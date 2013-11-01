【セリエA】決定した移籍一覧（７月24日更新）。ユーベとローマが的確な補強で底上げ
カテゴリ：ワールド
2017年07月24日
新SDモンチの下で底上げを実現しつつ。
ユベントスがヴォイチェフ・シュチェスニーとマッティア・デ・シリオを新たに獲得。ネトが退団した第２GK、ダニエウ・アウベスの移籍により手薄になっていたSBの補強に成功した。悲願の欧州制覇に挑むイタリアの雄はさらに、フェデリコ・ベルナルデスキ（フィオレンティーナ）と合意に至ったとの報道もあるように、レオナルド・ボヌッチの退団や逸材FWパトリック・シックの獲得断念などの誤算に見舞われながらも、グレードアップを実現すべく市場を奔走している。
打倒ユーベのいわば急先鋒であるローマは、左SBのアレクサンダル・コラロフと前線全域に対応するグレゴワール・ドゥフレルを確保。新SDのモンチの下、地味ながらも的確な補強で底上げを実現しつつある。
一方、十分な成果を得られていないのがインテルだ。これまでにミラン・シュクリニアル、ボルハ・バレロといった実力者を迎えているとはいえ、かねてから画策しているラジャ・ナインゴラン（ローマ）やアンヘル・ディ・マリア（パリSG）ら大物に関する交渉は進展がない。マーケット後半戦の“巻き返し“に期待したいところだ。
セリエAでここまでに決まった夏の移籍は以下の通り。
■ユベントス（16-17シーズン優勝）
獲得
GK ヴォイチェフ・シュチェスニー（←［アーセナル］←ローマ／移籍金1220万€）NEW
DF マッティア・デ・シリオ（←ミラン／1200万€）NEW
MF ロドリゴ・ベンタンクール（←ボカ／移籍金1050万€）
FW ドグラス・コスタ（←バイエルン／レンタル）
放出
GK ネト（→バレンシア／700万€）
GK エミル・アウデーロ（→ヴェネツィア／レンタル）
DF レオナルド・ボヌッチ（→ミラン／移籍金4200万€）
DF フェデリコ・マッティエッロ（→スパル／レンタル）
DF ダニエウ・アウベス（→パリSG／移籍金ゼロ）
DF パオロ・デ・チェリエ（→未定）
■ローマ（16-17シーズン２位）
獲得
DF リック・カルスドルプ（←フェイエノールト／移籍金1400万€）
DF エクトル・モレーノ（←PSV／移籍金570万€）
DF アレクサンダル・コラロフ（←マンチェスター・C／移籍金500万€）NEW
MF ジェンギズ・ウンデル（←バシャクシェヒル／移籍金1340万€）
MF ロレンツォ・ペッレグリーニ（←サッスオーロ／移籍金1000万€）
MF マキシム・ゴナロン（←リヨン／移籍金500万€）
FW グレゴワール・ドゥフレル（←サッスオーロ／レンタル）NEW
放出
DF アントニオ・リュディガー（→チェルシー／移籍金3500万€）
DF マリオ・ルイ（→ナポリ／レンタル）
MF レアンドロ・パレデス（→ゼニト／移籍金2300万€）
FW モハメド・サラー（→リバプール／移籍金4200万€）
FW フランチェスコ・トッティ（→引退）
■ナポリ（16-17シーズン３位）
獲得
DF マリオ・ルイ（←ローマ／レンタル）
MF アダム・ウナス（←ボルドー／移籍金1000万€）
放出
なし
■アタランタ（16-17シーズン４位）
獲得
DF ティモシー・カスターニュ（←ヘンク／移籍金600万€）
DF ホセ・ルイス・パロミノ（←ルドゴレツ／移籍金400万€）
DF ファビオ・エグエルフィ（←［インテル］←プロ・ヴェルチェッリ／移籍金150万€）
DF ロビン・ゴセンス（←ヘラクレス／移籍金90万€）
MF マッテオ・ペッシーナ（←［ミラン］←コモ／移籍金100万€）
MF ジョアン・シュミット（←サンパウロ／移籍金ゼロ）
MF ニコラス・ハース（←ルツェルン／移籍金ゼロ）
FW ヨシプ・イリチッチ（←フィオレンティーナ／移籍金550万€）
FW アンドレアス・コーネリウス（←コペンハーゲン／移籍金350万€）
FW ルカ・ヴィード（←［ミラン］←チッタデッラ／移籍金不明）
