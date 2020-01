2020シーズンのJリーグ全日程が発表!! 13年ぶりの横浜ダービーは５月に実現！――注目のJ１をチェック

J1リーグ全日程は以下の通り。



●第1節

2/21(金)

19:00 湘南ベルマーレ vs 浦和レッズ(BMWス)

2/22(土)

14:00 ベガルタ仙台 vs 名古屋グランパス(ユアスタ)

15:00 柏レイソル vs 北海道コンサドーレ札幌(三協F柏)

15:00 川崎フロンターレ vs サガン鳥栖(等々力)

15:00 セレッソ大阪 vs 大分トリニータ(ヤンマー)

2/23(日・祝)

13:00 清水エスパルス vs FC東京(アイスタ)

14:00 横浜F・マリノス vs ガンバ大阪(日産ス)

14:00 サンフレッチェ広島 vs 鹿島アントラーズ(Eスタ)

16:00 ヴィッセル神戸 vs 横浜FC(ノエスタ)



●第2節

2/28(金)

19:00 鹿島アントラーズ vs ヴィッセル神戸(カシマ)

2/29(土)

14:00 FC東京 vs 横浜F・マリノス(味スタ)

14:00 名古屋グランパス vs 湘南ベルマーレ(豊田ス)

14:00 サガン鳥栖 vs セレッソ大阪(駅スタ)

15:00 川崎フロンターレ vs 北海道コンサドーレ札幌(等々力)

3/1(日)

14:00 浦和レッズ vs サンフレッチェ広島(埼玉)

14:00 横浜FC vs 柏レイソル(ニッパツ)

14:00 ガンバ大阪 vs ベガルタ仙台(パナスタ)

14:00 大分トリニータ vs 清水エスパルス(昭和電ド)



●第3節

3/7(土)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs ガンバ大阪(札幌ド)

14:00 ベガルタ仙台 vs ヴィッセル神戸(ユアスタ)

3/8(日)

14:00 鹿島アントラーズ vs 清水エスパルス(カシマ)

14:00 FC東京 vs 浦和レッズ(味スタ)

14:00 横浜FC vs サガン鳥栖(ニッパツ)

14:00 サンフレッチェ広島 vs セレッソ大阪(Eスタ)

14:00 大分トリニータ vs 名古屋グランパス(昭和電ド)

15:00 柏レイソル vs 川崎フロンターレ(三協F柏)

15:00 湘南ベルマーレ vs 横浜F・マリノス(BMWス)



●第4節

3/13(金)

19:00 サガン鳥栖 vs 大分トリニータ(駅スタ)

3/14(土)

13:00 ベガルタ仙台 vs 北海道コンサドーレ札幌(ユアスタ)

14:00 浦和レッズ vs 柏レイソル(埼玉)

14:00 横浜F・マリノス vs 川崎フロンターレ(日産ス)

14:00 清水エスパルス vs 横浜FC(アイスタ)

14:00 名古屋グランパス vs 鹿島アントラーズ(豊田ス)

15:00 ガンバ大阪 vs サンフレッチェ広島(パナスタ)

15:00 セレッソ大阪 vs FC東京(ヤンマー)

15:00 ヴィッセル神戸 vs 湘南ベルマーレ(ノエスタ)



●第5節

3/18(水)

19:00 鹿島アントラーズ vs サガン鳥栖(カシマ)

19:00 FC東京 vs サンフレッチェ広島(味スタ)

19:00 川崎フロンターレ vs セレッソ大阪(等々力)

19:00 横浜FC vs 名古屋グランパス(ニッパツ)

19:00 湘南ベルマーレ vs 北海道コンサドーレ札幌(BMWス)

19:00 清水エスパルス vs 横浜F・マリノス(アイスタ)

19:00 ヴィッセル神戸 vs 柏レイソル(ノエスタ)

19:00 大分トリニータ vs ガンバ大阪(昭和電ド)

19:30 浦和レッズ vs ベガルタ仙台(埼玉)



●第6節

3/22(日)

13:00 北海道コンサドーレ札幌 vs ヴィッセル神戸(札幌ド)

13:00 ベガルタ仙台 vs 大分トリニータ(ユアスタ)

