【セリエA】決定した移籍一覧（７月５日更新）。ローマのモンチ新SDが本領を発揮！
カテゴリ：ワールド
2017年07月05日
モンチSDの下でローマが赤字体質の立て直しを図りつつ。
６月半ばまでにすでに４人の新戦力を獲得していたミランが、目標に掲げるチャンピオンズ・リーグへの返り咲きを果たすべく（４位以内）、さらなる戦力の増強を図っている。６月30日にサンダーランドのFWファビオ・ボリーニを買い取り義務付きのレンタルで迎えると、７月３日には“FKの魔術師”ことハカン・チャルハノールとサイン。前線から最終ラインまでまんべんなく強化を施し、着実に陣容を整えつつある。
ここにきて大きな動きが目立つのが、ローマだ。モハメド・サラーとレアンドロ・パレデスをいずれも高値で売り捌く一方で、フェイエノールトで名を揚げた右SBのリック・カルスドルプ、リヨンで腕章を託されていた守備的MFのマキシム・ゴナロン、下部組織出身でサッスオーロで開花したセントラルMFのロレンツォ・ペッレグリーニという３人の実力者を新たに確保。セビージャから引き抜いた敏腕スポーツディレクターのモンチの下、赤字体質の立て直しを図りながらも、戦力の拡充を進めている。
ほかにも、アタランタ、サンプドリア、ウディネーゼ、スパルなどが積極的な補強を展開。夏のメルカートがいよいよ本格化しつつある。
なお。セリエAでここまでに決まった夏の移籍は、以下の通りだ。
■ユベントス（16-17シーズン優勝）
獲得
MF ロドリゴ・ベンタンクール（←ボカ／移籍金1050万€）
FW リッカルド・オルソリーニ（←アスコリ／移籍金600万€＊）
＊＝17年１月に契約した後にレンタル
放出
DF フェデリコ・マッティエッロ（→スパル／レンタル）NEW
DF ダニエウ・アウベス（→未定）NEW
DF パオロ・デ・チェリエ（→未定）
■ローマ（16-17シーズン２位）
獲得
DF リック・カルスドルプ（←フェイエノールト／移籍金1400万€）NEW
DF エクトル・モレーノ（←PSV／移籍金570万€）
MF ロレンツォ・ペッレグリーニ（←サッスオーロ／移籍金1000万€）NEW
MF マキシム・ゴナロン（←リヨン／移籍金500万€）NEW
放出
MF レアンドロ・パレデス（→ゼニト／移籍金2300万€）NEW
FW モハメド・サラー（→リバプール／移籍金4200万€）
FW フランチェスコ・トッティ（→未定）
■ナポリ（16-17シーズン３位）
獲得
MF アダム・ウナス（←ボルドー／移籍金1000万€）NEW
放出
なし
■アタランタ（16-17シーズン４位）
獲得
DF ホセ・ルイス・パロミノ（←ルドゴレツ／移籍金400万€）NEW
DF ファビオ・エグエルフィ（←［インテル］←プロ・ヴェルチェッリ／移籍金150万€）NEW
DF ロビン・ゴセンス（←ヘラクレス／移籍金90万€）
MF ジョアン・シュミット（←サンパウロ／移籍金ゼロ）
MF ニコラス・ハース（←ルツェルン／移籍金ゼロ）
FW アンドレアス・コーネリウス（←コペンハーゲン／移籍金350万€）
FW ルカ・ヴィード（←［ミラン］←チッタデッラ／移籍金不明）NEW
放出
MF フランク・ケシエ（→ミラン／移籍金800万€＊）
MF ジューリオ・ミリアッチョ（→引退）
MF クリスティアン・ライモンディ（→引退）
＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額2800万€）
■ラツィオ（16-17シーズン５位）
獲得
FW アダム・マルシッチ（←オーステンデ／移籍金650万€）NEW
放出
なし
■ミラン（16-17シーズン６位）
獲得
DF マテオ・ムサッキオ（←ビジャレアル／移籍金1800万€）
DF リカルド・ロドリゲス（←ヴォルフスブルク／移籍金1800万€）
