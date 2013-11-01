【セリエA】決定した移籍一覧（７月５日更新）。ローマのモンチ新SDが本領を発揮！

６月半ばまでにすでに４人の新戦力を獲得していたミランが、目標に掲げるチャンピオンズ・リーグへの返り咲きを果たすべく（４位以内）、さらなる戦力の増強を図っている。６月30日にサンダーランドのFWファビオ・ボリーニを買い取り義務付きのレンタルで迎えると、７月３日には“FKの魔術師”ことハカン・チャルハノールとサイン。前線から最終ラインまでまんべんなく強化を施し、着実に陣容を整えつつある。



ここにきて大きな動きが目立つのが、ローマだ。モハメド・サラーとレアンドロ・パレデスをいずれも高値で売り捌く一方で、フェイエノールトで名を揚げた右SBのリック・カルスドルプ、リヨンで腕章を託されていた守備的MFのマキシム・ゴナロン、下部組織出身でサッスオーロで開花したセントラルMFのロレンツォ・ペッレグリーニという３人の実力者を新たに確保。セビージャから引き抜いた敏腕スポーツディレクターのモンチの下、赤字体質の立て直しを図りながらも、戦力の拡充を進めている。



ほかにも、アタランタ、サンプドリア、ウディネーゼ、スパルなどが積極的な補強を展開。夏のメルカートがいよいよ本格化しつつある。



なお。セリエAでここまでに決まった夏の移籍は、以下の通りだ。



■ユベントス（16-17シーズン優勝）

獲得

MF ロドリゴ・ベンタンクール（←ボカ／移籍金1050万€）

FW リッカルド・オルソリーニ（←アスコリ／移籍金600万€＊）

＊＝17年１月に契約した後にレンタル



放出

DF フェデリコ・マッティエッロ（→スパル／レンタル） NEW

DF ダニエウ・アウベス（→未定） NEW

DF パオロ・デ・チェリエ（→未定）



■ローマ（16-17シーズン２位）

獲得

DF リック・カルスドルプ（←フェイエノールト／移籍金1400万€） NEW

DF エクトル・モレーノ（←PSV／移籍金570万€）

MF ロレンツォ・ペッレグリーニ（←サッスオーロ／移籍金1000万€） NEW

MF マキシム・ゴナロン（←リヨン／移籍金500万€） NEW



放出

MF レアンドロ・パレデス（→ゼニト／移籍金2300万€） NEW

FW モハメド・サラー（→リバプール／移籍金4200万€）

FW フランチェスコ・トッティ（→未定）



■ナポリ（16-17シーズン３位）

獲得

MF アダム・ウナス（←ボルドー／移籍金1000万€） NEW



放出

なし



■アタランタ（16-17シーズン４位）

獲得

DF ホセ・ルイス・パロミノ（←ルドゴレツ／移籍金400万€） NEW

DF ファビオ・エグエルフィ（←［インテル］←プロ・ヴェルチェッリ／移籍金150万€） NEW

DF ロビン・ゴセンス（←ヘラクレス／移籍金90万€）

MF ジョアン・シュミット（←サンパウロ／移籍金ゼロ）

MF ニコラス・ハース（←ルツェルン／移籍金ゼロ）

FW アンドレアス・コーネリウス（←コペンハーゲン／移籍金350万€）

FW ルカ・ヴィード（←［ミラン］←チッタデッラ／移籍金不明） NEW



放出

MF フランク・ケシエ（→ミラン／移籍金800万€＊）

MF ジューリオ・ミリアッチョ（→引退）

MF クリスティアン・ライモンディ（→引退）

＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額2800万€）



■ラツィオ（16-17シーズン５位）

獲得

FW アダム・マルシッチ（←オーステンデ／移籍金650万€） NEW



放出

なし



■ミラン（16-17シーズン６位）

獲得

DF マテオ・ムサッキオ（←ビジャレアル／移籍金1800万€）

DF リカルド・ロドリゲス（←ヴォルフスブルク／移籍金1800万€）

MF ハカン・チャルハノール（←レバークーゼン／移籍金2200万€） NEW

MF フランク・ケシエ（←アタランタ／レンタル料800万€＊）

FW アンドレ・シウバ（←ポルト／移籍金3800万€）

FW ファビオ・ボリーニ（←サンダーランド／レンタル＊） NEW

＊＝買い取り義務付きのレンタル



放出

MF アンドレア・ポーリ（→ボローニャ／移籍金ゼロ） NEW

MF 本田圭佑（→未定）



■インテル（16-17シーズン７位）

獲得

GK ダニエル・パデッリ（←トリノ／移籍金ゼロ） NEW

DF ミラン・シュクリニアル（←サンプドリア／移籍金1800万€） NEW



放出

GK ファン・パブロ・カリーソ（→モンテレイ／移籍金ゼロ）

MF エベル・バネガ（→セビージャ／移籍金900万€） NEW

FW ロドリゴ・パラシオ（→未定）



■フィオレンティーナ（16-17シーズン８位）

獲得

DF ヴィトール・ウーゴ（←パルメイラス／移籍金800万€）

DF ニコラ・ミレンコビッチ（←パルチザン／移籍金510万€）

DF ブルーノ・ガスパール（←ギマラエス／移籍金400万€）



