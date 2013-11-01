【横浜】新背番号を発表！ 新助っ人エウベルは「７番」、空席だった「10番」は…
カテゴリ：Jリーグ
2021年01月23日
天野は14番、畠中は４番に変更
J１の横浜F・マリノスは１月23日、新体制の背番号を発表した。
注目の新戦力の岩田智輝は「24番」、エウベルは「７番」、同日に加入が発表されたレオ・セアラは「９番」となった。また、昨季途中の加入時は39番だった天野純は「14番」に変更したほか、空き番だった「10番」はマルコス・ジュニオールが背負うことに。
2021年メンバーと背番号（★＝新加入選手）
１ GK 高丘陽平
４ DF 畠中槙之輔
５ DF ティーラトン
６ MF 扇原貴宏
７ FW エウベル★
８ MF 喜田拓也
９ FW レオ・セアラ★
10 FW マルコス・ジュニオール
13 DF チアゴ・マルチンス・ブエノ
14 MF 天野 純
15 DF 伊藤槙人
16 DF 高野 遼
18 MF 水沼宏太
19 DF 實藤友紀
21 GK 梶川裕嗣
23 FW 仲川輝人
24 DF 岩田智輝★
25 DF 小池龍太
26 MF 渡辺皓太
27 DF 松原 健
30 DF 平井駿助★
31 GK オビ・パウエル・オビンナ
32 GK 田川知樹★
33 DF 和田拓也
34 GK 中林洋次
35 MF 樺山諒乃介★
37 MF 南 拓都★
38 FW 前田大然
45 FW オナイウ阿道
構成●サッカーダイジェスト編集部
【PHOTO】チームの歴史が一目でわかる！横浜F・マリノスの「歴代集合写真」を一挙紹介！
注目の新戦力の岩田智輝は「24番」、エウベルは「７番」、同日に加入が発表されたレオ・セアラは「９番」となった。また、昨季途中の加入時は39番だった天野純は「14番」に変更したほか、空き番だった「10番」はマルコス・ジュニオールが背負うことに。
2021年メンバーと背番号（★＝新加入選手）
１ GK 高丘陽平
４ DF 畠中槙之輔
５ DF ティーラトン
６ MF 扇原貴宏
７ FW エウベル★
８ MF 喜田拓也
９ FW レオ・セアラ★
10 FW マルコス・ジュニオール
13 DF チアゴ・マルチンス・ブエノ
14 MF 天野 純
15 DF 伊藤槙人
16 DF 高野 遼
18 MF 水沼宏太
19 DF 實藤友紀
21 GK 梶川裕嗣
23 FW 仲川輝人
24 DF 岩田智輝★
25 DF 小池龍太
26 MF 渡辺皓太
27 DF 松原 健
30 DF 平井駿助★
31 GK オビ・パウエル・オビンナ
32 GK 田川知樹★
33 DF 和田拓也
34 GK 中林洋次
35 MF 樺山諒乃介★
37 MF 南 拓都★
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45 FW オナイウ阿道
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