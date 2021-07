２年ぶりの開催となるインターハイの組み合わせが決定！ 静岡学園×仙台育英の好カード実現！ 青森山田の初戦の相手は…

組み合わせと日程は下記の通り。



【1回戦/8月14日・15日】

[1] 飯塚(福岡) vs 西目(秋田)

[2] 比叡山(滋賀) vs 岡山学芸館(岡山)

[3] 矢板中央(栃木) vs大分(大分)

[4] 星稜(石川) vs山辺(奈良)

[5] 立正大淞南(島根) vs中京大中京(愛知)

[6] 阪南大高(大阪①) vs中京(岐阜)

[7] 神村学園(鹿児島) vs正智深谷(埼玉)

[8] 東海大山形(山形) vs尽誠学園(香川)

[9] 帝京(東京②) vs米子北(鳥取)

[10] 鹿島学園(茨城) vs日章学園(宮崎)

[11] 専大北上(岩手) vs前橋育英(群馬)

[12] 実践学園(東京①) vs高知中央(高知)

[13] 那覇(沖縄) vs三重(三重)

[14] 相洋(神奈川②) vs瀬戸内(広島)

[15] 長崎総科大附(長崎) vs青森山田(青森)

[16] 静岡学園(静岡) vs仙台育英(宮城)

[17] 大阪桐蔭(大阪②) vs帝京三(山梨)

[18] 流経大柏(千葉) vs佐賀東(佐賀)

[19] 都市大塩尻(長野) vs大津(熊本)

[20] 新田(愛媛) vs旭川実業(北海道①)



【2回戦/8月16日】

東海大相模(神奈川①) vs [1]の勝者

[2]の勝者vs [3]の勝者

札幌大谷(北海道②) vs [4]の勝者

[5]の勝者vs徳島市立(徳島)

開志学園JSC(新潟) vs [6]の勝者

[7]の勝者vs福井商(福井②)

[8]の勝者vs [9]の勝者

[10]の勝者vs尚志(福島)

東山(京都) vs [11]の勝者

[12]の勝者vs [13]の勝者

丸岡(福井①) vs [14]の勝者

[15]の勝者vs初芝橋本(和歌山)

高川学園(山口) vs [16]の勝者

[17]の勝者vs関西学院(兵庫)

[18]の勝者vs [19]の勝者

[20]の勝者vs高岡一(富山)



【3回戦/8月18日】



【準々決勝/8月19日】



【準決勝/8月21日】



【決勝/8月22日】



構成●サッカーダイジェストWeb編集部