14:00 鹿島アントラーズ vs 湘南ベルマーレ(カシマ)

14:00 名古屋グランパス vs 浦和レッズ((パロ瑞穂))

14:00 サンフレッチェ広島 vs 横浜F・マリノス(Eスタ)

14:00 サガン鳥栖 vs ガンバ大阪(駅スタ)

15:00 柏レイソル vs FC東京(三協F柏)

15:00 セレッソ大阪 vs 清水エスパルス(ヤンマー)

19:00 川崎フロンターレ vs 横浜FC(等々力)



●第7節

4/3(金)

19:00 ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島(ノエスタ)

19:00 FC東京 vs 横浜FC(味スタ)

4/4(土)

14:00 横浜F・マリノス vs 名古屋グランパス(日産ス)

14:00 サガン鳥栖 vs 清水エスパルス(駅スタ)

14:00 大分トリニータ vs 北海道コンサドーレ札幌(昭和電ド)

15:00 鹿島アントラーズ vs 柏レイソル(カシマ)

15:00 湘南ベルマーレ vs ベガルタ仙台(BMWス)

17:00 ガンバ大阪 vs 川崎フロンターレ(パナスタ)

19:00 浦和レッズ vs セレッソ大阪(埼玉)



●第8節

4/11(土)

14:00 清水エスパルス vs ベガルタ仙台(アイスタ)

14:00 名古屋グランパス vs ガンバ大阪(豊田ス)

4/12(日)

14:00 FC東京 vs 大分トリニータ(味スタ)

14:00 横浜FC vs 鹿島アントラーズ(ニッパツ)

15:00 柏レイソル vs 横浜F・マリノス(三協F柏)

15:00 川崎フロンターレ vs ヴィッセル神戸(等々力)

15:00 湘南ベルマーレ vs サンフレッチェ広島(BMWス)

15:00 セレッソ大阪 vs 北海道コンサドーレ札幌(ヤンマー)

16:00 浦和レッズ vs サガン鳥栖(埼玉)



●第9節

4/17(金)

19:00 ヴィッセル神戸 vs ガンバ大阪(ノエスタ)

19:30 横浜F・マリノス vs サガン鳥栖(日産ス)

19:00 鹿島アントラーズ vs セレッソ大阪(カシマ)

4/18(土)

13:00 ベガルタ仙台 vs 柏レイソル(ユアスタ)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 名古屋グランパス(札幌ド)

14:00 FC東京 vs 湘南ベルマーレ (味スタ)

14:00 清水エスパルス vs 浦和レッズ(アイスタ)

14:00 サンフレッチェ広島 vs 川崎フロンターレ(Eスタ)

14:00 大分トリニータ vs 横浜FC(昭和電ド)



●第10節

4/25(土)

14:00 横浜FC vs ベガルタ仙台(ニッパツ)

14:00 サンフレッチェ広島 vs 大分トリニータ(Eスタ)

14:00 サガン鳥栖 vs 北海道コンサドーレ札幌(駅スタ)

15:00 川崎フロンターレ vs 清水エスパルス(等々力)

19:00 セレッソ大阪 vs 横浜F・マリノス(ヤンマー)

4/26(日) 14:00 名古屋グランパス vs ヴィッセル神戸(豊田ス)

15:00 柏レイソル vs 湘南ベルマーレ(三協F柏)

16:00 浦和レッズ vs 鹿島アントラーズ(埼玉)

17:00 ガンバ大阪 vs FC東京 (パナスタ)



●第11節

4/29(水・祝)

13:00 ベガルタ仙台 vs サガン鳥栖 (ユアスタ)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 浦和レッズ (札幌ド)

14:00 清水エスパルス vs ガンバ大阪 (アイスタ)

14:00 大分トリニータ vs 川崎フロンターレ (昭和電ド)

15:00 柏レイソル vs サンフレッチェ広島 (三協F柏)

15:00 セレッソ大阪 vs 名古屋グランパス (ヤンマー)

19:00 湘南ベルマーレ vs 横浜FC (BMWス)

5/13(水)

19:00 鹿島アントラーズ vs FC東京 (カシマ)

