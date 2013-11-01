【セリエA】決定した移籍一覧（７月24日更新）。ユーベとローマが的確な補強で底上げ

ユベントスがヴォイチェフ・シュチェスニーとマッティア・デ・シリオを新たに獲得。ネトが退団した第２GK、ダニエウ・アウベスの移籍により手薄になっていたSBの補強に成功した。悲願の欧州制覇に挑むイタリアの雄はさらに、フェデリコ・ベルナルデスキ（フィオレンティーナ）と合意に至ったとの報道もあるように、レオナルド・ボヌッチの退団や逸材FWパトリック・シックの獲得断念などの誤算に見舞われながらも、グレードアップを実現すべく市場を奔走している。



打倒ユーベのいわば急先鋒であるローマは、左SBのアレクサンダル・コラロフと前線全域に対応するグレゴワール・ドゥフレルを確保。新SDのモンチの下、地味ながらも的確な補強で底上げを実現しつつある。



一方、十分な成果を得られていないのがインテルだ。これまでにミラン・シュクリニアル、ボルハ・バレロといった実力者を迎えているとはいえ、かねてから画策しているラジャ・ナインゴラン（ローマ）やアンヘル・ディ・マリア（パリSG）ら大物に関する交渉は進展がない。マーケット後半戦の“巻き返し“に期待したいところだ。



