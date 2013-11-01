【J２採点】長崎０-０町田｜守備に安定感。無失点に抑えた両軍のGKをともに高評価

J２リーグ・19節

６月17日／19：03／トランスコスモススタジアム長崎／5,617人

長崎 ０-０ 町田

前半 ０-０

後半 ０-０

得点者／長崎＝なし 町田＝なし



【採点理由】

主力を欠き、チーム全体の動きに重さが感じられた我慢のゲーム展開に。両チームともに決定力不足にも救われた面もあるが、守備に安定感があり、なかでもGKの増田と髙原は集中したプレーを見せていた。MOMには前後半で２度、決定機を防いだ後者をセレクト。



【チーム採点】

長崎 5.5

町田 5.5



【MAN OF THE MATCH】

髙原寿康（町田）



【長崎｜選手採点】

GK

１ 増田卓也 6.5



DF

13 乾 大知 ６

２ 田代真一 5.5

４ 髙杉亮太 ６



MF

30 ミゲル・パジャルド 5.5

15 島田 譲 ６

３ 飯尾竜太朗 ６

28 翁長 聖 ５（86分OUT）

７ 幸野志有人 ６

８ 木村 裕 5.5（60分OUT）



FW

20 中村慶太 5.5（76分OUT）



交代出場

MF

18 吉岡雅和 ６（60分IN）



DF

５ 田上大地 －（76分IN）



MF

29 福田健介 －（86分OUT）



監督

高木琢也 ６





【町田｜選手採点】

GK

21 髙原寿康 6.5



DF

35 大谷尚輝 ６

５ 深津康太 ６（87分OUT）

24 金 聖基 ６

19 松本怜大 5.5



MF

14 吉濱遼平 ６（68分OUT）

15 井上裕大 ６

29 森村昂太 5.5（80分OUT）

39 重松健太郎 ６



FW

30 中島裕希 ６

７ 吉田眞紀人 5.5



交代出場

MF

32 戸高弘貴 ６（68分IN）



MF

18 平戸太貴 －（80分IN）



DF

25 増田繁人 －（87分IN）



監督

相馬直樹 ６