「移籍先はジェダイですか？」本田圭佑が“スターウォーズ”をオマージュ！ お遊び動画にツッコミが続々

May the Force be with you(フォースとともにあらんことを)



映画『スターウォーズ』シリーズでよく登場する、お馴染みのフレーズだ。5月4日はなにを隠そう「スターウォーズの日」で、世界中でさまざまなイベントが催された。上記英文の「May」が5月を、「Force」は「Fourth=4日」と同じ発音であることから、この日に決まったのだそうだ。



そこに、メルボルン・ヴィクトリーのMF本田圭佑がオマージュ動画をかぶせてきた。



同日に自身のインスタグラムを更新し、「May the Fourth be with you」の一文を添えて、スペシャルムービーを公開。薄暗い部屋のなかで青色のライトセーバーを発動させ(効果音もしっかり)、ジェダイ・マスターに扮しているのだ。ほんの数秒の動画ながら、やたらと手が込んでいて質が高い。



この投稿にファンやフォロワーがすぐさま反応している。



「出るんですか?starwars」

「本田選手のフォースも覚醒したんですね」

「ジェダイでおりそうな感じ醸し出してますね」

「なんと!?そうだったのか…ほ、本田さん(震え声)」

「移籍先はジェダイ?」

「ジェダイのトレーニングもしてるんすか? どこまでもストイックなんですね」

「次はハリウッドスター狙ってるんですか」



などなど、なかなかのツッコミが続出しているのだ。





プレミア、リーガ、セリエAに加え、CL&ELを独占放映!DAZN「1か月無料体験」はこちら