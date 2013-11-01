【選手権予選】男女の出場決定校＆各都道府県予選・決勝スケジュール一覧

第99回全国高校サッカー選手権大会

【各都道府県予選の決勝スケジュール一覧】



【北海道・東北】

★北海道：10月25日（日）

★青 森：11月８日（日）

★岩 手：11月８日（日）

★宮 城：11月７日（土）

★秋 田：10月24日（土）

★山 形：11月１日（日）

★福 島：11月７日（土）



【関東】

★茨 城：11月15日（日）

★栃 木：11月14日（土）

★群 馬：11月８日（日）

★千 葉：11月15日（日）

★埼 玉：11月15日（日）

★東京Ａ：11月14日（土）

★東京Ｂ：11月14日（土）

★神奈川：11月28日（土）

★山 梨：11月14日（土）



【北信越】

★新 潟：11月７日（土）

★富 山：11月７日（土）

★石 川：11月７日（土）

★福 井：11月８日（日）

★長 野：11月７日（土）



【東海】

★岐 阜：11月14日（土）

★静 岡：11月14日（土）

★愛 知：11月14日（土）

★三 重：11月７日（土）



【関西】

★滋 賀：11月14日（土）

★京 都：11月15日（日）

★大 阪：11月14日（土）

★兵 庫：11月８日（日）

★奈 良：11月15日（日）

★和歌山：11月15日（日）



【中国】

★鳥 取：11月１日（日）

★島 根：11月７日（土）

★岡 山：10月31（土）

★広 島：11月15日（日）

★山 口：11月８日（日）



【四国】

★香 川：11月７日（土）

★徳 島：11月14日（土）

★愛 媛：11月14日（土）

★高 知：11月８日（日）



【九州】

★福 岡：11月15日（日）

★佐 賀：11月７日（土）

★長 崎：11月８日（日）

★熊 本：11月21日（土）

★大 分：11月15日（日）

★宮 崎：11月８日（日）

★鹿児島：11月８日（日）

★沖 縄：11月１日（日）



※日程は変更になる場合があります









第29回全日本高校女子サッカー選手権

【出場決定校＆各地域決勝大会のスケジュール一覧】



【北海道】（２枠）

★北海道文教大明清（29年連続29回目）

★北海道大谷室蘭（13年連続15回目）



【東北】（３枠）

東北大会（10月17日～11月1日）で決定



【関東】（７枠）

関東大会（11月14日～22日）で決定



【北信越】（３枠）

★帝京長岡（新潟／３年連続３回目）

★開志学園JSC（新潟／８年連続８回目）

★福井工大福井（福井／17年連続17回目）



【東海】（３枠）

東海大会（11月７日～15日）で決定



【関西】（５枠）

★日ノ本学園（兵庫／20年連続22回目）

関西大会（11月１日～８日）で決定



【中国】（３枠）

中国大会（11月７日～９日）で決定



【四国】（２枠）

四国大会（10月17日～11月８日）で決定



【九州】（４枠）

九州大会（11月７日～10日）で決定



構成●高校サッカーダイジェスト編集部

