【横浜】新背番号を発表！ 新助っ人エウベルは「７番」、空席だった「10番」は…

J１の横浜F・マリノスは１月23日、新体制の背番号を発表した。注目の新戦力の岩田智輝は「24番」、エウベルは「７番」、同日に加入が発表されたレオ・セアラは「９番」となった。また、昨季途中の加入時は39番だった天野純は「14番」に変更したほか、空き番だった「10番」はマルコス・ジュニオールが背負うことに。2021年メンバーと背番号（★＝新加入選手）１ GK 高丘陽平４ DF 畠中槙之輔５ DF ティーラトン６ MF 扇原貴宏７ FW エウベル★８ MF 喜田拓也９ FW レオ・セアラ★10 FW マルコス・ジュニオール13 DF チアゴ・マルチンス・ブエノ14 MF 天野 純15 DF 伊藤槙人16 DF 高野 遼18 MF 水沼宏太19 DF 實藤友紀21 GK 梶川裕嗣23 FW 仲川輝人24 DF 岩田智輝★25 DF 小池龍太26 MF 渡辺皓太27 DF 松原 健30 DF 平井駿助★31 GK オビ・パウエル・オビンナ32 GK 田川知樹★33 DF 和田拓也34 GK 中林洋次35 MF 樺山諒乃介★37 MF 南 拓都★38 FW 前田大然45 FW オナイウ阿道構成●サッカーダイジェスト編集部