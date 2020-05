なでしこ主将がヒロインに配役！AFC版「スターウォーズの日」ポスターに日本から２人が抜擢

5月4日(May 4th)は、世界的名画であるスター・ウォーズの作中に登場する名台詞「May The Force be with you.(フォースと共にあらんことを)」にちなんで、「スター・ウォーズの日」とされている。



海外のサッカークラブなどは自軍プレーヤーの選手たちとポスターをコラージュした画像などをアップする“お祭り”状態に。アジア・サッカー連盟(AFC)も公式SNSでアジア版の「スター・ウォーズ」ポスターを作成して公開している。



ベースとなっているのは、昨年12月にシリーズのエピソード9にあたる「スカイウォーカーの夜明け」のようだ。主人公のレイがライトセーバーを構えるポジションには、なでしこジャパン主将の熊谷紗希が“配役”されている。

