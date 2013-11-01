【J２採点】長崎０-０町田｜守備に安定感。無失点に抑えた両軍のGKをともに高評価

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2017年06月18日

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町田のGK髙原は前後半で２度決定機を防ぎMOMに。

J２リーグ・19節
６月17日／19：03／トランスコスモススタジアム長崎／5,617人
長崎　０-０　町田
前半　０-０
後半　０-０
得点者／長崎＝なし　町田＝なし
 
【採点理由】
主力を欠き、チーム全体の動きに重さが感じられた我慢のゲーム展開に。両チームともに決定力不足にも救われた面もあるが、守備に安定感があり、なかでもGKの増田と髙原は集中したプレーを見せていた。MOMには前後半で２度、決定機を防いだ後者をセレクト。
 
【チーム採点】
長崎　5.5
町田　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
髙原寿康（町田）
 
【長崎｜選手採点】
GK
１　増田卓也　6.5
 
DF
13　乾　大知　６
２　田代真一　5.5
４　髙杉亮太　６
 
MF
30　ミゲル・パジャルド　5.5
15　島田　譲　６
３　飯尾竜太朗　６
28　翁長　聖　５（86分OUT）
７　幸野志有人　６
８　木村　裕　5.5（60分OUT）
 
FW
20　中村慶太　5.5（76分OUT）
 
交代出場
MF
18　吉岡雅和　６（60分IN）
 
DF
５　田上大地　－（76分IN）
 
MF
29　福田健介　－（86分OUT）
 
監督
高木琢也　６
 
 
【町田｜選手採点】
GK
21　髙原寿康　6.5
 
DF
35　大谷尚輝　６
５　深津康太　６（87分OUT）
24　金　聖基　６
19　松本怜大　5.5
 
MF
14　吉濱遼平　６（68分OUT）
15　井上裕大　６
29　森村昂太　5.5（80分OUT）
39　重松健太郎　６
 
FW
30　中島裕希　６
７　吉田眞紀人　5.5
 
交代出場
MF
32　戸高弘貴　６（68分IN）
 
MF
18　平戸太貴　－（80分IN）
 
DF
25　増田繁人　－（87分IN）
 
監督
相馬直樹　６

関連ワード
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町田
長崎

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