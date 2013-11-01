【横浜】新背番号を発表！ 新助っ人エウベルは「７番」、空席だった「10番」は…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェスト編集部

2021年01月23日

天野は14番、畠中は４番に変更

新シーズンの背番号、ユニホームを発表。エース仲川は変わらず「23番」を背負う。（C）Y.F.M.

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　J１の横浜F・マリノスは１月23日、新体制の背番号を発表した。

　注目の新戦力の岩田智輝は「24番」、エウベルは「７番」、同日に加入が発表されたレオ・セアラは「９番」となった。また、昨季途中の加入時は39番だった天野純は「14番」に変更したほか、空き番だった「10番」はマルコス・ジュニオールが背負うことに。

2021年メンバーと背番号（★＝新加入選手）

１　GK　高丘陽平
４　DF　畠中槙之輔
５　DF　ティーラトン
６　MF　扇原貴宏
７　FW　エウベル★
８　MF　喜田拓也
９　FW　レオ・セアラ★
10　FW　マルコス・ジュニオール
13　DF　チアゴ・マルチンス・ブエノ
14　MF　天野　純
15　DF　伊藤槙人
16　DF　高野　遼
18　MF　水沼宏太
19　DF　實藤友紀
21　GK　梶川裕嗣
23　FW　仲川輝人
24　DF　岩田智輝★
25　DF　小池龍太
26　MF　渡辺皓太
27　DF　松原　健
30　DF　平井駿助★
31　GK　オビ・パウエル・オビンナ
32　GK　田川知樹★
33　DF　和田拓也
34　GK　中林洋次
35　MF　樺山諒乃介★
37　MF　南　拓都★
38　FW　前田大然
45　FW　オナイウ阿道

構成●サッカーダイジェスト編集部

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