MF ハカン・チャルハノール（←レバークーゼン／移籍金2200万€）NEW
MF フランク・ケシエ（←アタランタ／レンタル料800万€＊）
FW アンドレ・シウバ（←ポルト／移籍金3800万€）
FW ファビオ・ボリーニ（←サンダーランド／レンタル＊）NEW
＊＝買い取り義務付きのレンタル
放出
MF アンドレア・ポーリ（→ボローニャ／移籍金ゼロ）NEW
MF 本田圭佑（→未定）
■インテル（16-17シーズン７位）
獲得
GK ダニエル・パデッリ（←トリノ／移籍金ゼロ）NEW
DF ミラン・シュクリニアル（←サンプドリア／移籍金1800万€）NEW
放出
GK ファン・パブロ・カリーソ（→モンテレイ／移籍金ゼロ）
MF エベル・バネガ（→セビージャ／移籍金900万€）NEW
FW ロドリゴ・パラシオ（→未定）
■フィオレンティーナ（16-17シーズン８位）
獲得
DF ヴィトール・ウーゴ（←パルメイラス／移籍金800万€）
DF ニコラ・ミレンコビッチ（←パルチザン／移籍金510万€）
DF ブルーノ・ガスパール（←ギマラエス／移籍金400万€）
放出
DF ゴンサロ・ロドリゲス（→未定）
■トリノ（16-17シーズン９位）
獲得
GK サルバトーレ・シリグ（←［パリSG］←オサスナ／移籍金ゼロ）
DF リャンコ（←サンパウロ／移籍金590万€）
放出
GK ダニエレ・パデッリ（→インテル）
■サンプドリア（16-17シーズン10位）
獲得
DF ニコラ・ムッルー（←カリアリ／移籍金700万€）NEW
DF クリスティアン・ハジオスマノビッチ（←ミランU－19／移籍金ゼロ）NEW
MF イバン・ヴイチッチ（←ハイドゥク・スプリト／移籍金ゼロ）NEW
FW ジャンルカ・カプラーリ（←［インテル］←サンプドリア／移籍金1500万€）NEW
放出
GK ウラディミロ・ファルコーネ（→バッサーノ／レンタル）NEW
DF ミラン・シュクリニアル（→インテル／100万€）NEW
MF ブルーノ・フェルナンデス（→スポルティング／移籍金850万€）NEW
MF ルカ・チガリーニ（→カリアリ／移籍金ゼロ）NEW
■カリアリ（16-17シーズン11位）
獲得
MF ルカ・チガリーニ（←サンプドリア／移籍金ゼロ）NEW
放出
GK ロベルト・コロンボ（→引退）
DF ニコラ・ムッルー（→サンプドリア／移籍金700万€）NEW
DF ブルーノ・アウベス（→レンジャーズ／移籍金ゼロ）
MF ダビデ・ディ・ジェンナーロ（→未定）
FW カイオ・ランジェル（→エストリル＝POR→クリシウマ＝BRA／レンタル）NEW
■サッスオーロ（16-17シーズン12位）
獲得
なし
放出
DF マルチェッロ・ガッツォーラ（→未定）
MF ロレンツォ・ペッレグリーニ（→ローマ／移籍金1000万€）NEW
FW アレッシオ・ヴィタ（→チェゼーナ／移籍金不明）NEW
■ウディネーゼ（16-17シーズン13位）
獲得
GK アルバノ・ビサーリ（←ペスカーラ／移籍金ゼロ）
DF ジュゼッペ・ペッツェッラ（←パレルモ／移籍金450万€）NEW
MF アントニオ・バラク（←スラビア・プラハ／移籍金300万€）
MF スバンテ・インゲション（←カルマル＝SWE／移籍金75万€）NEW
FW アリ・マレ（←［ワトフォードU-23］←グラナダB／移籍金不明）
放出
DF フェリペ（→スパル／移籍金不明）NEW
MF ルーカス・エバンジェリスタ（→エストリル＝POR／レンタル）NEW
■キエーボ（16-17シーズン14位）
獲得
DF ミケーレ・リゴーネ（←チェゼーナ／移籍金20万€）
MF ジャンルカ・ガウディーノ（←［バイエルン］←ザンクト・ガレン＝SUI／移籍金５万€）NEW
FW ルカ・ガリターノ（←チェゼーナ／移籍金100万€）NEW
