デビッド・ベッカムとジネディーヌ・ジダンの共創から生まれた「25 Years of Predator」が新登場！
カテゴリ：ワールド
2019年03月13日
プレデター誕生25周年を祝うためのスペシャルモデル
アディダスは数々の伝説的なプレーや勝利を生み出した名作「プレデター」の誕生25周年を記念して、プレデターを愛用した二人のレジェンド、デビッド・ベッカムとジネディーヌ・ジダンの共創により生まれたフットウェア「25 Years of Predator」を2019年3月16日（土）よりアディダスフットボール サッカーショップKAMO原宿店、adidasオンラインショップにて発売を開始する。ぜひ、チェックしてみてほしい。
問い合わせ
アディダスグループお客様窓口
Tel：0570-033-033 （営業時間：月～金 9：30～18：00）
adidas ONLINE SHOP：https://shop.adidas.jp/football/25y_icon/products/
アディダスフットボールtwitter公式アカウント：@adidasFTB_jp
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