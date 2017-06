【J２採点】福岡×讃岐｜福岡が試合を掌握。ベテランらしさを攻守に発揮した山瀬をMOMに

J2リーグ・17節

6月3日/13:03/レベルファイブスタジアム/6,168人

福岡 3-1 讃岐

前半 3-1

後半 0-0

得点者/福岡=ウェリントン(4分)、山瀬(12分)、岩下(18分)

讃岐=原(18分、PK)



【採点理由】

福岡が早い時間帯に2得点を奪って試合を掌握。終盤こそ讃岐に決定機を作られたが、GK杉山を中心に身体を張ってゴールを守った。MOMには攻守にわたってベテランらしさを発揮した山瀬を選出した。



【チーム採点】

福岡 6.5

群馬 5.0



【MAN OF THE MATCH】

山瀬功治(福岡)



【福岡|選手採点】

GK

23 杉山力裕 6.5(72分OUT)



DF

5 實藤友紀 6.0

36 岩下敬輔 6.5

19 堤 俊輔 6.5



MF

3 駒野友一 6.0

18 亀川諒史 5.5

7 三門雄大 6.5

33 山瀬功治 6.5 MAN OF THE MATCH



FW

29 ジウシーニョ 6.0(90分OUT)

11 坂田大輔 6.0(61分OUT)

17 ウェリントン 6.5



交代出場

FW

21 ウィリアン・ポッピ 6.0(61分IN)



GK

25 兼田 亜季重 -(72分IN)



FW

8 松田 力 -(90分IN)



監督

井原正巳 6.5





【讃岐|選手採点】

GK

24 瀬口拓弥 5.0



DF

23 西 弘則 5.0(71分OUT)

30 エブソン 5.0

17 李 栄直 5.0

10 高木和正 5.0



MF

11 馬場賢治 5.0

7 永田亮太 5.5

5 渡邉大剛 5.5

19 仲間隼斗 5.0



FW

8 大沢朋也 5.0(81分OUT)

20 原 一樹 5.5



交代選手

DF

22 武田有祐 5.5(71分IN)



MF

26 山本翔平 -(81分IN)



監督

北野 誠 5.0



取材・文:中倉一志(フリーライター)