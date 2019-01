「坊主回避 有言実行かっこいい！」堂安律の予告PK弾＆喜び２ショット画像公開に称賛の嵐!!｜アジア杯

1月24日のアジアカップの準々決勝・ベトナム戦で、決勝点となるPKを決めた堂安律が同25日、自身のインスタグラムを更新。激闘の画像3点を公開し、ファンの反響を呼んでいる。



堂安はベトナム戦の57分、原口元気からのパスを受けてペナルティエリア内にドリブルで侵入。相手に倒されたプレーは、いったんは流されたもののVAR判定によってPKが認められ、これを自ら左足で冷静に沈めた。



堂安は、この決勝点となったPKシーンのほか、ゴール後の長友佑都とのダブルピースポーズでの2ショット、試合後に南野拓実と撮影した2ショットの3点の画像をインスタグラム上で公開。「We fight together for 2 more games. あと2つ。」とのメッセージを添えた。



この投稿にファンも反応し、返信欄には勝利の立役者となった堂安への、多くの称賛の声が寄せられている。

「坊主回避有言実行かっこいいですね」

「有言実行さすがです!!」

「南野&堂安ペア好きですー!」

「有言実行かっこよかったです!あと2つがんばってください!!」

「素晴らしい有言実行ゴール」

「坊主回避出来て良かったねw今度は流れの中からスーパーゴールよろしく」

「長友兄さんの動画みました!有言実行すばらしいです!」

「有言実行ゴール 待ってました」

「坊主にならなくてよかった、、、笑 次の試合も頑張って」

「次も頼むよ」

「あと2試合も頑張って~応援してます」