セリエAでここまでに決まった夏の移籍は以下の通り。



■ユベントス（16-17シーズン優勝）

獲得

GK ヴォイチェフ・シュチェスニー（←［アーセナル］←ローマ／移籍金1220万€） NEW

DF マッティア・デ・シリオ（←ミラン／1200万€） NEW

MF ロドリゴ・ベンタンクール（←ボカ／移籍金1050万€）

FW ドグラス・コスタ（←バイエルン／レンタル）



放出

GK ネト（→バレンシア／700万€）

GK エミル・アウデーロ（→ヴェネツィア／レンタル）

DF レオナルド・ボヌッチ（→ミラン／移籍金4200万€）

DF フェデリコ・マッティエッロ（→スパル／レンタル）

DF ダニエウ・アウベス（→パリSG／移籍金ゼロ）

DF パオロ・デ・チェリエ（→未定）



■ローマ（16-17シーズン２位）

獲得

DF リック・カルスドルプ（←フェイエノールト／移籍金1400万€）

DF エクトル・モレーノ（←PSV／移籍金570万€）

DF アレクサンダル・コラロフ（←マンチェスター・C／移籍金500万€） NEW

MF ジェンギズ・ウンデル（←バシャクシェヒル／移籍金1340万€）

MF ロレンツォ・ペッレグリーニ（←サッスオーロ／移籍金1000万€）

MF マキシム・ゴナロン（←リヨン／移籍金500万€）

FW グレゴワール・ドゥフレル（←サッスオーロ／レンタル） NEW



放出

DF アントニオ・リュディガー（→チェルシー／移籍金3500万€）

DF マリオ・ルイ（→ナポリ／レンタル）

MF レアンドロ・パレデス（→ゼニト／移籍金2300万€）

FW モハメド・サラー（→リバプール／移籍金4200万€）

FW フランチェスコ・トッティ（→引退）



■ナポリ（16-17シーズン３位）

獲得

DF マリオ・ルイ（←ローマ／レンタル）

MF アダム・ウナス（←ボルドー／移籍金1000万€）



放出

なし



■アタランタ（16-17シーズン４位）

獲得

DF ティモシー・カスターニュ（←ヘンク／移籍金600万€）

DF ホセ・ルイス・パロミノ（←ルドゴレツ／移籍金400万€）

DF ファビオ・エグエルフィ（←［インテル］←プロ・ヴェルチェッリ／移籍金150万€）

DF ロビン・ゴセンス（←ヘラクレス／移籍金90万€）

MF マッテオ・ペッシーナ（←［ミラン］←コモ／移籍金100万€）

MF ジョアン・シュミット（←サンパウロ／移籍金ゼロ）

MF ニコラス・ハース（←ルツェルン／移籍金ゼロ）

FW ヨシプ・イリチッチ（←フィオレンティーナ／移籍金550万€）

FW アンドレアス・コーネリウス（←コペンハーゲン／移籍金350万€）

FW ルカ・ヴィード（←［ミラン］←チッタデッラ／移籍金不明）

FW リッカルド・オルソリーニ（←［ユベントス］←アスコリ／レンタル）



放出

DF アンドレア・コンティ（→ミラン／移籍金2500万€）

MF フランク・ケシエ（→ミラン／レンタル＊）

MF ダビデ・アガッツィ（→フォッジャ／レンタル）

MF ジューリオ・ミリアッチョ（→引退）

MF クリスティアン・ライモンディ（→引退）

FW マルコ・ダレッサンドロ（→ベッドネベント／レンタル） NEW

FW ブライアン・カベサス（→パナシナイコス／レンタル）

FW アルベルト・パロスキ（→スパル／レンタル）

＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額2800万€）



■ラツィオ（16-17シーズン５位）

獲得

DF アダム・マルシッチ（←オーステンデ／移籍金650万€）

MF ルーカス・レイバ（←リバプール／移籍金570万€）



放出

MF ルーカス・ビグリア（→ミラン／移籍金1700万€）



■ミラン（16-17シーズン６位）

獲得

GK アントニオ・ドンナルンマ（←アステラス／150万€）

DF レオナルド・ボヌッチ（←ユベントス／4200万€）

DF アンドレア・コンティ（←アタランタ／移籍金2500万€）

DF マテオ・ムサッキオ（←ビジャレアル／移籍金1800万€）

DF リカルド・ロドリゲス（←ヴォルフスブルク／移籍金1800万€）

MF ハカン・チャルハノール（←レバークーゼン／移籍金2200万€）

MF ルーカス・ビグリア（←ラツィオ／移籍金1700万€）

MF フランク・ケシエ（←アタランタ／レンタル＊）

FW アンドレ・シウバ（←ポルト／移籍金3800万€）

FW ファビオ・ボリーニ（←サンダーランド／レンタル＊）

＊＝買い取り義務付きのレンタル（ケシエは移籍金総額2800万€）



放出

DF マッティア・デ・シリオ（→ユベントス／移籍金1200万€） NEW

DF リオネル・バンジョーニ（→モンテレイ／移籍金不明） NEW

MF ユライ・クツカ（→トラブゾンスポル／移籍金500万€）

MF 本田圭佑（→パチューカ／移籍金ゼロ）

MF アンドレア・ポーリ（→ボローニャ／移籍金ゼロ）

MF アンドレア・ベルトラッチ（→ジェノア／レンタル）

FW ジャンルカ・ラパドゥーラ（→ジェノア／レンタル＊）

＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額1300万€）



■インテル（16-17シーズン７位）

