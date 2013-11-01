【J２採点】金沢×松本｜決定的な仕事で完勝に導いた石原、工藤はともに「７」

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2017年05月29日

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金沢は失点するまで及第点の出来だったが…。

J２リーグ・16節
５月28日／19：00／石川県西部緑地公園陸上競技場／5,892人
金沢　０-４　松本
前半　０-０
後半　０-４
得点者／金沢＝なし　松本＝石原（66分）、工藤（69分）、岩間（70分）、高崎（83分）
 
【採点理由】
試合を動かす先制点を挙げ、２点目もアシストした松本の石原が文句なしのMOM。ポジショニングを修正してから存在感を発揮して１得点・２アシストの工藤も高く評価した。金沢は１点を奪われるまでは及第点の出来だったが……。
 
【チーム採点】
金沢　５
松本　6.5
 
【MAN OF THE MATCH
石原崇兆（松本）
 
【金沢｜選手採点】
GK
23　白井裕人　5.5
 
DF
28　石田峻真　5.5
27　廣井友信　５
３　作田裕次　５
５　太田康介　５
 
MF
15　宮崎幾笑　5.5
10　中美慶哉　5.5（77分OUT）
６　大橋尚志　５
11　杉浦恭平　5.5（77分OUT）
 
FW
９　佐藤洸一　６
24  大槻優平 5.5（56分OUT）
 
交代出場
FW
30　山﨑雅人　5.5（56分 IN）
 
FW
14　金子昌広　－（77分IN）
 
FW
19　垣田裕暉　－（77分IN）
 
監督
柳下正明　5.5
 
【松本｜選手採点】
GK
16　村山智彦　６
 
DF
４　飯田真輝　６
13　後藤圭太　６
31　橋内優也　6.5
33　安川　有　６（85分OUT）
 
MF
３　田中隼磨　６
５　岩間雄大　６（79分OUT）
10　工藤浩平　７
15　宮阪政樹　６
20　石原崇兆　７（75分OUT）MAN OF THE MATCH
 
FW
９　高崎寛之　6.5
 
交代出場
DF
18　當間建文　－（85分 IN）
 
MF
14　パウリーニョ　－（79分IN）
 
FW
19　山本大貴　６（75分IN）
 
監督
反町康治　６
 

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