FW リッカルド・オルソリーニ（←［ユベントス］←アスコリ／レンタル）
放出
DF アンドレア・コンティ（→ミラン／移籍金2500万€）
MF フランク・ケシエ（→ミラン／レンタル＊）
MF ダビデ・アガッツィ（→フォッジャ／レンタル）
MF ジューリオ・ミリアッチョ（→引退）
MF クリスティアン・ライモンディ（→引退）
FW マルコ・ダレッサンドロ（→ベッドネベント／レンタル）NEW
FW ブライアン・カベサス（→パナシナイコス／レンタル）
FW アルベルト・パロスキ（→スパル／レンタル）
＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額2800万€）
■ラツィオ（16-17シーズン５位）
獲得
DF アダム・マルシッチ（←オーステンデ／移籍金650万€）
MF ルーカス・レイバ（←リバプール／移籍金570万€）
放出
MF ルーカス・ビグリア（→ミラン／移籍金1700万€）
■ミラン（16-17シーズン６位）
獲得
GK アントニオ・ドンナルンマ（←アステラス／150万€）
DF レオナルド・ボヌッチ（←ユベントス／4200万€）
DF アンドレア・コンティ（←アタランタ／移籍金2500万€）
DF マテオ・ムサッキオ（←ビジャレアル／移籍金1800万€）
DF リカルド・ロドリゲス（←ヴォルフスブルク／移籍金1800万€）
MF ハカン・チャルハノール（←レバークーゼン／移籍金2200万€）
MF ルーカス・ビグリア（←ラツィオ／移籍金1700万€）
MF フランク・ケシエ（←アタランタ／レンタル＊）
FW アンドレ・シウバ（←ポルト／移籍金3800万€）
FW ファビオ・ボリーニ（←サンダーランド／レンタル＊）
＊＝買い取り義務付きのレンタル（ケシエは移籍金総額2800万€）
放出
DF マッティア・デ・シリオ（→ユベントス／移籍金1200万€）NEW
DF リオネル・バンジョーニ（→モンテレイ／移籍金不明）NEW
MF ユライ・クツカ（→トラブゾンスポル／移籍金500万€）
MF 本田圭佑（→パチューカ／移籍金ゼロ）
MF アンドレア・ポーリ（→ボローニャ／移籍金ゼロ）
MF アンドレア・ベルトラッチ（→ジェノア／レンタル）
FW ジャンルカ・ラパドゥーラ（→ジェノア／レンタル＊）
＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額1300万€）
■インテル（16-17シーズン７位）
獲得
GK ダニエル・パデッリ（←トリノ／移籍金ゼロ）
DF ミラン・シュクリニアル（←サンプドリア／移籍金1800万€）
MF ボルハ・バレロ（←フィオレンティーナ／移籍金550万€）
放出
GK ファン・パブロ・カリーソ（→モンテレイ／移籍金ゼロ）
GK アンドレイ・ラドゥ（→アベッリーノ／レンタル）
DF マルコ・アンドレオッリ（→カリアリ／移籍金ゼロ）
MF エベル・バネガ（→セビージャ／移籍金900万€）
FW ロドリゴ・パラシオ（→未定）
■フィオレンティーナ（16-17シーズン８位）
獲得
DF ヴィトール・ウーゴ（←パルメイラス／移籍金800万€）
DF ニコラ・ミレンコビッチ（←パルチザン／移籍金510万€）
DF ブルーノ・ガスパール（←ギマラエス／移籍金400万€）
FW ラフィク・ゼフニーニ（←オッド／移籍金150万€）
放出
DF フルボイエ・ミリッチ（→オリンピアコス／移籍金不明）NEW
DF ゴンサロ・ロドリゲス（→サン・ロレンソ／移籍金ゼロ）
MF ボルハ・バレロ（→インテル／移籍金550万€）
FW ヨシプ・イリチッチ（→アタランタ／移籍金550万€）
■トリノ（16-17シーズン９位）
獲得
GK サルバトーレ・シリグ（←［パリSG］←オサスナ／移籍金ゼロ）
DF リャンコ（←サンパウロ／移籍金590万€）
FW アレックス・ベレンゲル（←オサスナ／移籍金550万€）
放出
GK ダニエレ・パデッリ（→インテル／移籍金ゼロ）
DF カルラン（→APOEL／レンタル）
■サンプドリア（16-17シーズン10位）
獲得
DF ニコラ・ムッルー（←カリアリ／移籍金700万€）
