【J２採点】長崎０-０町田｜守備に安定感。無失点に抑えた両軍のGKをともに高評価
カテゴリ：Jリーグ
2017年06月18日
町田のGK髙原は前後半で２度決定機を防ぎMOMに。
J２リーグ・19節
６月17日／19：03／トランスコスモススタジアム長崎／5,617人
長崎 ０-０ 町田
前半 ０-０
後半 ０-０
得点者／長崎＝なし 町田＝なし
【採点理由】
主力を欠き、チーム全体の動きに重さが感じられた我慢のゲーム展開に。両チームともに決定力不足にも救われた面もあるが、守備に安定感があり、なかでもGKの増田と髙原は集中したプレーを見せていた。MOMには前後半で２度、決定機を防いだ後者をセレクト。
【チーム採点】
長崎 5.5
町田 5.5
【MAN OF THE MATCH】
髙原寿康（町田）
【長崎｜選手採点】
GK
１ 増田卓也 6.5
DF
13 乾 大知 ６
２ 田代真一 5.5
４ 髙杉亮太 ６
MF
30 ミゲル・パジャルド 5.5
15 島田 譲 ６
３ 飯尾竜太朗 ６
28 翁長 聖 ５（86分OUT）
７ 幸野志有人 ６
８ 木村 裕 5.5（60分OUT）
FW
20 中村慶太 5.5（76分OUT）
交代出場
MF
18 吉岡雅和 ６（60分IN）
DF
５ 田上大地 －（76分IN）
MF
29 福田健介 －（86分OUT）
監督
高木琢也 ６
【町田｜選手採点】
GK
21 髙原寿康 6.5
DF
35 大谷尚輝 ６
５ 深津康太 ６（87分OUT）
24 金 聖基 ６
19 松本怜大 5.5
MF
14 吉濱遼平 ６（68分OUT）
15 井上裕大 ６
29 森村昂太 5.5（80分OUT）
39 重松健太郎 ６
FW
30 中島裕希 ６
７ 吉田眞紀人 5.5
交代出場
MF
32 戸高弘貴 ６（68分IN）
MF
18 平戸太貴 －（80分IN）
DF
25 増田繁人 －（87分IN）
監督
相馬直樹 ６
６月17日／19：03／トランスコスモススタジアム長崎／5,617人
長崎 ０-０ 町田
前半 ０-０
後半 ０-０
得点者／長崎＝なし 町田＝なし
【採点理由】
主力を欠き、チーム全体の動きに重さが感じられた我慢のゲーム展開に。両チームともに決定力不足にも救われた面もあるが、守備に安定感があり、なかでもGKの増田と髙原は集中したプレーを見せていた。MOMには前後半で２度、決定機を防いだ後者をセレクト。
【チーム採点】
長崎 5.5
町田 5.5
【MAN OF THE MATCH】
髙原寿康（町田）
【長崎｜選手採点】
GK
１ 増田卓也 6.5
DF
13 乾 大知 ６
２ 田代真一 5.5
４ 髙杉亮太 ６
MF
30 ミゲル・パジャルド 5.5
15 島田 譲 ６
３ 飯尾竜太朗 ６
28 翁長 聖 ５（86分OUT）
７ 幸野志有人 ６
８ 木村 裕 5.5（60分OUT）
FW
20 中村慶太 5.5（76分OUT）
交代出場
MF
18 吉岡雅和 ６（60分IN）
DF
５ 田上大地 －（76分IN）
MF
29 福田健介 －（86分OUT）
監督
高木琢也 ６
【町田｜選手採点】
GK
21 髙原寿康 6.5
DF
35 大谷尚輝 ６
５ 深津康太 ６（87分OUT）
24 金 聖基 ６
19 松本怜大 5.5
MF
14 吉濱遼平 ６（68分OUT）
15 井上裕大 ６
29 森村昂太 5.5（80分OUT）
39 重松健太郎 ６
FW
30 中島裕希 ６
７ 吉田眞紀人 5.5
交代出場
MF
32 戸高弘貴 ６（68分IN）
MF
18 平戸太貴 －（80分IN）
DF
25 増田繁人 －（87分IN）
監督
相馬直樹 ６
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