獲得

GK ダニエル・パデッリ（←トリノ／移籍金ゼロ）

DF ミラン・シュクリニアル（←サンプドリア／移籍金1800万€）

MF ボルハ・バレロ（←フィオレンティーナ／移籍金550万€）



放出

GK ファン・パブロ・カリーソ（→モンテレイ／移籍金ゼロ）

GK アンドレイ・ラドゥ（→アベッリーノ／レンタル）

DF マルコ・アンドレオッリ（→カリアリ／移籍金ゼロ）

MF エベル・バネガ（→セビージャ／移籍金900万€）

FW ロドリゴ・パラシオ（→未定）



■フィオレンティーナ（16-17シーズン８位）

獲得

DF ヴィトール・ウーゴ（←パルメイラス／移籍金800万€）

DF ニコラ・ミレンコビッチ（←パルチザン／移籍金510万€）

DF ブルーノ・ガスパール（←ギマラエス／移籍金400万€）

FW ラフィク・ゼフニーニ（←オッド／移籍金150万€）



放出

DF フルボイエ・ミリッチ（→オリンピアコス／移籍金不明） NEW

DF ゴンサロ・ロドリゲス（→サン・ロレンソ／移籍金ゼロ）

MF ボルハ・バレロ（→インテル／移籍金550万€）

FW ヨシプ・イリチッチ（→アタランタ／移籍金550万€）



■トリノ（16-17シーズン９位）

獲得

GK サルバトーレ・シリグ（←［パリSG］←オサスナ／移籍金ゼロ）

DF リャンコ（←サンパウロ／移籍金590万€）

FW アレックス・ベレンゲル（←オサスナ／移籍金550万€）



放出

GK ダニエレ・パデッリ（→インテル／移籍金ゼロ）

DF カルラン（→APOEL／レンタル）



■サンプドリア（16-17シーズン10位）

獲得

DF ニコラ・ムッルー（←カリアリ／移籍金700万€）

DF クリスティアン・ハジオスマノビッチ（←ミランU－19／移籍金ゼロ）

MF イバン・ヴイチッチ（←ハイドゥク・スプリト／移籍金ゼロ）

FW ジャンルカ・カプラーリ（←［インテル］←ペスカーラ／移籍金1500万€）

FW ダビド・コブナツキ（←レフ・ポズナン／移籍金400万€）



放出

GK ウラディミロ・ファルコーネ（→バッサーノ／レンタル）

DF ミラン・シュクリニアル（→インテル／100万€）

MF ブルーノ・フェルナンデス（→スポルティング／移籍金850万€）

MF ルカ・チガリーニ（→カリアリ／移籍金ゼロ）

MF アンジェロ・パロンボ（→引退）

FW ルイス・ムリエル（→セビージャ／移籍金2000万€）

FW アンテ・ブディミール（→クロトーネ／レンタル＊）

＊買い取り義務付きのレンタル



■カリアリ（16-17シーズン11位）

獲得

DF マルコ・アンドレオッリ（←インテル／移籍金ゼロ）

MF パオロ・ファラゴ（←ノバーラ／移籍金230万€）

MF アンドレア・コッス（←オルビア／移籍金ゼロ）

MF ルカ・チガリーニ（←サンプドリア／移籍金ゼロ）



放出

GK ロベルト・コロンボ（→引退）

DF ニコラ・ムッルー（→サンプドリア／移籍金700万€）

DF マウリシオ・イスラ（→フェネルバフチェ／移籍金ゼロ） NEW

DF ブルーノ・アウベス（→レンジャーズ／移籍金ゼロ）

MF ダビデ・ディ・ジェンナーロ（→未定）

FW カイオ・ランジェル（→エストリル＝POR→クリシウマ＝BRA／レンタル）



■サッスオーロ（16-17シーズン12位）

獲得

DF リッカルド・マルキッツァ（←ローマU-19／移籍金450万€）

MF ダビデ・フラッテシ（←ローマU-19／移籍金300万€）

MF フィリッポ・バンディネッリ（←ラティーナ／移籍金ゼロ）



放出

DF マルチェッロ・ガッツォーラ（→未定）

MF ロレンツォ・ペッレグリーニ（→ローマ／移籍金1000万€）

FW グレゴワール・ドゥフレル（→ローマ／レンタル） NEW

FW アレッシオ・ヴィタ（→チェゼーナ／移籍金不明）



■ウディネーゼ（16-17シーズン13位）

獲得

GK アルバノ・ビサーリ（←ペスカーラ／移籍金ゼロ）

DF ジュゼッペ・ペッツェッラ（←パレルモ／移籍金450万€）

MF アントニオ・バラク（←スラビア・プラハ／移籍金300万€）

MF スバンテ・インゲション（←カルマル＝SWE／移籍金75万€）

FW アリ・マレ（←［ワトフォードU-23］←グラナダB／不明）



放出

DF ダビデ・ファラオーニ（→クロトーネ／移籍金ゼロ）

DF フェリペ（→スパル／移籍金不明）

DF トマ・ウルトー（→ヴェローナ／レンタル）

MF ルーカス・エバンジェリスタ（→エストリル＝POR／レンタル）



■キエーボ（16-17シーズン14位）

獲得

DF パベル・ヤロシニスキ（←クラコビア・クラクフ／移籍金40万€） NEW

DF ミケーレ・リゴーネ（←チェゼーナ／移籍金20万€）

MF ジャンルカ・ガウディーノ（←［バイエルン］←ザンクト・ガレン＝SUI／５万€）

FW ルカ・ガリターノ（←チェゼーナ／移籍金100万€）

FW アレハンドロ・ロドリゲス（←チェゼーナ／移籍金50万€）

FW マヌエル・プッチャレッリ（←エンポリ／レンタル＊）

＊買い取り義務付きのレンタル



放出

GK ワルテル・ブレッサン（→未定）

DF ニコラス・スポッリ（→ジェノア／移籍金ゼロ）

DF ジェンナーロ・サルド（→引退）

