【J２採点】松本×横浜FC｜MOMの高崎をはじめ完勝した松本は全員が及第点以上

J２リーグ・22節

７月８日／18：30／松本平広域公園総合球技場／12,526人

松本 ３-１ 横浜FC

前半 ２-０

後半 １-１

得点者／松本＝高崎２（42分、45＋２分）橋内（61分） 横浜FC＝イバ（89分）



【採点理由】

攻守にわたり勝負どころで力を発揮した松本は全員が及第点以上。２ゴールの高崎をMOMとしたが、劣勢の時間帯に耐えた飯田、橋内ら守備陣も高評価とした。横浜FCはイバが封じられたのが痛い。判断ミスで失点を招いたGK高丘らは厳しく採点せざるを得ない。



【チーム採点】

松本 6.5

横浜FC 5.5



【MAN OF THE MATCH】

高崎寛之（松本）



【松本｜選手採点】

GK

21 鈴木智幸 6.5



DF

３ 田中隼磨 ６（64分OUT）

18 當間建文 ６

４ 飯田真輝 6.5

31 橋内優也 6.5

33 安川 有 ６



MF

５ 岩間雄大 ６

15 宮阪政樹 6.5

20 石原崇兆 ６（75分OUT）

10 工藤浩平 ６



FW

９ 高崎寛之 ７（85分OUT）MAN OF THE MATCH



交代出場

MF

23 岡本知剛 ６（64分IN）



MF

８ セルジーニョ６ （75分IN）



FW

19 山本大貴 －（85分IN）



監督

反町康治 ７



【横浜FC｜選手採点】

GK

１ 高丘陽平 ５



DF

16 新井純平 ５（77分OUT）

20 カルフィン・ヨン・ア・ピン 5.5

５ 西河翔吾 5.5

３ 田所 諒 5.5



MF

７ 野村直輝 ６（64分OUT）

６ 中里崇宏 ６

８ 佐藤謙介 5.5



FW

19 ジョン・チュングン ６

15 中山雄希 5.5（64分OUT）

14 イバ 5.5



交代出場

MF

22 永田拓也 －（77分IN）



MF

21 増山朝陽 5.5（64分IN）



FW

27 齋藤功佑 5.5（64分IN）



監督

中田仁司 5.5