DF クリスティアン・ハジオスマノビッチ（←ミランU－19／移籍金ゼロ）
MF イバン・ヴイチッチ（←ハイドゥク・スプリト／移籍金ゼロ）
FW ジャンルカ・カプラーリ（←［インテル］←ペスカーラ／移籍金1500万€）
FW ダビド・コブナツキ（←レフ・ポズナン／移籍金400万€）
放出
GK ウラディミロ・ファルコーネ（→バッサーノ／レンタル）
DF ミラン・シュクリニアル（→インテル／100万€）
MF ブルーノ・フェルナンデス（→スポルティング／移籍金850万€）
MF ルカ・チガリーニ（→カリアリ／移籍金ゼロ）
MF アンジェロ・パロンボ（→引退）
FW ルイス・ムリエル（→セビージャ／移籍金2000万€）
FW アンテ・ブディミール（→クロトーネ／レンタル＊）
＊買い取り義務付きのレンタル
■カリアリ（16-17シーズン11位）
獲得
DF マルコ・アンドレオッリ（←インテル／移籍金ゼロ）
MF パオロ・ファラゴ（←ノバーラ／移籍金230万€）
MF アンドレア・コッス（←オルビア／移籍金ゼロ）
MF ルカ・チガリーニ（←サンプドリア／移籍金ゼロ）
放出
GK ロベルト・コロンボ（→引退）
DF ニコラ・ムッルー（→サンプドリア／移籍金700万€）
DF マウリシオ・イスラ（→フェネルバフチェ／移籍金ゼロ）NEW
DF ブルーノ・アウベス（→レンジャーズ／移籍金ゼロ）
MF ダビデ・ディ・ジェンナーロ（→未定）
FW カイオ・ランジェル（→エストリル＝POR→クリシウマ＝BRA／レンタル）
■サッスオーロ（16-17シーズン12位）
獲得
DF リッカルド・マルキッツァ（←ローマU-19／移籍金450万€）
MF ダビデ・フラッテシ（←ローマU-19／移籍金300万€）
MF フィリッポ・バンディネッリ（←ラティーナ／移籍金ゼロ）
放出
DF マルチェッロ・ガッツォーラ（→未定）
MF ロレンツォ・ペッレグリーニ（→ローマ／移籍金1000万€）
FW グレゴワール・ドゥフレル（→ローマ／レンタル）NEW
FW アレッシオ・ヴィタ（→チェゼーナ／移籍金不明）
■ウディネーゼ（16-17シーズン13位）
獲得
GK アルバノ・ビサーリ（←ペスカーラ／移籍金ゼロ）
DF ジュゼッペ・ペッツェッラ（←パレルモ／移籍金450万€）
MF アントニオ・バラク（←スラビア・プラハ／移籍金300万€）
MF スバンテ・インゲション（←カルマル＝SWE／移籍金75万€）
FW アリ・マレ（←［ワトフォードU-23］←グラナダB／不明）
放出
DF ダビデ・ファラオーニ（→クロトーネ／移籍金ゼロ）
DF フェリペ（→スパル／移籍金不明）
DF トマ・ウルトー（→ヴェローナ／レンタル）
MF ルーカス・エバンジェリスタ（→エストリル＝POR／レンタル）
■キエーボ（16-17シーズン14位）
獲得
DF パベル・ヤロシニスキ（←クラコビア・クラクフ／移籍金40万€）NEW
DF ミケーレ・リゴーネ（←チェゼーナ／移籍金20万€）
MF ジャンルカ・ガウディーノ（←［バイエルン］←ザンクト・ガレン＝SUI／５万€）
FW ルカ・ガリターノ（←チェゼーナ／移籍金100万€）
FW アレハンドロ・ロドリゲス（←チェゼーナ／移籍金50万€）
FW マヌエル・プッチャレッリ（←エンポリ／レンタル＊）
＊買い取り義務付きのレンタル
放出
GK ワルテル・ブレッサン（→未定）
DF ニコラス・スポッリ（→ジェノア／移籍金ゼロ）
DF ジェンナーロ・サルド（→引退）
MF マリアーノ・イスコ（→クロトーネ／移籍金ゼロ）NEW
MF ジョナサン・デグズマン（→［ナポリ］→フランクフルト／移籍金ゼロ）
■ボローニャ（16-17シーズン15位）
獲得
GK アントニオ・サントゥーロ（←シラクサ／移籍金ゼロ）
DF セバスティアン・ドゥ・メオ（←［アンデルレヒト］←フィオレンティーナ／移籍金200万€）
DF ジャンカルロ・ゴンサレス（←パレルモ／移籍金200万€）
MF セサル・ファジェッティ（←スポルティボ・ルケーニョ＝PAR／移籍金ゼロ）NEW
MF アンドレア・ポーリ（←ミラン／移籍金ゼロ）
放出
GK ムアマドゥ・サール（→プラト／レンタル）
DF マリオス・オイコノムー（→スパル／レンタル）
