【J２採点】松本×横浜FC｜MOMの高崎をはじめ完勝した松本は全員が及第点以上
カテゴリ：Jリーグ
2017年07月11日
判断ミスで失点を招いたGK高丘は厳しく採点。
J２リーグ・22節
７月８日／18：30／松本平広域公園総合球技場／12,526人
松本 ３-１ 横浜FC
前半 ２-０
後半 １-１
得点者／松本＝高崎２（42分、45＋２分）橋内（61分） 横浜FC＝イバ（89分）
【採点理由】
攻守にわたり勝負どころで力を発揮した松本は全員が及第点以上。２ゴールの高崎をMOMとしたが、劣勢の時間帯に耐えた飯田、橋内ら守備陣も高評価とした。横浜FCはイバが封じられたのが痛い。判断ミスで失点を招いたGK高丘らは厳しく採点せざるを得ない。
【チーム採点】
松本 6.5
横浜FC 5.5
【MAN OF THE MATCH】
高崎寛之（松本）
【松本｜選手採点】
GK
21 鈴木智幸 6.5
DF
３ 田中隼磨 ６（64分OUT）
18 當間建文 ６
４ 飯田真輝 6.5
31 橋内優也 6.5
33 安川 有 ６
MF
５ 岩間雄大 ６
15 宮阪政樹 6.5
20 石原崇兆 ６（75分OUT）
10 工藤浩平 ６
FW
９ 高崎寛之 ７（85分OUT）MAN OF THE MATCH
交代出場
MF
23 岡本知剛 ６（64分IN）
MF
８ セルジーニョ６ （75分IN）
FW
19 山本大貴 －（85分IN）
監督
反町康治 ７
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 ５
DF
16 新井純平 ５（77分OUT）
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5
５ 西河翔吾 5.5
３ 田所 諒 5.5
MF
７ 野村直輝 ６（64分OUT）
６ 中里崇宏 ６
８ 佐藤謙介 5.5
FW
19 ジョン・チュングン ６
15 中山雄希 5.5（64分OUT）
14 イバ 5.5
交代出場
MF
22 永田拓也 －（77分IN）
MF
21 増山朝陽 5.5（64分IN）
FW
27 齋藤功佑 5.5（64分IN）
監督
中田仁司 5.5
７月８日／18：30／松本平広域公園総合球技場／12,526人
松本 ３-１ 横浜FC
前半 ２-０
後半 １-１
得点者／松本＝高崎２（42分、45＋２分）橋内（61分） 横浜FC＝イバ（89分）
【採点理由】
攻守にわたり勝負どころで力を発揮した松本は全員が及第点以上。２ゴールの高崎をMOMとしたが、劣勢の時間帯に耐えた飯田、橋内ら守備陣も高評価とした。横浜FCはイバが封じられたのが痛い。判断ミスで失点を招いたGK高丘らは厳しく採点せざるを得ない。
【チーム採点】
松本 6.5
横浜FC 5.5
【MAN OF THE MATCH】
高崎寛之（松本）
【松本｜選手採点】
GK
21 鈴木智幸 6.5
DF
３ 田中隼磨 ６（64分OUT）
18 當間建文 ６
４ 飯田真輝 6.5
31 橋内優也 6.5
33 安川 有 ６
MF
５ 岩間雄大 ６
15 宮阪政樹 6.5
20 石原崇兆 ６（75分OUT）
10 工藤浩平 ６
FW
９ 高崎寛之 ７（85分OUT）MAN OF THE MATCH
交代出場
MF
23 岡本知剛 ６（64分IN）
MF
８ セルジーニョ６ （75分IN）
FW
19 山本大貴 －（85分IN）
監督
反町康治 ７
【横浜FC｜選手採点】
GK
１ 高丘陽平 ５
DF
16 新井純平 ５（77分OUT）
20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5
５ 西河翔吾 5.5
３ 田所 諒 5.5
MF
７ 野村直輝 ６（64分OUT）
６ 中里崇宏 ６
８ 佐藤謙介 5.5
FW
19 ジョン・チュングン ６
15 中山雄希 5.5（64分OUT）
14 イバ 5.5
交代出場
MF
22 永田拓也 －（77分IN）
MF
21 増山朝陽 5.5（64分IN）
FW
27 齋藤功佑 5.5（64分IN）
監督
中田仁司 5.5
Facebookでコメント
-
サッカーダイジェスト７月13日号
６月22日発売 2017 J1全18クラブ
「夏の補強＆改善ポイント」
柏レイソル・ダイジェストも！
-
ワールドサッカーダイジェストNO.487
７月６日発売 MANCHESTER UNITED
“４億ポンド”大補強計画
オリジナル「WCCFカード」も！
-
-
高校サッカーダイジェストVol.20
５月12日発売 2017高校サッカー
逸材図鑑３００選
注目の男女・好タレントを一挙公開!!
-