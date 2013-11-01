U-16日本代表候補37名を発表！ 11月には３大会連続のW杯出場を懸けたアジア選手権に挑む

日本サッカー協会（JFA）は７月20日、11月に開催されるU-16アジア選手権に向けたトレーニングキャンプに臨む、U-16日本代表候補37名を発表した。



U-16日本代表は11月25日から開幕するU-16アジア選手権に向け、７月22日から26日にかけて、JFA夢フィールド（千葉県）にてトレーニングキャンプを実施する。



U-16アジア選手権は、来年のU-17ワールドカップ出場を懸けた大会で、16か国が参加。日本はインドネシア、サウジアラビア、中国と同組のグループDに入っており、11月27日に中国、30日にサウジアラビア、12月３日にインドネシアと対戦する。



グループステージを勝ち抜いた各上位２チームが決勝トーナメントに進出し、最終的な上位４チームが来年ペルーで開催されるワールドカップの出場権を獲得する。森山佳郎監督の下、U-16日本代表は2017年、2019年に続く３大会連続でのワールドカップ出場を目指す。



トレーニングキャンプに臨むU-16日本代表候補メンバーは以下の通り。



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