MF ルカ・リッツォ（→スパル／レンタル）
■ジェノア（16-17シーズン16位）
獲得
DF ニコラス・スポッリ（←キエーボ／移籍金ゼロ）
DF エルビン・ズカノビッチ（←［ローマ］←アタランタ／レンタル）
MF トマス・ロドリゲス（←バンフィエルド／移籍金不明）NEW
MF アンドレア・ベルトラッチ（←ミラン／レンタル）
FW アンドレイ・ガラビノフ（←ノバーラ／移籍金ゼロ）
FW ジャンルカ・ラパドゥーラ（←ミラン／レンタル＊）
＊買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額1300万€）
放出
GK ルビ―ニョ（→未定）
DF ルーカス・オルバン（→ラシン・クラブ／移籍金ゼロ）
DF ニコラス・ブルディッソ（→未定）
MF アンドレア・ベゲット（→フロジノーネ／レンタル）
MF ダニーロ・カタルディ（→［ラツィオ］→ベネベント／レンタル）NEW
FW マウリシオ・ピニージャ（→ウニベルシダ・チリ／移籍金ゼロ）NEW
■クロトーネ（16-17シーズン17位）
獲得
DF レアンドロ・カブレラ（←サラゴサ／移籍金ゼロ）
MF マリアーノ・イスコ（←キエーボ／移籍金ゼロ）NEW
MF ダビデ・ファラオーニ（←ウディネーゼ／移籍金ゼロ）
MF オリバー・クラクル（←フロジノーネ／移籍金不明）
FW アンテ・ブディミール（←サンプドリア／レンタル＊）
＊買い取り義務付きのレンタル
放出
DF クライトン（→クレモネーゼ／移籍金不明）NEW
DF ジャメル・メスバフ（→ローザンヌ／移籍金ゼロ）
■スパル（16-17シーズン２部１位）
獲得
GK アルフレド・ゴミス（←［トリノ］←サレルニターナ／レンタル）
DF サウリ・ヴァイサネン（←AIK／移籍金不明）NEW
DF フェリペ（←ウディネーゼ／移籍金不明）
DF ロレンツォ・ポルバーニ（←ポンテデーラ／移籍金不明）
DF フェデリコ・マッティエッロ（←ユベントス／レンタル）
DF マリオス・オイコノムー（←ボローニャ／レンタル）
MF フェデリコ・ヴィヴィアーニ（←［ヴェローナ］←ボローニャ／レンタル）
MF ルカ・リッツォ（←ボローニャ／レンタル）
FW アルベルト・パロスキ（←アタランタ／レンタル）
FW ジャコポ・ムラノ（←サボーナ／移籍金ゼロ）
放出
DF ニコラス・ジアニ（→スペツィア／移籍金ゼロ）
DF トンマーゾ・シルベストリ（→ユーベ・スタビア／レンタル）
MF ミケーレ・カスタニェッティ（→エンポリ／レンタル）
MF ガブリエル・ストレフェッザ（→ユーベ・スタビア／レンタル）
FW トンマーゾ・コンスタンティーニ（→ユーベ・スタビア／レンタル）
■ヴェローナ（16-17シーズン２部２位）
獲得
DF トマ・ウルトー（←ウディネーゼ／レンタル）
DF ジャン・フィリッポ・フェリッチョーリ（←［ミラン］←アスコリ／レンタル）
FW アントニオ・カッサーノ（←無所属）
FW アレッシオ・チェルチ（←アトレティコ・マドリー／移籍金ゼロ）
FW ダニエレ・ヴェルデ（←［ローマ］←アベッリーノ／レンタル）
放出
DF エロス・ピサーノ（→ブリストル／移籍金ゼロ）
FW ピエルルイジ・カッペッルッツォ（→ペスカーラ／レンタル）
FW ルカ・シリガルディ（→パルマ／移籍金不明）
FW シモーネ・ガンツ（→［ユベントス］→ペスカーラ／移籍金180万€）
■ベネベント（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格
獲得
GK ヴィド・べレツ（←カルピ／移籍金175万€）
DF ジャンルカ・ディ・キアラ（←ペルージャ／移籍金300万€）
DF ガエターノ・レティツィア（←カルピ／移籍金175万€）
DF アンドレア・コスタ（←エンポリ／移籍金150万€）
DF アンドリュー・グラビヨン（←インテルU－19／移籍金150万€）
DF ベラト・ジムシティ（←［アタランタ］←アベッリーノ／レンタル）
MF ダニーロ・カタルディ（←［ラツィオ］←ジェノア／レンタル）NEW
FW マッシモ・コーダ（←サレルニターナ／移籍金170万€）
FW マルコ・ダレッサンドロ（←アタランタ／レンタル）NEW
