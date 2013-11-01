【J２採点】金沢×松本｜決定的な仕事で完勝に導いた石原、工藤はともに「７」
カテゴリ：Jリーグ
2017年05月29日
金沢は失点するまで及第点の出来だったが…。
J２リーグ・16節
５月28日／19：00／石川県西部緑地公園陸上競技場／5,892人
金沢 ０-４ 松本
前半 ０-０
後半 ０-４
得点者／金沢＝なし 松本＝石原（66分）、工藤（69分）、岩間（70分）、高崎（83分）
【採点理由】
試合を動かす先制点を挙げ、２点目もアシストした松本の石原が文句なしのMOM。ポジショニングを修正してから存在感を発揮して１得点・２アシストの工藤も高く評価した。金沢は１点を奪われるまでは及第点の出来だったが……。
【チーム採点】
金沢 ５
松本 6.5
【MAN OF THE MATCH】
石原崇兆（松本）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 5.5
DF
28 石田峻真 5.5
27 廣井友信 ５
３ 作田裕次 ５
５ 太田康介 ５
MF
15 宮崎幾笑 5.5
10 中美慶哉 5.5（77分OUT）
６ 大橋尚志 ５
11 杉浦恭平 5.5（77分OUT）
FW
９ 佐藤洸一 ６
24 大槻優平 5.5（56分OUT）
交代出場
FW
30 山﨑雅人 5.5（56分 IN）
FW
14 金子昌広 －（77分IN）
FW
19 垣田裕暉 －（77分IN）
監督
柳下正明 5.5
【松本｜選手採点】
GK
16 村山智彦 ６
DF
４ 飯田真輝 ６
13 後藤圭太 ６
31 橋内優也 6.5
33 安川 有 ６（85分OUT）
MF
３ 田中隼磨 ６
５ 岩間雄大 ６（79分OUT）
10 工藤浩平 ７
15 宮阪政樹 ６
20 石原崇兆 ７（75分OUT）MAN OF THE MATCH
FW
９ 高崎寛之 6.5
交代出場
DF
18 當間建文 －（85分 IN）
MF
14 パウリーニョ －（79分IN）
FW
19 山本大貴 ６（75分IN）
監督
反町康治 ６
５月28日／19：00／石川県西部緑地公園陸上競技場／5,892人
金沢 ０-４ 松本
前半 ０-０
後半 ０-４
得点者／金沢＝なし 松本＝石原（66分）、工藤（69分）、岩間（70分）、高崎（83分）
【採点理由】
試合を動かす先制点を挙げ、２点目もアシストした松本の石原が文句なしのMOM。ポジショニングを修正してから存在感を発揮して１得点・２アシストの工藤も高く評価した。金沢は１点を奪われるまでは及第点の出来だったが……。
【チーム採点】
金沢 ５
松本 6.5
【MAN OF THE MATCH】
石原崇兆（松本）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 5.5
DF
28 石田峻真 5.5
27 廣井友信 ５
３ 作田裕次 ５
５ 太田康介 ５
MF
15 宮崎幾笑 5.5
10 中美慶哉 5.5（77分OUT）
６ 大橋尚志 ５
11 杉浦恭平 5.5（77分OUT）
FW
９ 佐藤洸一 ６
24 大槻優平 5.5（56分OUT）
交代出場
FW
30 山﨑雅人 5.5（56分 IN）
FW
14 金子昌広 －（77分IN）
FW
19 垣田裕暉 －（77分IN）
監督
柳下正明 5.5
【松本｜選手採点】
GK
16 村山智彦 ６
DF
４ 飯田真輝 ６
13 後藤圭太 ６
31 橋内優也 6.5
33 安川 有 ６（85分OUT）
MF
３ 田中隼磨 ６
５ 岩間雄大 ６（79分OUT）
10 工藤浩平 ７
15 宮阪政樹 ６
20 石原崇兆 ７（75分OUT）MAN OF THE MATCH
FW
９ 高崎寛之 6.5
交代出場
DF
18 當間建文 －（85分 IN）
MF
14 パウリーニョ －（79分IN）
FW
19 山本大貴 ６（75分IN）
監督
反町康治 ６