レンタル）
MF　ミケーレ・カスタニェッティ（→エンポリ／レンタル）
MF　ガブリエル・ストレフェッザ（→ユーベ・スタビア／レンタル）
FW　トンマーゾ・コンスタンティーニ（→ユーベ・スタビア／レンタル）

■ヴェローナ（16-17シーズン２部２位）
獲得
DF　トマ・ウルトー（←ウディネーゼ／レンタル）
DF　ジャン・フィリッポ・フェリッチョーリ（←［ミラン］←アスコリ／レンタル）
FW　アントニオ・カッサーノ（←無所属）
FW　アレッシオ・チェルチ（←アトレティコ・マドリー／移籍金ゼロ）
FW　ダニエレ・ヴェルデ（←［ローマ］←アベッリーノ／レンタル）

放出
DF　エロス・ピサーノ（→ブリストル／移籍金ゼロ）
FW　ピエルルイジ・カッペッルッツォ（→ペスカーラ／レンタル）
FW　ルカ・シリガルディ（→パルマ／移籍金不明）
FW　シモーネ・ガンツ（→［ユベントス］→ペスカーラ／移籍金180万€）

■ベネベント（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格
獲得
GK　ヴィド・べレツ（←カルピ／移籍金175万€）
DF　ジャンルカ・ディ・キアラ（←ペルージャ／移籍金300万€）
DF　ガエターノ・レティツィア（←カルピ／移籍金175万€）
DF　アンドレア・コスタ（←エンポリ／移籍金150万€）
DF　アンドリュー・グラビヨン（←インテルU－19／移籍金150万€）
DF　ベラト・ジムシティ（←［アタランタ］←アベッリーノ／レンタル）
MF　ダニーロ・カタルディ（←［ラツィオ］←ジェノア／レンタル）NEW
FW　マッシモ・コーダ（←サレルニターナ／移籍金170万€）
FW　マルコ・ダレッサンドロ（←アタランタ／レンタル）NEW

放出
DF　エンリコ・ペッツィ（→チッタデッラ／移籍金ゼロ）
MF　ダニエレ・ブッツェゴーリ（→アスコリ／移籍金ゼロ）

※レンタル復帰は原則除く。［］＝レンタル元

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