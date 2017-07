【セリエA】決定した移籍一覧（７月５日更新）。ローマのモンチ新SDが本領を発揮！

6月半ばまでにすでに4人の新戦力を獲得していたミランが、目標に掲げるチャンピオンズ・リーグへの返り咲きを果たすべく(4位以内)、さらなる戦力の増強を図っている。6月30日にサンダーランドのFWファビオ・ボリーニを買い取り義務付きのレンタルで迎えると、7月3日には“FKの魔術師”ことハカン・チャルハノールとサイン。前線から最終ラインまでまんべんなく強化を施し、着実に陣容を整えつつある。



ここにきて大きな動きが目立つのが、ローマだ。モハメド・サラーとレアンドロ・パレデスをいずれも高値で売り捌く一方で、フェイエノールトで名を揚げた右SBのリック・カルスドルプ、リヨンで腕章を託されていた守備的MFのマキシム・ゴナロン、下部組織出身でサッスオーロで開花したセントラルMFのロレンツォ・ペッレグリーニという3人の実力者を新たに確保。セビージャから引き抜いた敏腕スポーツディレクターのモンチの下、赤字体質の立て直しを図りながらも、戦力の拡充を進めている。



ほかにも、アタランタ、サンプドリア、ウディネーゼ、スパルなどが積極的な補強を展開。夏のメルカートがいよいよ本格化しつつある。



なお。セリエAでここまでに決まった夏の移籍は、以下の通りだ。



■ユベントス(16-17シーズン優勝)

獲得

MF ロドリゴ・ベンタンクール(←ボカ/移籍金1050万€)

FW リッカルド・オルソリーニ(←アスコリ/移籍金600万€*)

*=17年1月に契約した後にレンタル



放出

DF フェデリコ・マッティエッロ(→スパル/レンタル) NEW

DF ダニエウ・アウベス(→未定) NEW

DF パオロ・デ・チェリエ(→未定)



■ローマ(16-17シーズン2位)

獲得

DF リック・カルスドルプ(←フェイエノールト/移籍金1400万€) NEW

DF エクトル・モレーノ(←PSV/移籍金570万€)

MF ロレンツォ・ペッレグリーニ(←サッスオーロ/移籍金1000万€) NEW

MF マキシム・ゴナロン(←リヨン/移籍金500万€) NEW



放出

MF レアンドロ・パレデス(→ゼニト/移籍金2300万€) NEW

FW モハメド・サラー(→リバプール/移籍金4200万€)

FW フランチェスコ・トッティ(→未定)



■ナポリ(16-17シーズン3位)

獲得

MF アダム・ウナス(←ボルドー/移籍金1000万€) NEW



放出

なし



■アタランタ(16-17シーズン4位)

獲得

DF ホセ・ルイス・パロミノ(←ルドゴレツ/移籍金400万€) NEW

DF ファビオ・エグエルフィ(←[インテル]←プロ・ヴェルチェッリ/移籍金150万€) NEW

DF ロビン・ゴセンス(←ヘラクレス/移籍金90万€)

MF ジョアン・シュミット(←サンパウロ/移籍金ゼロ)

MF ニコラス・ハース(←ルツェルン/移籍金ゼロ)

FW アンドレアス・コーネリウス(←コペンハーゲン/移籍金350万€)

FW ルカ・ヴィード(←[ミラン]←チッタデッラ/移籍金不明) NEW



放出

MF フランク・ケシエ(→ミラン/移籍金800万€*)

MF ジューリオ・ミリアッチョ(→引退)

MF クリスティアン・ライモンディ(→引退)

*=買い取り義務付きのレンタル(移籍金総額2800万€)



■ラツィオ(16-17シーズン5位)

獲得

FW アダム・マルシッチ(←オーステンデ/移籍金650万€) NEW



放出

なし



■ミラン(16-17シーズン6位)

獲得

DF マテオ・ムサッキオ(←ビジャレアル/移籍金1800万€)

DF リカルド・ロドリゲス(←ヴォルフスブルク/移籍金1800万€)

MF ハカン・チャルハノール(←レバークーゼン/移籍金2200万€) NEW

MF フランク・ケシエ(←アタランタ/レンタル料800万€*)

FW アンドレ・シウバ(←ポルト/移籍金3800万€)

FW ファビオ・ボリーニ(←サンダーランド/レンタル*) NEW

*=買い取り義務付きのレンタル



放出

MF アンドレア・ポーリ(→ボローニャ/移籍金ゼロ) NEW

MF 本田圭佑(→未定)



■インテル(16-17シーズン7位)

獲得

GK ダニエル・パデッリ(←トリノ/移籍金ゼロ) NEW

DF ミラン・シュクリニアル(←サンプドリア/移籍金1800万€) NEW



放出

GK ファン・パブロ・カリーソ(→モンテレイ/移籍金ゼロ)

MF エベル・バネガ(→セビージャ/移籍金900万€) NEW

FW ロドリゴ・パラシオ(→未定)



■フィオレンティーナ(16-17シーズン8位)

獲得

DF ヴィトール・ウーゴ(←パルメイラス/移籍金800万€)

DF ニコラ・ミレンコビッチ(←パルチザン/移籍金510万€)

DF ブルーノ・ガスパール(←ギマラエス/移籍金400万€)



放出

DF ゴンサロ・ロドリゲス(→未定)



■トリノ(16-17シーズン9位)

