【J２採点】大分２-１金沢｜川西の決勝弾で大分が貴重な勝点３獲得！

カテゴリ：Jリーグ

柚野真也

2018年11月12日

金沢の統率された守備に苦しむも勝負強さを発揮。

J２リーグ・41節
11月10日／14：03／大分銀行ドーム／14,069人
大分　２-１　金沢
前半 ０-０
後半 ２-１
得点者／大分＝鈴木（49分）、川西（86分）　金沢＝清原（56分）
　　　　
【採点理由】
金沢のオーガナイズされた守備に大分はボールを運べなかったが、セットプレーから先制。一度追いつかれたが、途中交代の川西が決勝点を挙げMOMに。
 
【チーム採点】
大分　6.5
金沢　６
 
【MAN OF THE MATCH】
川西翔太（大分）
 
【大分｜選手採点】
GK
31　高木　駿　６

DF
５　鈴木義宜　6.5
６　福森直也　６
29　岩田智輝　5.5
 
MF
７　松本　怜 ６
19　星　雄次　5.5
32　前田凌佑　６
33　丸谷拓也　5.5（66分OUT）
15　清本拓己  ６（81分OUT）

FW
18　伊佐耕平　5.5
38　馬場賢治　5.5（66分OUT）

交代出場
MF　
48　川西翔太　6.5（66分IN）
 
FW
27　三平和司　5.5（66分IN）
 
FW
９　後藤優介　5.5（81分IN）
 
監督
片野坂知宏　6.5
 
 
【金沢｜選手採点】
GK　
23　白井裕人  5.5
 
DF    
13　石田崚真  5.5
39　庄司朋乃也  5.5
２　山本義道  5.5
45　沼田圭悟  5.5（82分OUT）
 
MF    
７　清原翔平　６
６　大橋尚志  ６
26  藤村慶太  ６
17  加藤大樹  5.5（77分OUT）
11  杉浦恭平  ６（87分OUT）
 
FW    
19  垣田裕暉  5.5
 
交代出場
MF
14　金子昌広　5.5（77分IN）
 
DF
16　毛利駿也　―（82分IN）
 
MF
32　島津頼盛　―（87分IN）
 
監督
柳下正明　６


取材・文●柚野真也（スポーツライター）
関連ワード
J2
大分
金沢

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