19:00 ヴィッセル神戸 vs 横浜F・マリノス (ノエスタ)



●第12節

5/1(金)

19:00 FC東京 vs ヴィッセル神戸 (味スタ)

19:00 横浜F・マリノス vs 鹿島アントラーズ (日産ス)

5/2(土)

15:00 川崎フロンターレ vs ベガルタ仙台 (等々力)

19:00 ガンバ大阪 vs セレッソ大阪 (パナスタ)

5/3(日・祝)

14:00 横浜FC vs 北海道コンサドーレ札幌 (ニッパツ)

14:00 サンフレッチェ広島 vs 清水エスパルス (Eスタ)

14:00 サガン鳥栖 vs 湘南ベルマーレ (駅スタ)

15:00 名古屋グランパス vs 柏レイソル (豊田ス)

16:00 浦和レッズ vs 大分トリニータ (埼玉)



●第13節

5/9(土)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 清水エスパルス (札幌厚別)

5/10(日)

14:00 FC東京 vs サガン鳥栖 (味スタ)

14:00 横浜F・マリノス vs 横浜FC (日産ス)

14:00 サンフレッチェ広島 vs 名古屋グランパス (Eスタ)

15:00 柏レイソル vs 大分トリニータ (三協F柏)

15:00 湘南ベルマーレ vs 川崎フロンターレ (BMWス)

15:00 セレッソ大阪 vs ベガルタ仙台 (ヤンマー)

15:00 ヴィッセル神戸 vs 浦和レッズ (ノエスタ)

19:00 ガンバ大阪 vs 鹿島アントラーズ (パナスタ)



●第14節

5/15(金)

19:30 浦和レッズ vs ガンバ大阪 (埼玉)

5/16(土)

13:00 ベガルタ仙台 vs サンフレッチェ広島 (ユアスタ)

14:00 清水エスパルス vs 湘南ベルマーレ (アイスタ)

14:00 名古屋グランパス vs FC東京 (豊田ス)

14:00 サガン鳥栖 vs 柏レイソル (駅スタ)

5/17(日)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 横浜F・マリノス (札幌ド)

14:00 鹿島アントラーズ vs 川崎フロンターレ (カシマ)

14:00 横浜FC vs セレッソ大阪 (ニッパツ)

14:00 大分トリニータ vs ヴィッセル神戸 (昭和電ド)



●第15節

5/23(土)

14:00 横浜F・マリノス vs 浦和レッズ (日産ス)

14:00 ガンバ大阪 vs 横浜FC (パナスタ)

14:00 サンフレッチェ広島 vs サガン鳥栖 (Eスタ)

15:00 柏レイソル vs 清水エスパルス (三協F柏)

15:00 湘南ベルマーレ vs 大分トリニータ (BMWス)

15:00 ヴィッセル神戸 vs セレッソ大阪 (ノエスタ)

19:00 川崎フロンターレ vs 名古屋グランパス (等々力)

14:00 FC東京 vs ベガルタ仙台 (味スタ)

15:00 鹿島アントラーズ vs 北海道コンサドーレ札幌 (カシマ)



●第16節

5/30(土)

19:00 清水エスパルス vs 名古屋グランパス (アイスタ)

19:00 ガンバ大阪 vs 柏レイソル (パナスタ)

5/31(日)

13:00 ベガルタ仙台 vs 横浜F・マリノス (ユアスタ)

14:00 FC東京 vs 北海道コンサドーレ札幌 (味スタ)

14:00 サンフレッチェ広島 vs 横浜FC (Eスタ)

14:00 サガン鳥栖 vs ヴィッセル神戸 (駅スタ)

14:00 大分トリニータ vs 鹿島アントラーズ (昭和電ド)

15:00 セレッソ大阪 vs 湘南ベルマーレ (ヤンマー)

18:00 浦和レッズ vs 川崎フロンターレ (埼玉)



●第17節

6/13(土)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs サンフレッチェ広島 (札幌厚別)

18:00 横浜F・マリノス vs 大分トリニータ (ニッパツ)

18:00 名古屋グランパス vs サガン鳥栖 (パロ瑞穂)

18:00 ヴィッセル神戸 vs 清水エスパルス (ノエスタ)