放出
DF エンリコ・ペッツィ（→チッタデッラ／移籍金ゼロ）
MF ダニエレ・ブッツェゴーリ（→アスコリ／移籍金ゼロ）
※レンタル復帰は原則除く。［］＝レンタル元
打倒ユーベのいわば急先鋒であるローマは、左SBのアレクサンダル・コラロフと前線全域に対応するグレゴワール・ドゥフレルを確保。新SDのモンチの下、地味ながらも的確な補強で底上げを実現しつつある。
一方、十分な成果を得られていないのがインテルだ。これまでにミラン・シュクリニアル、ボルハ・バレロといった実力者を迎えているとはいえ、かねてから画策しているラジャ・ナインゴラン（ローマ）やアンヘル・ディ・マリア（パリSG）ら大物に関する交渉は進展がない。マーケット後半戦の“巻き返し“に期待したいところだ。
セリエAでここまでに決まった夏の移籍は以下の通り。
■ユベントス（16-17シーズン優勝）
獲得
GK ヴォイチェフ・シュチェスニー（←［アーセナル］←ローマ／移籍金1220万€）NEW
DF マッティア・デ・シリオ（←ミラン／1200万€）NEW
MF ロドリゴ・ベンタンクール（←ボカ／移籍金1050万€）
FW ドグラス・コスタ（←バイエルン／レンタル）
放出
GK ネト（→バレンシア／700万€）
GK エミル・アウデーロ（→ヴェネツィア／レンタル）
DF レオナルド・ボヌッチ（→ミラン／移籍金4200万€）
DF フェデリコ・マッティエッロ（→スパル／レンタル）
DF ダニエウ・アウベス（→パリSG／移籍金ゼロ）
DF パオロ・デ・チェリエ（→未定）
■ローマ（16-17シーズン２位）
獲得
DF リック・カルスドルプ（←フェイエノールト／移籍金1400万€）
DF エクトル・モレーノ（←PSV／移籍金570万€）
DF アレクサンダル・コラロフ（←マンチェスター・C／移籍金500万€）NEW
MF ジェンギズ・ウンデル（←バシャクシェヒル／移籍金1340万€）
MF ロレンツォ・ペッレグリーニ（←サッスオーロ／移籍金1000万€）
MF マキシム・ゴナロン（←リヨン／移籍金500万€）
FW グレゴワール・ドゥフレル（←サッスオーロ／レンタル）NEW
放出
DF アントニオ・リュディガー（→チェルシー／移籍金3500万€）
DF マリオ・ルイ（→ナポリ／レンタル）
MF レアンドロ・パレデス（→ゼニト／移籍金2300万€）
FW モハメド・サラー（→リバプール／移籍金4200万€）
FW フランチェスコ・トッティ（→引退）
■ナポリ（16-17シーズン３位）
獲得
DF マリオ・ルイ（←ローマ／レンタル）
MF アダム・ウナス（←ボルドー／移籍金1000万€）
放出
なし
■アタランタ（16-17シーズン４位）
獲得
DF ティモシー・カスターニュ（←ヘンク／移籍金600万€）
DF ホセ・ルイス・パロミノ（←ルドゴレツ／移籍金400万€）
DF ファビオ・エグエルフィ（←［インテル］←プロ・ヴェルチェッリ／移籍金150万€）
DF ロビン・ゴセンス（←ヘラクレス／移籍金90万€）
MF マッテオ・ペッシーナ（←［ミラン］←コモ／移籍金100万€）
MF ジョアン・シュミット（←サンパウロ／移籍金ゼロ）
MF ニコラス・ハース（←ルツェルン／移籍金ゼロ）
FW ヨシプ・イリチッチ（←フィオレンティーナ／移籍金550万€）
FW アンドレアス・コーネリウス（←コペンハーゲン／移籍金350万€）
FW ルカ・ヴィード（←［ミラン］←チッタデッラ／移籍金不明）
FW リッカルド・オルソリーニ（←［ユベントス］←アスコリ／レンタル）
放出
DF アンドレア・コンティ（→ミラン／移籍金2500万€）
MF フランク・ケシエ（→ミラン／レンタル＊）
MF ダビデ・アガッツィ（→フォッジャ／レンタル）
MF ジューリオ・ミリアッチョ（→引退）
MF クリスティアン・ライモンディ（→引退）
FW マルコ・ダレッサンドロ（→ベッドネベント／レンタル）NEW
FW ブライアン・カベサス（→パナシナイコス／レンタル）
FW アルベルト・パロスキ（→スパル／レンタル）
＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額2800万€）
