【選手権予選】男女の出場決定校＆各都道府県予選・決勝スケジュール一覧

カテゴリ：高校・ユース・その他

高校サッカーダイジェスト編集部

2020年12月05日

本大会の開幕は12月31日に決定！

第99回全国高校サッカー選手権大会
【各都道府県予選の決勝スケジュール一覧】
 
【北海道・東北】
★北海道：10月25日（日）
★青　森：11月８日（日）
★岩　手：11月８日（日）
★宮　城：11月７日（土）
★秋　田：10月24日（土）
★山　形：11月１日（日）
★福　島：11月７日（土）
 
【関東】
★茨　城：11月15日（日）
★栃　木：11月14日（土）
★群　馬：11月８日（日）
★千　葉：11月15日（日）
★埼　玉：11月15日（日）
★東京Ａ：11月14日（土）
★東京Ｂ：11月14日（土）
★神奈川：11月28日（土）
★山　梨：11月14日（土）
 
【北信越】
★新　潟：11月７日（土）
★富　山：11月７日（土）
★石　川：11月７日（土）
★福　井：11月８日（日）
★長　野：11月７日（土）
 
【東海】
★岐　阜：11月14日（土）
★静　岡：11月14日（土）
★愛　知：11月14日（土）
★三　重：11月７日（土）
 
【関西】
★滋　賀：11月14日（土）
★京　都：11月15日（日）
★大　阪：11月14日（土）
★兵　庫：11月８日（日）
★奈　良：11月15日（日）
★和歌山：11月15日（日）
 
【中国】
★鳥　取：11月１日（日）
★島　根：11月７日（土）
★岡　山：10月31（土）
★広　島：11月15日（日）
★山　口：11月８日（日）
 
【四国】
★香　川：11月７日（土）
★徳　島：11月14日（土）
★愛　媛：11月14日（土）
★高　知：11月８日（日）
 
【九州】
★福　岡：11月15日（日）
★佐　賀：11月７日（土）
★長　崎：11月８日（日）
★熊　本：11月21日（土）
★大　分：11月15日（日）
★宮　崎：11月８日（日）
★鹿児島：11月８日（日）
★沖　縄：11月１日（日）
 
※日程は変更になる場合があります
 
 

 
第29回全日本高校女子サッカー選手権
【出場決定校＆各地域決勝大会のスケジュール一覧】
 
【北海道】（２枠）
★北海道文教大明清（29年連続29回目）
★北海道大谷室蘭（13年連続15回目）
 
【東北】（３枠）
東北大会（10月17日～11月1日）で決定
 
【関東】（７枠）
関東大会（11月14日～22日）で決定
 
【北信越】（３枠）
★帝京長岡（新潟／３年連続３回目）
★開志学園JSC（新潟／８年連続８回目）
★福井工大福井（福井／17年連続17回目）
 
【東海】（３枠）
東海大会（11月７日～15日）で決定
 
【関西】（５枠）
★日ノ本学園（兵庫／20年連続22回目）
関西大会（11月１日～８日）で決定
 
【中国】（３枠）
中国大会（11月７日～９日）で決定
 
【四国】（２枠）
四国大会（10月17日～11月８日）で決定
 
【九州】（４枠）
九州大会（11月７日～10日）で決定
 
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
 

次ページ女子の出場決定校＆各地域決勝大会スケジュールはこちら！

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