FW アレハンドロ・ロドリゲス（←チェゼーナ／移籍金50万€）NEW
放出
GK ワルテル・ブレッサン（→未定）NEW
DF ジェンナーロ・サルド（→未定）
DF ニコラス・スポッリ（→未定）
DF ニコラス・フレイ（→未定）
MF マリアーノ・イスコ（→未定）
■ボローニャ（16-17シーズン15位）
獲得
DF セバスティアン・ドゥ・メオ（←［アンデルレヒト］←フィオレンティーナ／移籍金200万€）
DF ジャンカルロ・ゴンサレス（←パレルモ／移籍金200万€）
MF アンドレア・ポーリ（←ミラン／移籍金ゼロ）NEW
放出
DF マリオス・オイコノムー（→スパル／レンタル）NEW
MF ルカ・リッツォ（→スパル／レンタル）NEW
■ジェノア（16-17シーズン16位）
獲得
なし
放出
GK ルビ―ニョ（→未定）
DF ルーカス・オルバン（→未定）
DF ニコラス・ブルディッソ（→未定）
FW ゴラン・パンデフ（→未定）
■クロトーネ（16-17シーズン17位）
獲得
MF オリバー・クラクル（←フロジノーネ／移籍金不明）NEW
放出
DF クライトン（→未定）
DF ジャメル・メスバフ（→未定）
■スパル（16-17シーズン２部１位）
獲得
DF フェリペ（←ウディネーゼ／移籍金不明）NEW
DF フェデリコ・マッティエッロ（←ユベントス／レンタル）NEW
DF マリオス・オイコノムー（←ボローニャ／レンタル）NEW
MF ルカ・リッツォ（←ボローニャ／レンタル）NEW
FW ジャコポ・ムラノ（←サボーナ／移籍金ゼロ）
放出
DF トンマーゾ・シルベストリ（→未定）
DF ニコラス・ジアニ（→未定）
■ヴェローナ（16-17シーズン２部２位）
獲得
なし
放出
エロス・ピサーノ（→ブリストル／移籍金ゼロ）
■ベネベント（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格
獲得
DF アンドリュー・グラビヨン（←インテルU－19／移籍金150万€）NEW
FW マッシモ・コーダ（←サレルニターナ／移籍金170万€）NEW
放出
DF エンリコ・ペッツィ（→チッタデッラ／移籍金ゼロ）
※レンタル復帰は原則除く。［］＝レンタル元
ここにきて大きな動きが目立つのが、ローマだ。モハメド・サラーとレアンドロ・パレデスをいずれも高値で売り捌く一方で、フェイエノールトで名を揚げた右SBのリック・カルスドルプ、リヨンで腕章を託されていた守備的MFのマキシム・ゴナロン、下部組織出身でサッスオーロで開花したセントラルMFのロレンツォ・ペッレグリーニという３人の実力者を新たに確保。セビージャから引き抜いた敏腕スポーツディレクターのモンチの下、赤字体質の立て直しを図りながらも、戦力の拡充を進めている。
ほかにも、アタランタ、サンプドリア、ウディネーゼ、スパルなどが積極的な補強を展開。夏のメルカートがいよいよ本格化しつつある。
なお。セリエAでここまでに決まった夏の移籍は、以下の通りだ。
■ユベントス（16-17シーズン優勝）
獲得
MF ロドリゴ・ベンタンクール（←ボカ／移籍金1050万€）
FW リッカルド・オルソリーニ（←アスコリ／移籍金600万€＊）
＊＝17年１月に契約した後にレンタル
放出
DF フェデリコ・マッティエッロ（→スパル／レンタル）NEW
DF ダニエウ・アウベス（→未定）NEW
DF パオロ・デ・チェリエ（→未定）
■ローマ（16-17シーズン２位）
獲得
DF リック・カルスドルプ（←フェイエノールト／移籍金1400万€）NEW
DF エクトル・モレーノ（←PSV／移籍金570万€）
MF ロレンツォ・ペッレグリーニ（←サッスオーロ／移籍金1000万€）NEW
MF マキシム・ゴナロン（←リヨン／移籍金500万€）NEW
放出