■ラツィオ（16-17シーズン５位）
獲得
DF アダム・マルシッチ（←オーステンデ／移籍金650万€）
MF ルーカス・レイバ（←リバプール／移籍金570万€）
放出
MF ルーカス・ビグリア（→ミラン／移籍金1700万€）
■ミラン（16-17シーズン６位）
獲得
GK アントニオ・ドンナルンマ（←アステラス／150万€）
DF レオナルド・ボヌッチ（←ユベントス／4200万€）
DF アンドレア・コンティ（←アタランタ／移籍金2500万€）
DF マテオ・ムサッキオ（←ビジャレアル／移籍金1800万€）
DF リカルド・ロドリゲス（←ヴォルフスブルク／移籍金1800万€）
MF ハカン・チャルハノール（←レバークーゼン／移籍金2200万€）
MF ルーカス・ビグリア（←ラツィオ／移籍金1700万€）
MF フランク・ケシエ（←アタランタ／レンタル＊）
FW アンドレ・シウバ（←ポルト／移籍金3800万€）
FW ファビオ・ボリーニ（←サンダーランド／レンタル＊）
＊＝買い取り義務付きのレンタル（ケシエは移籍金総額2800万€）
放出
DF マッティア・デ・シリオ（→ユベントス／移籍金1200万€）NEW
DF リオネル・バンジョーニ（→モンテレイ／移籍金不明）NEW
MF ユライ・クツカ（→トラブゾンスポル／移籍金500万€）
MF 本田圭佑（→パチューカ／移籍金ゼロ）
MF アンドレア・ポーリ（→ボローニャ／移籍金ゼロ）
MF アンドレア・ベルトラッチ（→ジェノア／レンタル）
FW ジャンルカ・ラパドゥーラ（→ジェノア／レンタル＊）
＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額1300万€）
■インテル（16-17シーズン７位）
獲得
GK ダニエル・パデッリ（←トリノ／移籍金ゼロ）
DF ミラン・シュクリニアル（←サンプドリア／移籍金1800万€）
MF ボルハ・バレロ（←フィオレンティーナ／移籍金550万€）
放出
GK ファン・パブロ・カリーソ（→モンテレイ／移籍金ゼロ）
GK アンドレイ・ラドゥ（→アベッリーノ／レンタル）
DF マルコ・アンドレオッリ（→カリアリ／移籍金ゼロ）
MF エベル・バネガ（→セビージャ／移籍金900万€）
FW ロドリゴ・パラシオ（→未定）
■フィオレンティーナ（16-17シーズン８位）
獲得
DF ヴィトール・ウーゴ（←パルメイラス／移籍金800万€）
DF ニコラ・ミレンコビッチ（←パルチザン／移籍金510万€）
DF ブルーノ・ガスパール（←ギマラエス／移籍金400万€）
FW ラフィク・ゼフニーニ（←オッド／移籍金150万€）
放出
DF フルボイエ・ミリッチ（→オリンピアコス／移籍金不明）NEW
DF ゴンサロ・ロドリゲス（→サン・ロレンソ／移籍金ゼロ）
MF ボルハ・バレロ（→インテル／移籍金550万€）
FW ヨシプ・イリチッチ（→アタランタ／移籍金550万€）
■トリノ（16-17シーズン９位）
獲得
GK サルバトーレ・シリグ（←［パリSG］←オサスナ／移籍金ゼロ）
DF リャンコ（←サンパウロ／移籍金590万€）
FW アレックス・ベレンゲル（←オサスナ／移籍金550万€）
放出
GK ダニエレ・パデッリ（→インテル／移籍金ゼロ）
DF カルラン（→APOEL／レンタル）
■サンプドリア（16-17シーズン10位）
獲得
DF ニコラ・ムッルー（←カリアリ／移籍金700万€）
DF クリスティアン・ハジオスマノビッチ（←ミランU－19／移籍金ゼロ）
MF イバン・ヴイチッチ（←ハイドゥク・スプリト／移籍金ゼロ）
FW ジャンルカ・カプラーリ（←［インテル］←ペスカーラ／移籍金1500万€）
FW ダビド・コブナツキ（←レフ・ポズナン／移籍金400万€）
放出
GK ウラディミロ・ファルコーネ（→バッサーノ／レンタル）
DF ミラン・シュクリニアル（→インテル／100万€）
MF ブルーノ・フェルナンデス（→スポルティング／移籍金850万€）
MF ルカ・チガリーニ（→カリアリ／移籍金ゼロ）
MF アンジェロ・パロンボ（→引退）
FW ルイス・ムリエル（→セビージャ／移籍金2000万€）
FW アンテ・ブディミール（→クロトーネ／レンタル＊）