獲得

GK サルバトーレ・シリグ(←[パリSG]←オサスナ/移籍金ゼロ)

DF リャンコ(←サンパウロ/移籍金590万€)



放出

GK ダニエレ・パデッリ(→インテル)



■サンプドリア(16-17シーズン10位)

獲得

DF ニコラ・ムッルー(←カリアリ/移籍金700万€) NEW

DF クリスティアン・ハジオスマノビッチ(←ミランU-19/移籍金ゼロ) NEW

MF イバン・ヴイチッチ(←ハイドゥク・スプリト/移籍金ゼロ) NEW

FW ジャンルカ・カプラーリ(←[インテル]←サンプドリア/移籍金1500万€) NEW



放出

GK ウラディミロ・ファルコーネ(→バッサーノ/レンタル) NEW

DF ミラン・シュクリニアル(→インテル/100万€) NEW

MF ブルーノ・フェルナンデス(→スポルティング/移籍金850万€) NEW

MF ルカ・チガリーニ(→カリアリ/移籍金ゼロ) NEW



■カリアリ(16-17シーズン11位)

獲得

MF ルカ・チガリーニ(←サンプドリア/移籍金ゼロ) NEW



放出

GK ロベルト・コロンボ(→引退)

DF ニコラ・ムッルー(→サンプドリア/移籍金700万€) NEW

DF ブルーノ・アウベス(→レンジャーズ/移籍金ゼロ)

MF ダビデ・ディ・ジェンナーロ(→未定)

FW カイオ・ランジェル(→エストリル=POR→クリシウマ=BRA/レンタル) NEW



■サッスオーロ(16-17シーズン12位)

獲得

なし



放出

DF マルチェッロ・ガッツォーラ(→未定)

MF ロレンツォ・ペッレグリーニ(→ローマ/移籍金1000万€) NEW

FW アレッシオ・ヴィタ(→チェゼーナ/移籍金不明) NEW



■ウディネーゼ(16-17シーズン13位)

獲得

GK アルバノ・ビサーリ(←ペスカーラ/移籍金ゼロ)

DF ジュゼッペ・ペッツェッラ(←パレルモ/移籍金450万€) NEW

MF アントニオ・バラク(←スラビア・プラハ/移籍金300万€)

MF スバンテ・インゲション(←カルマル=SWE/移籍金75万€) NEW

FW アリ・マレ(←[ワトフォードU-23]←グラナダB/移籍金不明)



放出

DF フェリペ(→スパル/移籍金不明) NEW

MF ルーカス・エバンジェリスタ(→エストリル=POR/レンタル) NEW



■キエーボ(16-17シーズン14位)

獲得

DF ミケーレ・リゴーネ(←チェゼーナ/移籍金20万€)

MF ジャンルカ・ガウディーノ(←[バイエルン]←ザンクト・ガレン=SUI/移籍金5万€) NEW

FW ルカ・ガリターノ(←チェゼーナ/移籍金100万€) NEW

FW アレハンドロ・ロドリゲス(←チェゼーナ/移籍金50万€) NEW



放出

GK ワルテル・ブレッサン(→未定) NEW

DF ジェンナーロ・サルド(→未定)

DF ニコラス・スポッリ(→未定)

DF ニコラス・フレイ(→未定)

MF マリアーノ・イスコ(→未定)



■ボローニャ(16-17シーズン15位)

獲得

DF セバスティアン・ドゥ・メオ(←[アンデルレヒト]←フィオレンティーナ/移籍金200万€)

DF ジャンカルロ・ゴンサレス(←パレルモ/移籍金200万€)

MF アンドレア・ポーリ(←ミラン/移籍金ゼロ) NEW



放出

DF マリオス・オイコノムー(→スパル/レンタル) NEW

MF ルカ・リッツォ(→スパル/レンタル) NEW



■ジェノア(16-17シーズン16位)

獲得

なし



放出

GK ルビ―ニョ(→未定)

DF ルーカス・オルバン(→未定)

DF ニコラス・ブルディッソ(→未定)

FW ゴラン・パンデフ(→未定)



■クロトーネ(16-17シーズン17位)

獲得

MF オリバー・クラクル(←フロジノーネ/移籍金不明) NEW



放出

DF クライトン(→未定)

DF ジャメル・メスバフ(→未定)



■スパル(16-17シーズン2部1位)

獲得

DF フェリペ(←ウディネーゼ/移籍金不明) NEW

DF フェデリコ・マッティエッロ(←ユベントス/レンタル) NEW

DF マリオス・オイコノムー(←ボローニャ/レンタル) NEW

MF ルカ・リッツォ(←ボローニャ/レンタル) NEW

FW ジャコポ・ムラノ(←サボーナ/移籍金ゼロ)



放出

DF トンマーゾ・シルベストリ(→未定)

DF ニコラス・ジアニ(→未定)



■ヴェローナ(16-17シーズン2部2位)

獲得

なし



放出

エロス・ピサーノ(→ブリストル/移籍金ゼロ)



■ベネベント(16-17シーズン2部5位)※プレーオフを勝ち抜き昇格

獲得

DF アンドリュー・グラビヨン(←インテルU-19/移籍金150万€) NEW

FW マッシモ・コーダ(←サレルニターナ/移籍金170万€) NEW



放出

DF エンリコ・ペッツィ(→チッタデッラ/移籍金ゼロ)



※レンタル復帰は原則除く。[]=レンタル元