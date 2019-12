【ラ・リーガ２部】岡崎慎司は13戦ぶりに先発落ち、柴崎岳は12節以来の出場！次節は日本人対決が実現か

スペインのラ・リーガ2部は11月29日~12月1日に第18節が行なわれた。前節に3位に浮上した岡崎慎司の所属する3位のウエスカは、敵地で9位のアルコルコンと対戦。岡崎は13試合ぶりにスタメンから外れた。押し気味に試合を進めながら均衡が破れなかったウエスカは、66分にようやく先制ゴールを挙げると、その4分後に追加点。岡崎は、自身に代わって先発したダニエル・エスクリチェとの交代で82分からピッチに立ったが、見せ場は作れなかった。2-0で勝利したウエスカは3位を維持している。12節以来、6試合ぶりに出番が巡ってきたのが、デポルティボの柴崎岳だ。ルーゴ戦で70分から途中出場した。チームはスコアレスドローに終わり、泥沼の17戦連続未勝利で依然として最下位に沈んでいる。前節、コンディション不良のためにメンバー外となったサラゴサの香川真司は、ベンチ入りしたものの、出番なし。チームはジローナと撃ち合いを演じ、3-3で引き分けた。同じくベンチメンバーとなったエストレマドゥーラのGK山口瑠伊も、出場機会は巡ってこなかった。現地12月6日~8日に開催される第19節の注目カードは、何と言ってもデポルティボ対サラゴサだ。柴崎と香川の日本人対決が実現すれば、マッチアップする機会も少なくないだろう。●第18節の主な試合結果アルコルコン 0-2 ウエスカサラゴサ 3-3 ジローナルーゴ 0-0 デポルティボエストレマドゥーラ 0-1 ラス・パルマス●第19節の主な対戦カード[12月6日]アルバセーテ vs エストレマドゥーラ[12月7日]ウエスカ vs ラージョ・バジェカーノ[12月8日]デポルティボ vs サラゴサ■スペインサッカー ラ・リーガ2部毎節最大3試合放送・配信