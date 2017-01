【清水】新エースは白崎に!!　２年ぶりのJ１へ新たな船出を切る

1月13日、清水は静岡県内にて2017シーズンの新体制発表記者会見を行なった。



1年でのJ1復帰を決めて迎えた今オフは、昨季のJ2で18得点を決めたFW大前元紀(→大宮)やリオ五輪代表候補にも名を連ねたDF三浦弦太(→G大阪)らが退団。その一方で、A代表招集歴のあるGK六反勇治を仙台から完全移籍で、広島からMF野津田岳人を期限付きで獲得するなど、6名(DF村松大輔は神戸からレンタル復帰)の新戦力を加えた。



新加入選手とともに登壇した小林伸二監督は「今季のチームは、よりコレクティブな形で攻守が連動するサッカーを目指したい」と述べるなど、昨季に築き上げた戦いをベースとし、J1仕様へとレベルアップを図る意向を強調。



「今年はJ1でシングル、9位以内を目標におき、J1定着を目指してやっていきたいと思います」と、就任2年目を迎える今季に向けて意気込みを見せた。



新シーズンのスローガンは「FROM NOW ON!! WE ARE THE ONE」。併せて各選手の背番号も発表され、大前が背負っていた10番を、MF白崎凌兵が引き継ぐことになった。





■2017年メンバーリスト ★=新加入選手



GK 1 西部洋平

13 六反勇治★

21 髙木和徹

43 植草裕樹

DF 3 犬飼智也

5 鎌田翔雅

15 ビョン・ジュンボン

16 村松大輔★

25 松原 后

26 二見宏志

27 飯田貴敬★

31 キム・ボムヨン

33 立田悠悟★

45 角田 誠

MF 6 杉山浩太

7 六平光成

10 白崎凌兵

14 野津田岳人★

17 河井陽介

20 竹内 涼

22 枝村匠馬

32 光崎 伸

FW 9 鄭 大世

11 村田和哉

18 長谷川悠

19 ミッチェル・デューク

23 北川航也

30 金子翔太