＊買い取り義務付きのレンタル
■カリアリ（16-17シーズン11位）
獲得
DF マルコ・アンドレオッリ（←インテル／移籍金ゼロ）
MF パオロ・ファラゴ（←ノバーラ／移籍金230万€）
MF アンドレア・コッス（←オルビア／移籍金ゼロ）
MF ルカ・チガリーニ（←サンプドリア／移籍金ゼロ）
放出
GK ロベルト・コロンボ（→引退）
DF ニコラ・ムッルー（→サンプドリア／移籍金700万€）
DF マウリシオ・イスラ（→フェネルバフチェ／移籍金ゼロ）NEW
DF ブルーノ・アウベス（→レンジャーズ／移籍金ゼロ）
MF ダビデ・ディ・ジェンナーロ（→未定）
FW カイオ・ランジェル（→エストリル＝POR→クリシウマ＝BRA／レンタル）
■サッスオーロ（16-17シーズン12位）
獲得
DF リッカルド・マルキッツァ（←ローマU-19／移籍金450万€）
MF ダビデ・フラッテシ（←ローマU-19／移籍金300万€）
MF フィリッポ・バンディネッリ（←ラティーナ／移籍金ゼロ）
放出
DF マルチェッロ・ガッツォーラ（→未定）
MF ロレンツォ・ペッレグリーニ（→ローマ／移籍金1000万€）
FW グレゴワール・ドゥフレル（→ローマ／レンタル）NEW
FW アレッシオ・ヴィタ（→チェゼーナ／移籍金不明）
■ウディネーゼ（16-17シーズン13位）
獲得
GK アルバノ・ビサーリ（←ペスカーラ／移籍金ゼロ）
DF ジュゼッペ・ペッツェッラ（←パレルモ／移籍金450万€）
MF アントニオ・バラク（←スラビア・プラハ／移籍金300万€）
MF スバンテ・インゲション（←カルマル＝SWE／移籍金75万€）
FW アリ・マレ（←［ワトフォードU-23］←グラナダB／不明）
放出
DF ダビデ・ファラオーニ（→クロトーネ／移籍金ゼロ）
DF フェリペ（→スパル／移籍金不明）
DF トマ・ウルトー（→ヴェローナ／レンタル）
MF ルーカス・エバンジェリスタ（→エストリル＝POR／レンタル）
■キエーボ（16-17シーズン14位）
獲得
DF パベル・ヤロシニスキ（←クラコビア・クラクフ／移籍金40万€）NEW
DF ミケーレ・リゴーネ（←チェゼーナ／移籍金20万€）
MF ジャンルカ・ガウディーノ（←［バイエルン］←ザンクト・ガレン＝SUI／５万€）
FW ルカ・ガリターノ（←チェゼーナ／移籍金100万€）
FW アレハンドロ・ロドリゲス（←チェゼーナ／移籍金50万€）
FW マヌエル・プッチャレッリ（←エンポリ／レンタル＊）
＊買い取り義務付きのレンタル
放出
GK ワルテル・ブレッサン（→未定）
DF ニコラス・スポッリ（→ジェノア／移籍金ゼロ）
DF ジェンナーロ・サルド（→引退）
MF マリアーノ・イスコ（→クロトーネ／移籍金ゼロ）NEW
MF ジョナサン・デグズマン（→［ナポリ］→フランクフルト／移籍金ゼロ）
■ボローニャ（16-17シーズン15位）
獲得
GK アントニオ・サントゥーロ（←シラクサ／移籍金ゼロ）
DF セバスティアン・ドゥ・メオ（←［アンデルレヒト］←フィオレンティーナ／移籍金200万€）
DF ジャンカルロ・ゴンサレス（←パレルモ／移籍金200万€）
MF セサル・ファジェッティ（←スポルティボ・ルケーニョ＝PAR／移籍金ゼロ）NEW
MF アンドレア・ポーリ（←ミラン／移籍金ゼロ）
放出
GK ムアマドゥ・サール（→プラト／レンタル）
DF マリオス・オイコノムー（→スパル／レンタル）
MF ルカ・リッツォ（→スパル／レンタル）
■ジェノア（16-17シーズン16位）
獲得
DF ニコラス・スポッリ（←キエーボ／移籍金ゼロ）
DF エルビン・ズカノビッチ（←［ローマ］←アタランタ／レンタル）
MF トマス・ロドリゲス（←バンフィエルド／移籍金不明）NEW
MF アンドレア・ベルトラッチ（←ミラン／レンタル）
FW アンドレイ・ガラビノフ（←ノバーラ／移籍金ゼロ）
FW ジャンルカ・ラパドゥーラ（←ミラン／レンタル＊）
＊買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額1300万€）
放出
GK ルビ―ニョ（→未定）
DF ルーカス・オルバン（→ラシン・クラブ／移籍金ゼロ）