放出

DF ゴンサロ・ロドリゲス（→未定）



■トリノ（16-17シーズン９位）

獲得

GK サルバトーレ・シリグ（←［パリSG］←オサスナ／移籍金ゼロ）

DF リャンコ（←サンパウロ／移籍金590万€）



放出

GK ダニエレ・パデッリ（→インテル）



■サンプドリア（16-17シーズン10位）

獲得

DF ニコラ・ムッルー（←カリアリ／移籍金700万€） NEW

DF クリスティアン・ハジオスマノビッチ（←ミランU－19／移籍金ゼロ） NEW

MF イバン・ヴイチッチ（←ハイドゥク・スプリト／移籍金ゼロ） NEW

FW ジャンルカ・カプラーリ（←［インテル］←サンプドリア／移籍金1500万€） NEW



放出

GK ウラディミロ・ファルコーネ（→バッサーノ／レンタル） NEW

DF ミラン・シュクリニアル（→インテル／100万€） NEW

MF ブルーノ・フェルナンデス（→スポルティング／移籍金850万€） NEW

MF ルカ・チガリーニ（→カリアリ／移籍金ゼロ） NEW



■カリアリ（16-17シーズン11位）

獲得

MF ルカ・チガリーニ（←サンプドリア／移籍金ゼロ） NEW



放出

GK ロベルト・コロンボ（→引退）

DF ニコラ・ムッルー（→サンプドリア／移籍金700万€） NEW

DF ブルーノ・アウベス（→レンジャーズ／移籍金ゼロ）

MF ダビデ・ディ・ジェンナーロ（→未定）

FW カイオ・ランジェル（→エストリル＝POR→クリシウマ＝BRA／レンタル） NEW



■サッスオーロ（16-17シーズン12位）

獲得

なし



放出

DF マルチェッロ・ガッツォーラ（→未定）

MF ロレンツォ・ペッレグリーニ（→ローマ／移籍金1000万€） NEW

FW アレッシオ・ヴィタ（→チェゼーナ／移籍金不明） NEW



■ウディネーゼ（16-17シーズン13位）

獲得

GK アルバノ・ビサーリ（←ペスカーラ／移籍金ゼロ）

DF ジュゼッペ・ペッツェッラ（←パレルモ／移籍金450万€） NEW

MF アントニオ・バラク（←スラビア・プラハ／移籍金300万€）

MF スバンテ・インゲション（←カルマル＝SWE／移籍金75万€） NEW

FW アリ・マレ（←［ワトフォードU-23］←グラナダB／移籍金不明）



放出

DF フェリペ（→スパル／移籍金不明） NEW

MF ルーカス・エバンジェリスタ（→エストリル＝POR／レンタル） NEW



■キエーボ（16-17シーズン14位）

獲得

DF ミケーレ・リゴーネ（←チェゼーナ／移籍金20万€）

MF ジャンルカ・ガウディーノ（←［バイエルン］←ザンクト・ガレン＝SUI／移籍金５万€） NEW

FW ルカ・ガリターノ（←チェゼーナ／移籍金100万€） NEW

FW アレハンドロ・ロドリゲス（←チェゼーナ／移籍金50万€） NEW



放出

GK ワルテル・ブレッサン（→未定） NEW

DF ジェンナーロ・サルド（→未定）

DF ニコラス・スポッリ（→未定）

DF ニコラス・フレイ（→未定）

MF マリアーノ・イスコ（→未定）



■ボローニャ（16-17シーズン15位）

獲得

DF セバスティアン・ドゥ・メオ（←［アンデルレヒト］←フィオレンティーナ／移籍金200万€）

DF ジャンカルロ・ゴンサレス（←パレルモ／移籍金200万€）

MF アンドレア・ポーリ（←ミラン／移籍金ゼロ） NEW



放出

DF マリオス・オイコノムー（→スパル／レンタル） NEW

MF ルカ・リッツォ（→スパル／レンタル） NEW



■ジェノア（16-17シーズン16位）

獲得

なし



放出

GK ルビ―ニョ（→未定）

DF ルーカス・オルバン（→未定）

DF ニコラス・ブルディッソ（→未定）

FW ゴラン・パンデフ（→未定）



■クロトーネ（16-17シーズン17位）

獲得

MF オリバー・クラクル（←フロジノーネ／移籍金不明） NEW



放出

DF クライトン（→未定）

DF ジャメル・メスバフ（→未定）



■スパル（16-17シーズン２部１位）

獲得

DF フェリペ（←ウディネーゼ／移籍金不明） NEW

DF フェデリコ・マッティエッロ（←ユベントス／レンタル） NEW

DF マリオス・オイコノムー（←ボローニャ／レンタル） NEW

MF ルカ・リッツォ（←ボローニャ／レンタル） NEW

FW ジャコポ・ムラノ（←サボーナ／移籍金ゼロ）



放出

DF トンマーゾ・シルベストリ（→未定）

DF ニコラス・ジアニ（→未定）



■ヴェローナ（16-17シーズン２部２位）

獲得

なし



放出

エロス・ピサーノ（→ブリストル／移籍金ゼロ）



■ベネベント（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格

獲得

DF アンドリュー・グラビヨン（←インテルU－19／移籍金150万€） NEW

FW マッシモ・コーダ（←サレルニターナ／移籍金170万€） NEW



放出

DF エンリコ・ペッツィ（→チッタデッラ／移籍金ゼロ）



※レンタル復帰は原則除く。［］＝レンタル元