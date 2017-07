【J２採点】松本×横浜FC｜MOMの高崎をはじめ完勝した松本は全員が及第点以上

J2リーグ・22節

7月8日/18:30/松本平広域公園総合球技場/12,526人

松本 3-1 横浜FC

前半 2-0

後半 1-1

得点者/松本=高崎2(42分、45+2分)橋内(61分) 横浜FC=イバ(89分)



【採点理由】

攻守にわたり勝負どころで力を発揮した松本は全員が及第点以上。2ゴールの高崎をMOMとしたが、劣勢の時間帯に耐えた飯田、橋内ら守備陣も高評価とした。横浜FCはイバが封じられたのが痛い。判断ミスで失点を招いたGK高丘らは厳しく採点せざるを得ない。



【チーム採点】

松本 6.5

横浜FC 5.5



【MAN OF THE MATCH】

高崎寛之(松本)



【松本|選手採点】

GK

21 鈴木智幸 6.5



DF

3 田中隼磨 6(64分OUT)

18 當間建文 6

4 飯田真輝 6.5

31 橋内優也 6.5

33 安川 有 6



MF

5 岩間雄大 6

15 宮阪政樹 6.5

20 石原崇兆 6(75分OUT)

10 工藤浩平 6



FW

9 高崎寛之 7(85分OUT)MAN OF THE MATCH



交代出場

MF

23 岡本知剛 6(64分IN)



MF

8 セルジーニョ6 (75分IN)



FW

19 山本大貴 -(85分IN)



監督

反町康治 7



【横浜FC|選手採点】

GK

1 高丘陽平 5



DF

16 新井純平 5(77分OUT)

20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5

5 西河翔吾 5.5

3 田所 諒 5.5



MF

7 野村直輝 6(64分OUT)

6 中里崇宏 6

8 佐藤謙介 5.5



FW

19 ジョン・チュングン 6

15 中山雄希 5.5(64分OUT)

14 イバ 5.5



交代出場

MF

22 永田拓也 -(77分IN)



MF

21 増山朝陽 5.5(64分IN)



FW

27 齋藤功佑 5.5(64分IN)



監督

中田仁司 5.5