MF レアンドロ・パレデス（→ゼニト／移籍金2300万€）NEW
FW モハメド・サラー（→リバプール／移籍金4200万€）
FW フランチェスコ・トッティ（→未定）
■ナポリ（16-17シーズン３位）
獲得
MF アダム・ウナス（←ボルドー／移籍金1000万€）NEW
放出
なし
■アタランタ（16-17シーズン４位）
獲得
DF ホセ・ルイス・パロミノ（←ルドゴレツ／移籍金400万€）NEW
DF ファビオ・エグエルフィ（←［インテル］←プロ・ヴェルチェッリ／移籍金150万€）NEW
DF ロビン・ゴセンス（←ヘラクレス／移籍金90万€）
MF ジョアン・シュミット（←サンパウロ／移籍金ゼロ）
MF ニコラス・ハース（←ルツェルン／移籍金ゼロ）
FW アンドレアス・コーネリウス（←コペンハーゲン／移籍金350万€）
FW ルカ・ヴィード（←［ミラン］←チッタデッラ／移籍金不明）NEW
放出
MF フランク・ケシエ（→ミラン／移籍金800万€＊）
MF ジューリオ・ミリアッチョ（→引退）
MF クリスティアン・ライモンディ（→引退）
＊＝買い取り義務付きのレンタル（移籍金総額2800万€）
■ラツィオ（16-17シーズン５位）
獲得
FW アダム・マルシッチ（←オーステンデ／移籍金650万€）NEW
放出
なし
■ミラン（16-17シーズン６位）
獲得
DF マテオ・ムサッキオ（←ビジャレアル／移籍金1800万€）
DF リカルド・ロドリゲス（←ヴォルフスブルク／移籍金1800万€）
MF ハカン・チャルハノール（←レバークーゼン／移籍金2200万€）NEW
MF フランク・ケシエ（←アタランタ／レンタル料800万€＊）
FW アンドレ・シウバ（←ポルト／移籍金3800万€）
FW ファビオ・ボリーニ（←サンダーランド／レンタル＊）NEW
＊＝買い取り義務付きのレンタル
放出
MF アンドレア・ポーリ（→ボローニャ／移籍金ゼロ）NEW
MF 本田圭佑（→未定）
■インテル（16-17シーズン７位）
獲得
GK ダニエル・パデッリ（←トリノ／移籍金ゼロ）NEW
DF ミラン・シュクリニアル（←サンプドリア／移籍金1800万€）NEW
放出
GK ファン・パブロ・カリーソ（→モンテレイ／移籍金ゼロ）
MF エベル・バネガ（→セビージャ／移籍金900万€）NEW
FW ロドリゴ・パラシオ（→未定）
■フィオレンティーナ（16-17シーズン８位）
獲得
DF ヴィトール・ウーゴ（←パルメイラス／移籍金800万€）
DF ニコラ・ミレンコビッチ（←パルチザン／移籍金510万€）
DF ブルーノ・ガスパール（←ギマラエス／移籍金400万€）
放出
DF ゴンサロ・ロドリゲス（→未定）
■トリノ（16-17シーズン９位）
獲得
GK サルバトーレ・シリグ（←［パリSG］←オサスナ／移籍金ゼロ）
DF リャンコ（←サンパウロ／移籍金590万€）
放出
GK ダニエレ・パデッリ（→インテル）
■サンプドリア（16-17シーズン10位）
獲得
DF ニコラ・ムッルー（←カリアリ／移籍金700万€）NEW
DF クリスティアン・ハジオスマノビッチ（←ミランU－19／移籍金ゼロ）NEW
MF イバン・ヴイチッチ（←ハイドゥク・スプリト／移籍金ゼロ）NEW
FW ジャンルカ・カプラーリ（←［インテル］←サンプドリア／移籍金1500万€）NEW
放出
GK ウラディミロ・ファルコーネ（→バッサーノ／レンタル）NEW
DF ミラン・シュクリニアル（→インテル／100万€）NEW
MF ブルーノ・フェルナンデス（→スポルティング／移籍金850万€）NEW
MF ルカ・チガリーニ（→カリアリ／移籍金ゼロ）NEW
■カリアリ（16-17シーズン11位）
獲得
MF ルカ・チガリーニ（←サンプドリア／移籍金ゼロ）NEW
放出