19:00 柏レイソル vs セレッソ大阪 (三協F柏)

19:00 湘南ベルマーレ vs ガンバ大阪 (BMWス)

18:30 鹿島アントラーズ vs ベガルタ仙台 (カシマ)

19:00 川崎フロンターレ vs FC東京 (等々力)

6/14(日)

18:00 横浜FC vs 浦和レッズ (ニッパツ)



●第18節

6/20(土)

18:00 ベガルタ仙台 vs 横浜FC (ユアスタ)

19:00 ガンバ大阪 vs 北海道コンサドーレ札幌 (パナスタ)

19:00 サガン鳥栖 vs 浦和レッズ (駅スタ)

19:00 大分トリニータ vs FC東京 (昭和電ド)

6/21(日)

18:00 横浜F・マリノス vs 柏レイソル (ニッパツ)

18:00 清水エスパルス vs 鹿島アントラーズ (アイスタ)

18:00 ヴィッセル神戸 vs 名古屋グランパス (ノエスタ)

18:00 サンフレッチェ広島 vs 湘南ベルマーレ (Eスタ)

19:00 セレッソ大阪 vs 川崎フロンターレ (ヤンマー)



●第19節

6/27(土)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 柏レイソル (札幌厚別)

18:00 横浜FC vs ヴィッセル神戸 (ニッパツ)

18:00 清水エスパルス vs サンフレッチェ広島 (アイスタ)

18:00 名古屋グランパス vs ベガルタ仙台 (パロ瑞穂)

19:00 鹿島アントラーズ vs 横浜F・マリノス (カシマ)

19:00 浦和レッズ vs FC東京 (埼玉)

19:00 川崎フロンターレ vs ガンバ大阪 (等々力)

19:00 湘南ベルマーレ vs サガン鳥栖 (BMWス)

19:00 大分トリニータ vs セレッソ大阪 (昭和電ド)



●第20節

7/1(水)

19:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 湘南ベルマーレ (札幌厚別)

19:00 ベガルタ仙台 vs 川崎フロンターレ (ユアスタ)

19:00 柏レイソル vs ヴィッセル神戸 (三協F柏)

19:00 名古屋グランパス vs 横浜FC (パロ瑞穂)

19:00 ガンバ大阪 vs 大分トリニータ (パナスタ)

19:00 セレッソ大阪 vs 鹿島アントラーズ (ヤンマー)

19:00 サンフレッチェ広島 vs 浦和レッズ (Eスタ)

19:00 サガン鳥栖 vs FC東京 (駅スタ)

19:30 横浜F・マリノス vs 清水エスパルス (ニッパツ)



●第21節

7/4(土)

18:00 清水エスパルス vs 大分トリニータ (アイスタ)

19:00 柏レイソル vs 名古屋グランパス (三協F柏)

19:00 川崎フロンターレ vs 横浜F・マリノス (等々力)

19:00 ヴィッセル神戸 vs FC東京 (ノエスタ)

7/5(日)

18:00 ベガルタ仙台 vs セレッソ大阪 (ユアスタ)

18:00 横浜FC vs ガンバ大阪 (ニッパツ)

18:00 サガン鳥栖 vs サンフレッチェ広島 (駅スタ)

19:00 浦和レッズ vs 北海道コンサドーレ札幌 (浦和駒場)

19:00 湘南ベルマーレ vs 鹿島アントラーズ (BMWス)



●第22節

8/14(金)

19:00 横浜F・マリノス vs 湘南ベルマーレ (ニッパツ)

19:00 清水エスパルス vs 柏レイソル (アイスタ)

19:00 セレッソ大阪 vs ヴィッセル神戸 (ヤンマー)

8/15(土)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 鹿島アントラーズ (札幌ド)

18:00 横浜FC vs FC東京 (ニッパツ)

19:00 名古屋グランパス vs 川崎フロンターレ (豊田ス)

19:00 ガンバ大阪 vs 浦和レッズ (パナスタ)

19:00 サンフレッチェ広島 vs ベガルタ仙台 (Eスタ)

19:00 大分トリニータ vs サガン鳥栖 (昭和電ド)



●第23節

8/22(土)

