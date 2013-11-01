U-16日本代表候補37名を発表！ 11月には３大会連続のW杯出場を懸けたアジア選手権に挑む
カテゴリ：日本代表
2020年07月20日
キャンプは７月22日から26日にかけJFA夢フィールドで実施
日本サッカー協会（JFA）は７月20日、11月に開催されるU-16アジア選手権に向けたトレーニングキャンプに臨む、U-16日本代表候補37名を発表した。
U-16日本代表は11月25日から開幕するU-16アジア選手権に向け、７月22日から26日にかけて、JFA夢フィールド（千葉県）にてトレーニングキャンプを実施する。
U-16アジア選手権は、来年のU-17ワールドカップ出場を懸けた大会で、16か国が参加。日本はインドネシア、サウジアラビア、中国と同組のグループDに入っており、11月27日に中国、30日にサウジアラビア、12月３日にインドネシアと対戦する。
グループステージを勝ち抜いた各上位２チームが決勝トーナメントに進出し、最終的な上位４チームが来年ペルーで開催されるワールドカップの出場権を獲得する。森山佳郎監督の下、U-16日本代表は2017年、2019年に続く３大会連続でのワールドカップ出場を目指す。
トレーニングキャンプに臨むU-16日本代表候補メンバーは以下の通り。
U-16日本代表は11月25日から開幕するU-16アジア選手権に向け、７月22日から26日にかけて、JFA夢フィールド（千葉県）にてトレーニングキャンプを実施する。
U-16アジア選手権は、来年のU-17ワールドカップ出場を懸けた大会で、16か国が参加。日本はインドネシア、サウジアラビア、中国と同組のグループDに入っており、11月27日に中国、30日にサウジアラビア、12月３日にインドネシアと対戦する。
グループステージを勝ち抜いた各上位２チームが決勝トーナメントに進出し、最終的な上位４チームが来年ペルーで開催されるワールドカップの出場権を獲得する。森山佳郎監督の下、U-16日本代表は2017年、2019年に続く３大会連続でのワールドカップ出場を目指す。
トレーニングキャンプに臨むU-16日本代表候補メンバーは以下の通り。
GK
宮本流維（名古屋グランパスU-18）
松原快晟（カマタマーレ讃岐U-18）
佐賀鉄生（JFAアカデミー福島U18）
ベンマムン・アミン（北海道コンサドーレ札幌U-18）
齋藤朝陽（FC東京U-15深川）
DF
杉田 隼（横浜FCユース）
溝口修平（鹿島アントラーズユース）
田代 紘（ヴィッセル神戸U-18）
東 廉太（FC東京U-18）
池谷銀姿郎（横浜FCユース）
植田悠太（京都サンガF.C.U-18）
竹内諒太郎（サガン鳥栖U-18）
齋藤 晴（JFAアカデミー福島U18）
仲里勇真（東山高）
土肥幹太（FC東京U-18）
石川晴大（清水エスパルスユース）
手塚 樹（ヴァンフォーレ甲府U-18）
MF
梶浦勇輝（FC東京U-18）
楢原慶輝（サガン鳥栖U-18）
坂井駿也（サガン鳥栖U-18）
福井太智（サガン鳥栖U-18）
北野颯太（セレッソ大阪U-18）
高橋 櫂（ベガルタ仙台ユース）
大迫 塁（神村学園高）
髙橋隆大（静岡学園高）
小幡季生（ガンバ大阪ユース）
阿部来誠（大宮アルディージャU18）
桒原陸人（ガンバ大阪ユース）
橋本陸斗（東京ヴェルディジュニアユース）
田中侍賢（清水エスパルスジュニアユース）
後藤啓介（ジュビロ磐田U-18）
FW
南野遥海（ガンバ大阪ユース）
逢坂スィナ（柏レイソルU-18）
内藤大和（ヴァンフォーレ甲府U-18）
伊藤猛志（ジュビロ磐田U-18）
前澤拓城（大宮アルディージャU18）
千葉大舞（セレッソ大阪U-15）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
宮本流維（名古屋グランパスU-18）
松原快晟（カマタマーレ讃岐U-18）
佐賀鉄生（JFAアカデミー福島U18）
ベンマムン・アミン（北海道コンサドーレ札幌U-18）
齋藤朝陽（FC東京U-15深川）
DF
杉田 隼（横浜FCユース）
溝口修平（鹿島アントラーズユース）
田代 紘（ヴィッセル神戸U-18）
東 廉太（FC東京U-18）
池谷銀姿郎（横浜FCユース）
植田悠太（京都サンガF.C.U-18）
竹内諒太郎（サガン鳥栖U-18）
齋藤 晴（JFAアカデミー福島U18）
仲里勇真（東山高）
土肥幹太（FC東京U-18）
石川晴大（清水エスパルスユース）
手塚 樹（ヴァンフォーレ甲府U-18）
MF
梶浦勇輝（FC東京U-18）
楢原慶輝（サガン鳥栖U-18）
坂井駿也（サガン鳥栖U-18）
福井太智（サガン鳥栖U-18）
北野颯太（セレッソ大阪U-18）
高橋 櫂（ベガルタ仙台ユース）
大迫 塁（神村学園高）
髙橋隆大（静岡学園高）
小幡季生（ガンバ大阪ユース）
阿部来誠（大宮アルディージャU18）
桒原陸人（ガンバ大阪ユース）
橋本陸斗（東京ヴェルディジュニアユース）
田中侍賢（清水エスパルスジュニアユース）
後藤啓介（ジュビロ磐田U-18）
FW
南野遥海（ガンバ大阪ユース）
逢坂スィナ（柏レイソルU-18）
内藤大和（ヴァンフォーレ甲府U-18）
伊藤猛志（ジュビロ磐田U-18）
前澤拓城（大宮アルディージャU18）
千葉大舞（セレッソ大阪U-15）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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【公式SNS】取材現場から直ポスト。ツイッターに『サカダイ中の人』アカウント新設！ インスタでは未公開写真もアップしています