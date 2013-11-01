【J２採点】金沢×松本｜決定的な仕事で完勝に導いた石原、工藤はともに「７」

J２リーグ・16節

５月28日／19：00／石川県西部緑地公園陸上競技場／5,892人

金沢 ０-４ 松本

前半 ０-０

後半 ０-４

得点者／金沢＝なし 松本＝石原（66分）、工藤（69分）、岩間（70分）、高崎（83分）



【採点理由】

試合を動かす先制点を挙げ、２点目もアシストした松本の石原が文句なしのMOM。ポジショニングを修正してから存在感を発揮して１得点・２アシストの工藤も高く評価した。金沢は１点を奪われるまでは及第点の出来だったが……。



【チーム採点】

金沢 ５

松本 6.5



【MAN OF THE MATCH】

石原崇兆（松本）



【金沢｜選手採点】

GK

23 白井裕人 5.5



DF

28 石田峻真 5.5

27 廣井友信 ５

３ 作田裕次 ５

５ 太田康介 ５



MF

15 宮崎幾笑 5.5

10 中美慶哉 5.5（77分OUT）

６ 大橋尚志 ５

11 杉浦恭平 5.5（77分OUT）



FW

９ 佐藤洸一 ６

24 大槻優平 5.5（56分OUT）



交代出場

FW

30 山﨑雅人 5.5（56分 IN）



FW

14 金子昌広 －（77分IN）



FW

19 垣田裕暉 －（77分IN）



監督

柳下正明 5.5



【松本｜選手採点】

GK

16 村山智彦 ６



DF

４ 飯田真輝 ６

13 後藤圭太 ６

31 橋内優也 6.5

33 安川 有 ６（85分OUT）



MF

３ 田中隼磨 ６

５ 岩間雄大 ６（79分OUT）

10 工藤浩平 ７

15 宮阪政樹 ６

20 石原崇兆 ７（75分OUT）MAN OF THE MATCH



FW

９ 高崎寛之 6.5



交代出場

DF

18 當間建文 －（85分 IN）



MF

14 パウリーニョ －（79分IN）



FW

19 山本大貴 ６（75分IN）



監督

反町康治 ６