19:00 サガン鳥栖 vs 横浜FC (駅スタ)

19:00 大分トリニータ vs 浦和レッズ (昭和電ド)

19:00 横浜F・マリノス vs セレッソ大阪 (ニッパツ)

19:00 ヴィッセル神戸 vs 北海道コンサドーレ札幌 (ノエスタ)

8/23(日)

18:00 ベガルタ仙台 vs ガンバ大阪 (ユアスタ)

18:00 清水エスパルス vs 川崎フロンターレ (アイスタ)

18:00 名古屋グランパス vs サンフレッチェ広島 ((パロ瑞穂))

19:00 柏レイソル vs 鹿島アントラーズ (三協F柏)

19:00 湘南ベルマーレ vs FC東京 (BMWス)



●第24節

8/28(金)

19:00 ベガルタ仙台 vs 清水エスパルス (ユアスタ)

8/29(土)

14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 川崎フロンターレ (札幌ド)

18:00 名古屋グランパス vs 大分トリニータ (豊田ス)

19:00 柏レイソル vs 浦和レッズ (三協F柏)

19:00 セレッソ大阪 vs ガンバ大阪 (ヤンマー)

18:00 横浜FC vs 横浜F・マリノス (ニッパツ)

19:00 湘南ベルマーレ vs ヴィッセル神戸 (BMWス)

19:00 サンフレッチェ広島 vs FC東京 (Eスタ)

19:00 サガン鳥栖 vs 鹿島アントラーズ (駅スタ)



●第25節

9/11(金)or 9/12(土)or 9/13(日)

北海道コンサドーレ札幌 vs セレッソ大阪 (札幌ド)

鹿島アントラーズ vs 大分トリニータ (カシマ)

浦和レッズ vs 名古屋グランパス (埼玉)

FC東京 vs 清水エスパルス (味スタ)

川崎フロンターレ vs 柏レイソル (等々力)

横浜F・マリノス vs サンフレッチェ広島 (未定)

横浜FC vs 湘南ベルマーレ (ニッパツ)

ガンバ大阪 vs サガン鳥栖 (パナスタ)

ヴィッセル神戸 vs ベガルタ仙台 (ノエスタ)



●第26節

9/18(金)or 9/19(土)or 9/20(日)

ベガルタ仙台 vs 鹿島アントラーズ (ユアスタ)

柏レイソル vs 横浜FC (三協F柏)

FC東京 vs ガンバ大阪 (味スタ)

川崎フロンターレ vs 湘南ベルマーレ (等々力)

清水エスパルス vs ヴィッセル神戸 (アイスタ)

名古屋グランパス vs 北海道コンサドーレ札幌 (豊田ス)

セレッソ大阪 vs 浦和レッズ (ヤンマー)

サガン鳥栖 vs 横浜F・マリノス (駅スタ)

大分トリニータ vs サンフレッチェ広島 (昭和電ド)



●第27節

9/26(土)or 9/27(日)

北海道コンサドーレ札幌 vs サガン鳥栖 (札幌厚別)

鹿島アントラーズ vs 名古屋グランパス (カシマ)

浦和レッズ vs 横浜FC (埼玉)

FC東京 vs 川崎フロンターレ (味スタ)

横浜F・マリノス vs ベガルタ仙台 (日産ス)

湘南ベルマーレ vs セレッソ大阪 (BMWス)

ガンバ大阪 vs 清水エスパルス (パナスタ)

ヴィッセル神戸 vs 大分トリニータ (ノエスタ)

サンフレッチェ広島 vs 柏レイソル (Eスタ)



●第28節

10/2(金)

名古屋グランパス vs 清水エスパルス (パロ瑞穂)

10/3(土)or 10/4(日)

北海道コンサドーレ札幌 vs FC東京 (札幌ド)

ベガルタ仙台 vs 湘南ベルマーレ (ユアスタ)

鹿島アントラーズ vs 浦和レッズ (カシマ)

柏レイソル vs ガンバ大阪 (三協F柏)

横浜FC vs サンフレッチェ広島 (ニッパツ)

セレッソ大阪 vs サガン鳥栖 (ヤンマー)

ヴィッセル神戸 vs 川崎フロンターレ (ノエスタ)

