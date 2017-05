【J２採点】金沢×松本｜決定的な仕事で完勝に導いた石原、工藤はともに「７」

J2リーグ・16節

5月28日/19:00/石川県西部緑地公園陸上競技場/5,892人

金沢 0-4 松本

前半 0-0

後半 0-4

得点者/金沢=なし 松本=石原(66分)、工藤(69分)、岩間(70分)、高崎(83分)



【採点理由】

試合を動かす先制点を挙げ、2点目もアシストした松本の石原が文句なしのMOM。ポジショニングを修正してから存在感を発揮して1得点・2アシストの工藤も高く評価した。金沢は1点を奪われるまでは及第点の出来だったが……。



【チーム採点】

金沢 5

松本 6.5



【MAN OF THE MATCH】

石原崇兆(松本)



【金沢|選手採点】

GK

23 白井裕人 5.5



DF

28 石田峻真 5.5

27 廣井友信 5

3 作田裕次 5

5 太田康介 5



MF

15 宮崎幾笑 5.5

10 中美慶哉 5.5(77分OUT)

6 大橋尚志 5

11 杉浦恭平 5.5(77分OUT)



FW

9 佐藤洸一 6

24 大槻優平 5.5(56分OUT)



交代出場

FW

30 山﨑雅人 5.5(56分 IN)



FW

14 金子昌広 -(77分IN)



FW

19 垣田裕暉 -(77分IN)



監督

柳下正明 5.5



【松本|選手採点】

GK

16 村山智彦 6



DF

4 飯田真輝 6

13 後藤圭太 6

31 橋内優也 6.5

33 安川 有 6(85分OUT)



MF

3 田中隼磨 6

5 岩間雄大 6(79分OUT)

10 工藤浩平 7

15 宮阪政樹 6

20 石原崇兆 7(75分OUT)MAN OF THE MATCH



FW

9 高崎寛之 6.5



交代出場

DF

18 當間建文 -(85分 IN)



MF

14 パウリーニョ -(79分IN)



FW

19 山本大貴 6(75分IN)



監督

反町康治 6