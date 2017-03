【J２採点】東京V×水戸｜高木善が３得点を演出！ 味スタに東京V勝利の凱歌

J2リーグ・3節

3月11日/15:03/味の素スタジアム/3,296人

東京V 4-0 水戸

前半 1-0

後半 3-0

得点者/東京V=高木善(34分)、A・ピニェイロ(65分)、高木善(85分)、井林(90+2分)水戸=なし



【採点理由】

MOMは2得点・1アシストの高木善。正確なフィードで攻撃の起点となった永田も高く評価した。守備の対応で後手に回った水戸は、細川が軽率なプレーで退場処分に。数的優位に立った東京Vのペースはさらに揺るぎないものとなり、結果、ホームチームの4発快勝に終わった。



【チーム採点】

東京V 7

水戸 5



【MAN OF THE MATCH】

高木善朗(東京V)



【東京V|選手採点】

GK

1 柴崎貴広 6



DF

3 井林 章 6.5

19 永田 充 7

5 平 智広 6



MF

18 高木大輔 6.5

20 井上潮音 6(88分OUT)

17 内田達也 6.5

6 安在和樹 6



FW

7 アラン・ピニェイロ 6.5

10 高木善朗 7 (86分OUT) MAN OF THE MATCH

9 ドウグラス・ヴィエイラ 5.5(73分OUT)



交代出場

FW

38 梶川諒太 6(73分IN)



FW

2 安西幸輝 -(86分IN)



MF

27 橋本英郎 -(88分 IN)



監督

ミゲル・アンヘル・ロティーナ 7



【水戸|選手採点】

GK

21 笠原昂史 5



DF

2 田向泰輝 5

32 パウロン 5

24 細川淳矢 4

33 福井諒司 5



MF

7 船谷圭祐 5

10 佐藤和弘 5.5(71分OUT)

11 橋本晃司 5(76分OUT)

17 湯澤洋介 4.5(71分OUT)

18 白井永地 5



FW

8 林陵平 5



交代出場

MF

13 田中恵太 5(71分IN)



MF

38前田大然 5.5(71分IN)



MF

26 小島幹敏 5(76分IN)



監督

西ヶ谷隆之 5



取材・文:海江田哲朗(フリーライター)