【セリエA】決定した移籍一覧（７月５日更新）。ローマのモンチ新SDが本領を発揮！

カテゴリ：ワールド

ワールドサッカーダイジェスト編集部

2017年07月05日

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モンチSDの下でローマが赤字体質の立て直しを図りつつ。

新たにカルスドルプ（上）、ペッレグリーニ（左下）、ゴナロン（右下）の３人の実力者を迎えたローマ。着実に戦力を拡充しつつある。(C)Getty Images

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　６月半ばまでにすでに４人の新戦力を獲得していたミランが、目標に掲げるチャンピオンズ・リーグへの返り咲きを果たすべく（４位以内）、さらなる戦力の増強を図っている。６月30日にサンダーランドのFWファビオ・ボリーニを買い取り義務付きのレンタルで迎えると、７月３日には“FKの魔術師”ことハカン・チャルハノールとサイン。前線から最終ラインまでまんべんなく強化を施し、着実に陣容を整えつつある。

　ここにきて大きな動きが目立つのが、ローマだ。モハメド・サラーとレアンドロ・パレデスをいずれも高値で売り捌く一方で、フェイエノールトで名を揚げた右SBのリック・カルスドルプ、リヨンで腕章を託されていた守備的MFのマキシム・ゴナロン、下部組織出身でサッスオーロで開花したセントラルMFのロレンツォ・ペッレグリーニという３人の実力者を新たに確保。セビージャから引き抜いた敏腕スポーツディレクターのモンチの下、赤字体質の立て直しを図りながらも、戦力の拡充を進めている。

　ほかにも、アタランタ、サンプドリア、ウディネーゼ、スパルなどが積極的な補強を展開。夏のメルカートがいよいよ本格化しつつある。

　なお。セリエAでここまでに決まった夏の移籍は、以下の通りだ。

■ユベントス（16-17シーズン優勝）
獲得
MF　ロドリゴ・ベンタンクール（←ボカ／移籍金1050万€）
FW　リッカルド・オルソリーニ（←アスコリ／移籍金600万€＊）
＊＝17年１月に契約した後にレンタル

放出
DF　フェデリコ・マッティエッロ（→スパル／レンタル）NEW
DF　ダニエウ・アウベス（→未定）NEW
DF　パオロ・デ・チェリエ（→未定）

■ローマ（16-17シーズン２位）
獲得
DF　リック・カルスドルプ（←フェイエノールト／移籍金1400万€）NEW
DF　エクトル・モレーノ（←PSV／移籍金570万€）
MF　ロレンツォ・ペッレグリーニ（←サッスオーロ／移籍金1000万€）NEW
MF　マキシム・ゴナロン（←リヨン／移籍金500万€）NEW

放出
MF　レアンドロ・パレデス（→ゼニト／移籍金2300万€）NEW
FW　モハメド・サラー（→リバプール／移籍金4200万€）
FW　フランチェスコ・トッティ（→未定）

■ナポリ（16-17シーズン３位）
獲得
MF　アダム・ウナス（←ボルドー／移籍金1000万€）NEW

放出
なし

■アタランタ（16-17シーズン４位）
獲得
DF　ホセ・ルイス・パロミノ（←ルドゴレツ／移籍金400万€）NEW
DF　ファビオ・エグエルフィ（←［インテル］←プロ・ヴェルチェッリ／移籍金150万€）NEW
DF　ロビン・ゴセンス（←ヘラクレス／移籍金90万€）
MF　ジョアン・シュミット（←サンパウロ／移籍金ゼロ）
MF　ニコラス・ハース（←ルツェルン／移籍金ゼロ）
FW　アンドレアス・コーネリウス（←コペンハーゲン／移籍金350万€）
FW　ルカ・ヴィード（←［ミラン］←チッタデッラ／移籍金不明）NEW

放出
MF　フランク・ケシエ（→ミラン／移籍金800万€＊）
MF　ジューリオ・ミリアッチョ（→引退）
MF　クリスティアン・ライモンディ（→引退）
＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額2800万€）

■ラツィオ（16-17シーズン５位）
獲得
FW　アダム・マルシッチ（←オーステンデ／移籍金650万€）NEW

放出
なし

■ミラン（16-17シーズン６位）
獲得
DF　マテオ・ムサッキオ（←ビジャレアル／移籍金1800万€）
DF　リカルド・ロドリゲス（←ヴォルフスブルク／移籍金1800万€）
MF　ハカン・チャルハノール（←レバークーゼン／移籍金2200万€）NEW
MF　フランク・ケシエ（←アタランタ／レンタル料800万€＊）
FW　アンドレ・シウバ（←ポルト／移籍金3800万€）
FW　ファビオ・ボリーニ（←サンダーランド／レンタル＊）NEW
＊＝買い取り義務付きのレンタル

放出
MF　アンドレア・ポーリ（→ボローニャ／移籍金ゼロ）NEW
MF　本田圭佑（→未定）

■インテル（16-17シーズン７位）
獲得
GK　ダニエル・パデッリ（←トリノ／移籍金ゼロ）NEW
DF　ミラン・シュクリニアル（←サンプドリア／移籍金1800万€）NEW

放出
GK　ファン・パブロ・カリーソ（→モンテレイ／移籍金ゼロ）
MF　エベル・バネガ（→セビージャ／移籍金900万€）NEW
FW　ロドリゴ・パラシオ（→未定）

■フィオレンティーナ（16-17シーズン８位）
獲得
DF　ヴィトール・ウーゴ（←パルメイラス／移籍金800万€）
DF　ニコラ・ミレンコビッチ（←パルチザン／移籍金510万€）
DF　ブルーノ・ガスパール（←ギマラエス／移籍金400万€）