MF マリアーノ・イスコ（→クロトーネ／移籍金ゼロ） NEW

MF ジョナサン・デグズマン（→［ナポリ］→フランクフルト／移籍金ゼロ）



■ボローニャ（16-17シーズン15位）

獲得

GK アントニオ・サントゥーロ（←シラクサ／移籍金ゼロ）

DF セバスティアン・ドゥ・メオ（←［アンデルレヒト］←フィオレンティーナ／移籍金200万€）

DF ジャンカルロ・ゴンサレス（←パレルモ／移籍金200万€）

MF セサル・ファジェッティ（←スポルティボ・ルケーニョ＝PAR／移籍金ゼロ） NEW

MF アンドレア・ポーリ（←ミラン／移籍金ゼロ）



放出

GK ムアマドゥ・サール（→プラト／レンタル）

DF マリオス・オイコノムー（→スパル／レンタル）

MF ルカ・リッツォ（→スパル／レンタル）



■ジェノア（16-17シーズン16位）

獲得

DF ニコラス・スポッリ（←キエーボ／移籍金ゼロ）

DF エルビン・ズカノビッチ（←［ローマ］←アタランタ／レンタル）

MF トマス・ロドリゲス（←バンフィエルド／移籍金不明） NEW

MF アンドレア・ベルトラッチ（←ミラン／レンタル）

FW アンドレイ・ガラビノフ（←ノバーラ／移籍金ゼロ）

FW ジャンルカ・ラパドゥーラ（←ミラン／レンタル＊）

＊買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額1300万€）



放出

GK ルビ―ニョ（→未定）

DF ルーカス・オルバン（→ラシン・クラブ／移籍金ゼロ）

DF ニコラス・ブルディッソ（→未定）

MF アンドレア・ベゲット（→フロジノーネ／レンタル）

MF ダニーロ・カタルディ（→［ラツィオ］→ベネベント／レンタル） NEW

FW マウリシオ・ピニージャ（→ウニベルシダ・チリ／移籍金ゼロ） NEW



■クロトーネ（16-17シーズン17位）

獲得

DF レアンドロ・カブレラ（←サラゴサ／移籍金ゼロ）

MF マリアーノ・イスコ（←キエーボ／移籍金ゼロ） NEW

MF ダビデ・ファラオーニ（←ウディネーゼ／移籍金ゼロ）

MF オリバー・クラクル（←フロジノーネ／移籍金不明）

FW アンテ・ブディミール（←サンプドリア／レンタル＊）

＊買い取り義務付きのレンタル



放出

DF クライトン（→クレモネーゼ／移籍金不明） NEW

DF ジャメル・メスバフ（→ローザンヌ／移籍金ゼロ）



■スパル（16-17シーズン２部１位）

獲得

GK アルフレド・ゴミス（←［トリノ］←サレルニターナ／レンタル）

DF サウリ・ヴァイサネン（←AIK／移籍金不明） NEW

DF フェリペ（←ウディネーゼ／移籍金不明）

DF ロレンツォ・ポルバーニ（←ポンテデーラ／移籍金不明）

DF フェデリコ・マッティエッロ（←ユベントス／レンタル）

DF マリオス・オイコノムー（←ボローニャ／レンタル）

MF フェデリコ・ヴィヴィアーニ（←［ヴェローナ］←ボローニャ／レンタル）

MF ルカ・リッツォ（←ボローニャ／レンタル）

FW アルベルト・パロスキ（←アタランタ／レンタル）

FW ジャコポ・ムラノ（←サボーナ／移籍金ゼロ）



放出

DF ニコラス・ジアニ（→スペツィア／移籍金ゼロ）

DF トンマーゾ・シルベストリ（→ユーベ・スタビア／レンタル）

MF ミケーレ・カスタニェッティ（→エンポリ／レンタル）

MF ガブリエル・ストレフェッザ（→ユーベ・スタビア／レンタル）

FW トンマーゾ・コンスタンティーニ（→ユーベ・スタビア／レンタル）



■ヴェローナ（16-17シーズン２部２位）

獲得

DF トマ・ウルトー（←ウディネーゼ／レンタル）

DF ジャン・フィリッポ・フェリッチョーリ（←［ミラン］←アスコリ／レンタル）

FW アントニオ・カッサーノ（←無所属）

FW アレッシオ・チェルチ（←アトレティコ・マドリー／移籍金ゼロ）

FW ダニエレ・ヴェルデ（←［ローマ］←アベッリーノ／レンタル）



放出

DF エロス・ピサーノ（→ブリストル／移籍金ゼロ）

FW ピエルルイジ・カッペッルッツォ（→ペスカーラ／レンタル）

FW ルカ・シリガルディ（→パルマ／移籍金不明）

FW シモーネ・ガンツ（→［ユベントス］→ペスカーラ／移籍金180万€）



■ベネベント（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格

獲得

GK ヴィド・べレツ（←カルピ／移籍金175万€）

DF ジャンルカ・ディ・キアラ（←ペルージャ／移籍金300万€）

DF ガエターノ・レティツィア（←カルピ／移籍金175万€）

DF アンドレア・コスタ（←エンポリ／移籍金150万€）

DF アンドリュー・グラビヨン（←インテルU－19／移籍金150万€）

DF ベラト・ジムシティ（←［アタランタ］←アベッリーノ／レンタル）

MF ダニーロ・カタルディ（←［ラツィオ］←ジェノア／レンタル） NEW

FW マッシモ・コーダ（←サレルニターナ／移籍金170万€）

FW マルコ・ダレッサンドロ（←アタランタ／レンタル） NEW



放出

DF エンリコ・ペッツィ（→チッタデッラ／移籍金ゼロ）

MF ダニエレ・ブッツェゴーリ（→アスコリ／移籍金ゼロ）



※レンタル復帰は原則除く。［］＝レンタル元