大分トリニータ vs 横浜F・マリノス (昭和電ド)



●第29節

10/17(土)or 10/18(日)

浦和レッズ vs 横浜F・マリノス (埼玉)

FC東京 vs 名古屋グランパス (味スタ)

川崎フロンターレ vs 鹿島アントラーズ (等々力)

横浜FC vs 大分トリニータ (ニッパツ)

湘南ベルマーレ vs 柏レイソル (BMWス)

清水エスパルス vs セレッソ大阪 (アイスタ)

ガンバ大阪 vs ヴィッセル神戸 (パナスタ)

サンフレッチェ広島 vs 北海道コンサドーレ札幌 (Eスタ)

サガン鳥栖 vs ベガルタ仙台 (駅スタ)



●第30節

10/31(土)or 11/1(日)

ベガルタ仙台 vs FC東京 (ユアスタ)

鹿島アントラーズ vs 横浜FC (カシマ)

川崎フロンターレ vs 浦和レッズ (等々力)

横浜F・マリノス vs 北海道コンサドーレ札幌 (日産ス)

湘南ベルマーレ vs 清水エスパルス (BMWス)

ガンバ大阪 vs 名古屋グランパス (パナスタ)

セレッソ大阪 vs サンフレッチェ広島 (ヤンマー)

ヴィッセル神戸 vs サガン鳥栖 (ノエスタ)

大分トリニータ vs 柏レイソル (昭和電ド)



●第31節

11/7(土)or 11/8(日)

北海道コンサドーレ札幌 vs 大分トリニータ (札幌ド)

鹿島アントラーズ vs ガンバ大阪 (カシマ)

浦和レッズ vs 湘南ベルマーレ (埼玉)

柏レイソル vs ベガルタ仙台 (三協F柏)

FC東京 vs セレッソ大阪 (味スタ)

横浜FC vs 川崎フロンターレ (ニッパツ)

清水エスパルス vs サガン鳥栖 (アイスタ)

名古屋グランパス vs 横浜F・マリノス (豊田ス)

サンフレッチェ広島 vs ヴィッセル神戸 (Eスタ)



●第32節

11/21(土)

北海道コンサドーレ札幌 vs 横浜FC (札幌ド)

浦和レッズ vs 清水エスパルス (埼玉)

川崎フロンターレ vs サンフレッチェ広島 (等々力)

ガンバ大阪 vs 湘南ベルマーレ (パナスタ)

セレッソ大阪 vs 柏レイソル (ヤンマー)

サガン鳥栖 vs 名古屋グランパス (駅スタ)

大分トリニータ vs ベガルタ仙台 (昭和電ド)

FC東京 vs 鹿島アントラーズ (味スタ)

横浜F・マリノス vs ヴィッセル神戸 (日産ス)



●第33節

11/28(土) ベガルタ仙台 vs 浦和レッズ (ユアスタ)

柏レイソル vs サガン鳥栖 (三協F柏)

川崎フロンターレ vs 大分トリニータ (等々力)

湘南ベルマーレ vs 名古屋グランパス (BMWス)

清水エスパルス vs 北海道コンサドーレ札幌 (アイスタ)

セレッソ大阪 vs 横浜FC (ヤンマー)

サンフレッチェ広島 vs ガンバ大阪 (Eスタ)

横浜F・マリノス vs FC東京 (日産ス)

ヴィッセル神戸 vs 鹿島アントラーズ (ノエスタ)



●第34節

12/5(土) 北海道コンサドーレ札幌 vs ベガルタ仙台 (札幌ド)

鹿島アントラーズ vs サンフレッチェ広島 (カシマ)

浦和レッズ vs ヴィッセル神戸 (埼玉)

FC東京 vs 柏レイソル (味スタ)

横浜FC vs 清水エスパルス (ニッパツ)

名古屋グランパス vs セレッソ大阪 (パロ瑞穂)

ガンバ大阪 vs 横浜F・マリノス (パナスタ)

サガン鳥栖 vs 川崎フロンターレ (駅スタ)

大分トリニータ vs 湘南ベルマーレ (昭和電ド)



構成●サッカーダイジェストWeb編集部