放出
DF　ゴンサロ・ロドリゲス（→未定）

■トリノ（16-17シーズン９位）
獲得
GK　サルバトーレ・シリグ（←［パリSG］←オサスナ／移籍金ゼロ）
DF　リャンコ（←サンパウロ／移籍金590万€）

放出
GK　ダニエレ・パデッリ（→インテル）

■サンプドリア（16-17シーズン10位）
獲得
DF　ニコラ・ムッルー（←カリアリ／移籍金700万€）NEW
DF　クリスティアン・ハジオスマノビッチ（←ミランU－19／移籍金ゼロ）NEW
MF　イバン・ヴイチッチ（←ハイドゥク・スプリト／移籍金ゼロ）NEW
FW　ジャンルカ・カプラーリ（←［インテル］←サンプドリア／移籍金1500万€）NEW

放出
GK　ウラディミロ・ファルコーネ（→バッサーノ／レンタル）NEW
DF　ミラン・シュクリニアル（→インテル／100万€）NEW
MF　ブルーノ・フェルナンデス（→スポルティング／移籍金850万€）NEW
MF　ルカ・チガリーニ（→カリアリ／移籍金ゼロ）NEW

■カリアリ（16-17シーズン11位）
獲得
MF　ルカ・チガリーニ（←サンプドリア／移籍金ゼロ）NEW

放出
GK　ロベルト・コロンボ（→引退）
DF　ニコラ・ムッルー（→サンプドリア／移籍金700万€）NEW
DF　ブルーノ・アウベス（→レンジャーズ／移籍金ゼロ）
MF　ダビデ・ディ・ジェンナーロ（→未定）
FW　カイオ・ランジェル（→エストリル＝POR→クリシウマ＝BRA／レンタル）NEW

■サッスオーロ（16-17シーズン12位）
獲得
なし

放出
DF　マルチェッロ・ガッツォーラ（→未定）
MF　ロレンツォ・ペッレグリーニ（→ローマ／移籍金1000万€）NEW
FW　アレッシオ・ヴィタ（→チェゼーナ／移籍金不明）NEW

■ウディネーゼ（16-17シーズン13位）
獲得
GK　アルバノ・ビサーリ（←ペスカーラ／移籍金ゼロ）
DF　ジュゼッペ・ペッツェッラ（←パレルモ／移籍金450万€）NEW
MF　アントニオ・バラク（←スラビア・プラハ／移籍金300万€）
MF　スバンテ・インゲション（←カルマル＝SWE／移籍金75万€）NEW
FW　アリ・マレ（←［ワトフォードU-23］←グラナダB／移籍金不明）

放出
DF　フェリペ（→スパル／移籍金不明）NEW
MF　ルーカス・エバンジェリスタ（→エストリル＝POR／レンタル）NEW

■キエーボ（16-17シーズン14位）
獲得
DF　ミケーレ・リゴーネ（←チェゼーナ／移籍金20万€）
MF　ジャンルカ・ガウディーノ（←［バイエルン］←ザンクト・ガレン＝SUI／移籍金５万€）NEW
FW　ルカ・ガリターノ（←チェゼーナ／移籍金100万€）NEW
FW　アレハンドロ・ロドリゲス（←チェゼーナ／移籍金50万€）NEW

放出
GK　ワルテル・ブレッサン（→未定）NEW
DF　ジェンナーロ・サルド（→未定）
DF　ニコラス・スポッリ（→未定）
DF　ニコラス・フレイ（→未定）
MF　マリアーノ・イスコ（→未定）

■ボローニャ（16-17シーズン15位）
獲得
DF　セバスティアン・ドゥ・メオ（←［アンデルレヒト］←フィオレンティーナ／移籍金200万€）
DF　ジャンカルロ・ゴンサレス（←パレルモ／移籍金200万€）
MF　アンドレア・ポーリ（←ミラン／移籍金ゼロ）NEW

放出
DF　マリオス・オイコノムー（→スパル／レンタル）NEW
MF　ルカ・リッツォ（→スパル／レンタル）NEW

■ジェノア（16-17シーズン16位）
獲得
なし

放出
GK　ルビ―ニョ（→未定）
DF　ルーカス・オルバン（→未定）
DF　ニコラス・ブルディッソ（→未定）
FW　ゴラン・パンデフ（→未定）

■クロトーネ（16-17シーズン17位）
獲得
MF　オリバー・クラクル（←フロジノーネ／移籍金不明）NEW

放出
DF　クライトン（→未定）
DF　ジャメル・メスバフ（→未定）

■スパル（16-17シーズン２部１位）
獲得
DF　フェリペ（←ウディネーゼ／移籍金不明）NEW
DF　フェデリコ・マッティエッロ（←ユベントス／レンタル）NEW
DF　マリオス・オイコノムー（←ボローニャ／レンタル）NEW
MF　ルカ・リッツォ（←ボローニャ／レンタル）NEW
FW　ジャコポ・ムラノ（←サボーナ／移籍金ゼロ）

放出
DF　トンマーゾ・シルベストリ（→未定）
DF　ニコラス・ジアニ（→未定）

■ヴェローナ（16-17シーズン２部２位）
獲得
なし

放出
エロス・ピサーノ（→ブリストル／移籍金ゼロ）

■ベネベント（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格
獲得
DF　アンドリュー・グラビヨン（←インテルU－19／移籍金150万€）NEW
FW　マッシモ・コーダ（←サレルニターナ／移籍金170万€）NEW

放出
DF　エンリコ・ペッツィ（→チッタデッラ／移籍金ゼロ）

※レンタル復帰は原則除く。［］＝レンタル元

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