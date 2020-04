味の素スタジアムで試合開催時に青赤パークに出店している「EL CAMION by T.Y.HARBOR Brewery」。そこが提供しているFC東京のオリジナルクラフトビール「F.C.TOKYO BEER in AO-AKA PARK」を、T.Y.HARBOR Brewery のオンラインストアにて数量限定で販売中。ご購入いただいた方には先着でオリジナルシールも封入!



青赤パークでしか飲むことができない限定のクラフトビールでしたが、試合が開催できないため、特別に販売。この機会にぜひご自宅で「F.C.TOKYO BEER in AO-AKA PARK」をお楽しみください!



パワフルなホップの香りを楽しめ、更により多くの 方に楽しんでいただけるよう苦味は控え目にドリンカブルにした「ジューシーIPA 」というスタイルのオリジナルクラフトビールです。 華やかな香りと程良い苦みはどんな料理にもマッチします。青赤パークでしか飲めないFC東京ビールを「最後の一滴まで」お楽しみください。

