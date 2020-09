欧州サッカーの新シーズンがいよいよ本格開幕！ 久保・南野をはじめとする日本人選手の挑戦をDAZNで視聴しよう！

スポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」では、9月12日に新シーズンが開幕するプレミアリーグ(イングランド)、ラ・リーガ (スペイン)を始めとする欧州サッカーの試合を20-21シーズンもライブ配信する。すでに20-21シーズンが開幕しているリーグ・アン(フランス)、ベルギー・リーグを皮切りに、今週末から主要欧州サッカーリーグの新シーズンが開幕。DAZNでは、ともに12日(土)夜に開幕するプレミアリーグとラ・リーガを含む各国リーグの試合をライブ配信する。日本時間9月13日(日)1:30には、南野拓実選手の出場も期待されるリバプールvsリーズや日本時間9月14日(月)1:30からは久保建英選手と岡崎慎司選手との日本人対決に注目が集まる、ビジャレアル vs ウエスカなど、注目カードも組まれており、早々にファン必見の試合が続く。また、すでに新シーズンが開幕しているリーグ・アン、ベルギー・リーグもDAZNで配信中。長友佑都選手が新加入し注目を集めるマルセイユが所属するリーグ・アン、多くの日本人選手が活躍するベルギーリーグからも目が離せない。DAZNではあらゆるスポーツのライブ中継・見逃し配信・ハイライトがいつでもどこでも見放題、そして初月は無料でお試しいただけて登録も簡単。引き続きDAZNでプレミアムなスポーツコンテンツをお楽しみください。9月12日(土)~9月12日(土)23:00 エイバルvsセルタ9月13日(日)1:30 グラナダ vs ビルバオ9月13日(日)4:00 カディスvsオサスナ9月13日(日)23:00 バジャドリーvsソシエダ9月14日(月)1:30 ビジャレアルvsウエスカ9月14日(月)4:00 バレンシアvsレバンテ9月15日(火)4:00 アラベスvsベティス9月19日(土)23:00 ビジャレアルvsエイバル9月20日(日)23:00 ウエスカvsカディス9月21日(月)4:00 ソシエダvsレアル・マドリー9月27日(日)未定 バルセロナvsビジャレアル*9月7日現在。全て日本時間。)※独占配信 9月12日(土)~9月12日(金)20:30 フルアムvsアーセナル9月12日(土)23:00 ウェストハムvsニューカッスル9月13日(日)1:30 リバプールvsリーズ9月14日(月)0:30 トッテナムvsエバートン9月20日(日)1:30 マンチェスター・U vsクリスタル・パレス9月21日(月)0:30 チェルシーvsリバプール9月22日(火)4:00 ウォルバーハンプトンvsマンチェスター・C9月29日(火)4:00 リバプール vs アーセナル*9月7日現在、キックオフ時間確定分のみ。全て日本時間。9月20日(日)~8月22日(土)~(すでに開幕)9月14日(月)4:00 PSG vsマルセイユ*9月7日現在、キックオフ時間確定分のみ。全て日本時間。※独占配信 8月8日(土)~(すでに開幕)9月13日(日)23:00 シント=トロイデンvsアントワープ9月22日(火)3:45 サークル・ブルージュ vs シント=トロイデン9月27日(日)1:30 メヘレン vs シント=トロイデン*9月7日現在、キックオフ時間確定分のみ。全て日本時間。・シュペル・リギ(トルコ)※独占配信、・FAカップ(イングランド・カップ戦)・DFBポカール(ドイツ・カップ戦)※独占配信・コパ・デル・レイ(スペイン・カップ戦)※独占配信・コッパ・イタリア(イタリア・カップ戦)※独占配信・クープ・ドゥ・ラ・リーグ(フランス・カップ戦)*独占配信・エールディビジ(オランダ)※一部ハイライト配信予定・Aリーグ(オーストラリア)※一部ハイライト