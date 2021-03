東京五輪男子出場国が出揃う！これまでに決まっている男女26か国の顔ぶれは…

今年7月21日にから行なわれる予定の東京五輪出場国は以下の通り。



●男子

【アジア】※出場枠3+開催国:日本

日本(7大会連続11回目)

韓国(9大会連続11回目)

サウジアラビア(6大会ぶり3回目)

オーストラリア(3大会ぶり8回目)



【欧州】※出場枠4

スペイン(2大会ぶり11回目)

ドイツ(2大会連続10回目)

ルーマニア(14大会ぶり4回目)

フランス(6大会ぶり13回目)



【南米】※出場枠2

アルゼンチン(2大会連続9回目)

ブラジル(4大会連続14回目)



【北中米カリブ海】※出場枠2

メキシコ(3大会連続12回目)

ホンジュラス(4大会連続5回目)



【アフリカ予選】※出場枠3

エジプト(2大会ぶり12回目)

コートジボワール(3大会ぶり2回目)

南アフリカ(2大会連続3回目)



【オセアニア予選】※出場枠1

ニュージーランド(2大会ぶり3回目)



●女子

【アジア】※出場枠2+開催国:日本

日本(2大会ぶり5回目)

オーストラリア(2大会連続4回目)

※韓国 or 中国(アジア地域最終予選プレーオフ)



【欧州】※出場枠3

イギリス(2大会ぶり2回目)

オランダ(初出場)

スウェーデン(7大会連続7回目)



【南米】※出場枠1.5

ブラジル(7大会連続7回目)

※カメルーン or チリ(大陸間プレーオフ)



【アフリカ】※出場枠1.5

ザンビア(初出場)

※カメルーン or チリ(大陸間プレーオフ)



【北中米カリブ海】※出場枠2

アメリカ(7大会連続7回目)

カナダ(4大会連続4回目)



【オセアニア】※出場枠1

ニュージーランド(4大会連続4回目)



構成●サッカーダイジェストWeb編集部