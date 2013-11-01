【選手権予選】男女の出場決定校＆各都道府県予選・決勝スケジュール一覧
カテゴリ：高校・ユース・その他
2020年12月05日
本大会の開幕は12月31日に決定！
第99回全国高校サッカー選手権大会
【各都道府県予選の決勝スケジュール一覧】
【北海道・東北】
★北海道：10月25日（日）
★青 森：11月８日（日）
★岩 手：11月８日（日）
★宮 城：11月７日（土）
★秋 田：10月24日（土）
★山 形：11月１日（日）
★福 島：11月７日（土）
【関東】
★茨 城：11月15日（日）
★栃 木：11月14日（土）
★群 馬：11月８日（日）
★千 葉：11月15日（日）
★埼 玉：11月15日（日）
★東京Ａ：11月14日（土）
★東京Ｂ：11月14日（土）
★神奈川：11月28日（土）
★山 梨：11月14日（土）
【北信越】
★新 潟：11月７日（土）
★富 山：11月７日（土）
★石 川：11月７日（土）
★福 井：11月８日（日）
★長 野：11月７日（土）
【東海】
★岐 阜：11月14日（土）
★静 岡：11月14日（土）
★愛 知：11月14日（土）
★三 重：11月７日（土）
【関西】
★滋 賀：11月14日（土）
★京 都：11月15日（日）
★大 阪：11月14日（土）
★兵 庫：11月８日（日）
★奈 良：11月15日（日）
★和歌山：11月15日（日）
【中国】
★鳥 取：11月１日（日）
★島 根：11月７日（土）
★岡 山：10月31（土）
★広 島：11月15日（日）
★山 口：11月８日（日）
【四国】
★香 川：11月７日（土）
★徳 島：11月14日（土）
★愛 媛：11月14日（土）
★高 知：11月８日（日）
【九州】
★福 岡：11月15日（日）
★佐 賀：11月７日（土）
★長 崎：11月８日（日）
★熊 本：11月21日（土）
★大 分：11月15日（日）
★宮 崎：11月８日（日）
★鹿児島：11月８日（日）
★沖 縄：11月１日（日）
※日程は変更になる場合があります
第29回全日本高校女子サッカー選手権
【出場決定校＆各地域決勝大会のスケジュール一覧】
【北海道】（２枠）
★北海道文教大明清（29年連続29回目）
★北海道大谷室蘭（13年連続15回目）
【東北】（３枠）
東北大会（10月17日～11月1日）で決定
【関東】（７枠）
関東大会（11月14日～22日）で決定
【北信越】（３枠）
★帝京長岡（新潟／３年連続３回目）
★開志学園JSC（新潟／８年連続８回目）
★福井工大福井（福井／17年連続17回目）
【東海】（３枠）
東海大会（11月７日～15日）で決定
【関西】（５枠）
★日ノ本学園（兵庫／20年連続22回目）
関西大会（11月１日～８日）で決定
【中国】（３枠）
中国大会（11月７日～９日）で決定
【四国】（２枠）
四国大会（10月17日～11月８日）で決定
【九州】（４枠）
九州大会（11月７日～10日）で決定
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
【各都道府県予選の決勝スケジュール一覧】
【北海道・東北】
★北海道：10月25日（日）
★青 森：11月８日（日）
★岩 手：11月８日（日）
★宮 城：11月７日（土）
★秋 田：10月24日（土）
★山 形：11月１日（日）
★福 島：11月７日（土）
【関東】
★茨 城：11月15日（日）
★栃 木：11月14日（土）
★群 馬：11月８日（日）
★千 葉：11月15日（日）
★埼 玉：11月15日（日）
★東京Ａ：11月14日（土）
★東京Ｂ：11月14日（土）
★神奈川：11月28日（土）
★山 梨：11月14日（土）
【北信越】
★新 潟：11月７日（土）
★富 山：11月７日（土）
★石 川：11月７日（土）
★福 井：11月８日（日）
★長 野：11月７日（土）
【東海】
★岐 阜：11月14日（土）
★静 岡：11月14日（土）
★愛 知：11月14日（土）
★三 重：11月７日（土）
【関西】
★滋 賀：11月14日（土）
★京 都：11月15日（日）
★大 阪：11月14日（土）
★兵 庫：11月８日（日）
★奈 良：11月15日（日）
★和歌山：11月15日（日）
【中国】
★鳥 取：11月１日（日）
★島 根：11月７日（土）
★岡 山：10月31（土）
★広 島：11月15日（日）
★山 口：11月８日（日）
【四国】
★香 川：11月７日（土）
★徳 島：11月14日（土）
★愛 媛：11月14日（土）
★高 知：11月８日（日）
【九州】
★福 岡：11月15日（日）
★佐 賀：11月７日（土）
★長 崎：11月８日（日）
★熊 本：11月21日（土）
★大 分：11月15日（日）
★宮 崎：11月８日（日）
★鹿児島：11月８日（日）
★沖 縄：11月１日（日）
※日程は変更になる場合があります
第29回全日本高校女子サッカー選手権
【出場決定校＆各地域決勝大会のスケジュール一覧】
【北海道】（２枠）
★北海道文教大明清（29年連続29回目）
★北海道大谷室蘭（13年連続15回目）
【東北】（３枠）
東北大会（10月17日～11月1日）で決定
【関東】（７枠）
関東大会（11月14日～22日）で決定
【北信越】（３枠）
★帝京長岡（新潟／３年連続３回目）
★開志学園JSC（新潟／８年連続８回目）
★福井工大福井（福井／17年連続17回目）
【東海】（３枠）
東海大会（11月７日～15日）で決定
【関西】（５枠）
★日ノ本学園（兵庫／20年連続22回目）
関西大会（11月１日～８日）で決定
【中国】（３枠）
中国大会（11月７日～９日）で決定
【四国】（２枠）
四国大会（10月17日～11月８日）で決定
【九州】（４枠）
九州大会（11月７日～10日）で決定
構成●高校サッカーダイジェスト編集部