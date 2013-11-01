【J２採点】松本×横浜FC｜MOMの高崎をはじめ完勝した松本は全員が及第点以上

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2017年07月11日

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判断ミスで失点を招いたGK高丘は厳しく採点。

J２リーグ・22節
７月８日／18：30／松本平広域公園総合球技場／12,526人
松本　３-１　横浜FC
前半　２-０
後半　１-１
得点者／松本＝高崎２（42分、45＋２分）橋内（61分）　横浜FC＝イバ（89分）
 
【採点理由】
攻守にわたり勝負どころで力を発揮した松本は全員が及第点以上。２ゴールの高崎をMOMとしたが、劣勢の時間帯に耐えた飯田、橋内ら守備陣も高評価とした。横浜FCはイバが封じられたのが痛い。判断ミスで失点を招いたGK高丘らは厳しく採点せざるを得ない。
 
【チーム採点】
松本　6.5
横浜FC　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
高崎寛之（松本）
 
【松本｜選手採点】
GK
21　鈴木智幸　6.5
 
DF
３　田中隼磨　６（64分OUT）
18　當間建文　６
４　飯田真輝　6.5
31　橋内優也　6.5
33　安川　有　６
 
MF
５　岩間雄大　６
15　宮阪政樹　6.5
20　石原崇兆　６（75分OUT）
10　工藤浩平　６
 
FW
９　高崎寛之　７（85分OUT）MAN OF THE MATCH
 
交代出場
MF
23　岡本知剛　６（64分IN）
 
MF
８　セルジーニョ６　（75分IN）
 
FW
19　山本大貴　－（85分IN）
 
監督
反町康治　７
 
【横浜FC｜選手採点】
GK
１　高丘陽平　５
 
DF
16　新井純平　５（77分OUT）
20　カルフィン・ヨン・ア・ピン　5.5
５　西河翔吾　5.5
３　田所　諒　5.5
 
MF
７　野村直輝　６（64分OUT）
６　中里崇宏　６
８　佐藤謙介　5.5
 
FW
19　ジョン・チュングン　６
15　中山雄希　5.5（64分OUT）
14　イバ　5.5
 
交代出場
MF
22　永田拓也　－（77分IN）
 
MF
21　増山朝陽　5.5（64分IN）
 
FW
27　齋藤功佑　5.5（64分IN）
 
監督
中田仁司　5.5

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横浜FC

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