DF ニコラス・ブルディッソ（→未定）
MF アンドレア・ベゲット（→フロジノーネ／レンタル）
MF ダニーロ・カタルディ（→［ラツィオ］→ベネベント／レンタル）NEW
FW マウリシオ・ピニージャ（→ウニベルシダ・チリ／移籍金ゼロ）NEW
■クロトーネ（16-17シーズン17位）
獲得
DF レアンドロ・カブレラ（←サラゴサ／移籍金ゼロ）
MF マリアーノ・イスコ（←キエーボ／移籍金ゼロ）NEW
MF ダビデ・ファラオーニ（←ウディネーゼ／移籍金ゼロ）
MF オリバー・クラクル（←フロジノーネ／移籍金不明）
FW アンテ・ブディミール（←サンプドリア／レンタル＊）
＊買い取り義務付きのレンタル
放出
DF クライトン（→クレモネーゼ／移籍金不明）NEW
DF ジャメル・メスバフ（→ローザンヌ／移籍金ゼロ）
■スパル（16-17シーズン２部１位）
獲得
GK アルフレド・ゴミス（←［トリノ］←サレルニターナ／レンタル）
DF サウリ・ヴァイサネン（←AIK／移籍金不明）NEW
DF フェリペ（←ウディネーゼ／移籍金不明）
DF ロレンツォ・ポルバーニ（←ポンテデーラ／移籍金不明）
DF フェデリコ・マッティエッロ（←ユベントス／レンタル）
DF マリオス・オイコノムー（←ボローニャ／レンタル）
MF フェデリコ・ヴィヴィアーニ（←［ヴェローナ］←ボローニャ／レンタル）
MF ルカ・リッツォ（←ボローニャ／レンタル）
FW アルベルト・パロスキ（←アタランタ／レンタル）
FW ジャコポ・ムラノ（←サボーナ／移籍金ゼロ）
放出
DF ニコラス・ジアニ（→スペツィア／移籍金ゼロ）
DF トンマーゾ・シルベストリ（→ユーベ・スタビア／レンタル）
MF ミケーレ・カスタニェッティ（→エンポリ／レンタル）
MF ガブリエル・ストレフェッザ（→ユーベ・スタビア／レンタル）
FW トンマーゾ・コンスタンティーニ（→ユーベ・スタビア／レンタル）
■ヴェローナ（16-17シーズン２部２位）
獲得
DF トマ・ウルトー（←ウディネーゼ／レンタル）
DF ジャン・フィリッポ・フェリッチョーリ（←［ミラン］←アスコリ／レンタル）
FW アントニオ・カッサーノ（←無所属）
FW アレッシオ・チェルチ（←アトレティコ・マドリー／移籍金ゼロ）
FW ダニエレ・ヴェルデ（←［ローマ］←アベッリーノ／レンタル）
放出
DF エロス・ピサーノ（→ブリストル／移籍金ゼロ）
FW ピエルルイジ・カッペッルッツォ（→ペスカーラ／レンタル）
FW ルカ・シリガルディ（→パルマ／移籍金不明）
FW シモーネ・ガンツ（→［ユベントス］→ペスカーラ／移籍金180万€）
■ベネベント（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格
獲得
GK ヴィド・べレツ（←カルピ／移籍金175万€）
DF ジャンルカ・ディ・キアラ（←ペルージャ／移籍金300万€）
DF ガエターノ・レティツィア（←カルピ／移籍金175万€）
DF アンドレア・コスタ（←エンポリ／移籍金150万€）
DF アンドリュー・グラビヨン（←インテルU－19／移籍金150万€）
DF ベラト・ジムシティ（←［アタランタ］←アベッリーノ／レンタル）
MF ダニーロ・カタルディ（←［ラツィオ］←ジェノア／レンタル）NEW
FW マッシモ・コーダ（←サレルニターナ／移籍金170万€）
FW マルコ・ダレッサンドロ（←アタランタ／レンタル）NEW
放出
DF エンリコ・ペッツィ（→チッタデッラ／移籍金ゼロ）
MF ダニエレ・ブッツェゴーリ（→アスコリ／移籍金ゼロ）
※レンタル復帰は原則除く。［］＝レンタル元
Facebookでコメント
-
サッカーダイジェスト７月27日号
７月13日発売 2017移籍マーケット
今夏の注目銘柄３０
セレッソ大阪ダイジェストに
大迫の独占インタビューも！
-
ワールドサッカーダイジェストVol.488
７月20日発売 欧州主要クラブ
開幕フォーメーション大予想
ピケ独占インタビュー！
-
-
高校サッカーダイジェストVol.21
７月12日発売 夏の決定版!!
インターハイ選手名鑑
男子出場全55チームを網羅
1100選手の顔写真＆データ満載
-