GK ロベルト・コロンボ（→引退）
DF ニコラ・ムッルー（→サンプドリア／移籍金700万€）NEW
DF ブルーノ・アウベス（→レンジャーズ／移籍金ゼロ）
MF ダビデ・ディ・ジェンナーロ（→未定）
FW カイオ・ランジェル（→エストリル＝POR→クリシウマ＝BRA／レンタル）NEW
■サッスオーロ（16-17シーズン12位）
獲得
なし
放出
DF マルチェッロ・ガッツォーラ（→未定）
MF ロレンツォ・ペッレグリーニ（→ローマ／移籍金1000万€）NEW
FW アレッシオ・ヴィタ（→チェゼーナ／移籍金不明）NEW
■ウディネーゼ（16-17シーズン13位）
獲得
GK アルバノ・ビサーリ（←ペスカーラ／移籍金ゼロ）
DF ジュゼッペ・ペッツェッラ（←パレルモ／移籍金450万€）NEW
MF アントニオ・バラク（←スラビア・プラハ／移籍金300万€）
MF スバンテ・インゲション（←カルマル＝SWE／移籍金75万€）NEW
FW アリ・マレ（←［ワトフォードU-23］←グラナダB／移籍金不明）
放出
DF フェリペ（→スパル／移籍金不明）NEW
MF ルーカス・エバンジェリスタ（→エストリル＝POR／レンタル）NEW
■キエーボ（16-17シーズン14位）
獲得
DF ミケーレ・リゴーネ（←チェゼーナ／移籍金20万€）
MF ジャンルカ・ガウディーノ（←［バイエルン］←ザンクト・ガレン＝SUI／移籍金５万€）NEW
FW ルカ・ガリターノ（←チェゼーナ／移籍金100万€）NEW
FW アレハンドロ・ロドリゲス（←チェゼーナ／移籍金50万€）NEW
放出
GK ワルテル・ブレッサン（→未定）NEW
DF ジェンナーロ・サルド（→未定）
DF ニコラス・スポッリ（→未定）
DF ニコラス・フレイ（→未定）
MF マリアーノ・イスコ（→未定）
■ボローニャ（16-17シーズン15位）
獲得
DF セバスティアン・ドゥ・メオ（←［アンデルレヒト］←フィオレンティーナ／移籍金200万€）
DF ジャンカルロ・ゴンサレス（←パレルモ／移籍金200万€）
MF アンドレア・ポーリ（←ミラン／移籍金ゼロ）NEW
放出
DF マリオス・オイコノムー（→スパル／レンタル）NEW
MF ルカ・リッツォ（→スパル／レンタル）NEW
■ジェノア（16-17シーズン16位）
獲得
なし
放出
GK ルビ―ニョ（→未定）
DF ルーカス・オルバン（→未定）
DF ニコラス・ブルディッソ（→未定）
FW ゴラン・パンデフ（→未定）
■クロトーネ（16-17シーズン17位）
獲得
MF オリバー・クラクル（←フロジノーネ／移籍金不明）NEW
放出
DF クライトン（→未定）
DF ジャメル・メスバフ（→未定）
■スパル（16-17シーズン２部１位）
獲得
DF フェリペ（←ウディネーゼ／移籍金不明）NEW
DF フェデリコ・マッティエッロ（←ユベントス／レンタル）NEW
DF マリオス・オイコノムー（←ボローニャ／レンタル）NEW
MF ルカ・リッツォ（←ボローニャ／レンタル）NEW
FW ジャコポ・ムラノ（←サボーナ／移籍金ゼロ）
放出
DF トンマーゾ・シルベストリ（→未定）
DF ニコラス・ジアニ（→未定）
■ヴェローナ（16-17シーズン２部２位）
獲得
なし
放出
エロス・ピサーノ（→ブリストル／移籍金ゼロ）
■ベネベント（16-17シーズン２部５位）※プレーオフを勝ち抜き昇格
獲得
DF アンドリュー・グラビヨン（←インテルU－19／移籍金150万€）NEW
FW マッシモ・コーダ（←サレルニターナ／移籍金170万€）NEW
放出
DF エンリコ・ペッツィ（→チッタデッラ／移籍金ゼロ）
※レンタル復帰は原則除く。［］＝レンタル元
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