【J２採点】大分２-１金沢｜川西の決勝弾で大分が貴重な勝点３獲得！
カテゴリ：Jリーグ
2018年11月12日
金沢の統率された守備に苦しむも勝負強さを発揮。
J２リーグ・41節
11月10日／14：03／大分銀行ドーム／14,069人
大分 ２-１ 金沢
前半 ０-０
後半 ２-１
得点者／大分＝鈴木（49分）、川西（86分） 金沢＝清原（56分）
【採点理由】
金沢のオーガナイズされた守備に大分はボールを運べなかったが、セットプレーから先制。一度追いつかれたが、途中交代の川西が決勝点を挙げMOMに。
【チーム採点】
大分 6.5
金沢 ６
【MAN OF THE MATCH】
川西翔太（大分）
【大分｜選手採点】
GK
31 高木 駿 ６
DF
５ 鈴木義宜 6.5
６ 福森直也 ６
29 岩田智輝 5.5
MF
７ 松本 怜 ６
19 星 雄次 5.5
32 前田凌佑 ６
33 丸谷拓也 5.5（66分OUT）
15 清本拓己 ６（81分OUT）
FW
18 伊佐耕平 5.5
38 馬場賢治 5.5（66分OUT）
交代出場
MF
48 川西翔太 6.5（66分IN）
FW
27 三平和司 5.5（66分IN）
FW
９ 後藤優介 5.5（81分IN）
監督
片野坂知宏 6.5
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 5.5
DF
13 石田崚真 5.5
39 庄司朋乃也 5.5
２ 山本義道 5.5
45 沼田圭悟 5.5（82分OUT）
MF
７ 清原翔平 ６
６ 大橋尚志 ６
26 藤村慶太 ６
17 加藤大樹 5.5（77分OUT）
11 杉浦恭平 ６（87分OUT）
FW
19 垣田裕暉 5.5
交代出場
MF
14 金子昌広 5.5（77分IN）
DF
16 毛利駿也 ―（82分IN）
MF
32 島津頼盛 ―（87分IN）
監督
柳下正明 ６
取材・文●柚野真也（スポーツライター）
11月10日／14：03／大分銀行ドーム／14,069人
大分 ２-１ 金沢
前半 ０-０
後半 ２-１
得点者／大分＝鈴木（49分）、川西（86分） 金沢＝清原（56分）
【採点理由】
金沢のオーガナイズされた守備に大分はボールを運べなかったが、セットプレーから先制。一度追いつかれたが、途中交代の川西が決勝点を挙げMOMに。
【チーム採点】
大分 6.5
金沢 ６
【MAN OF THE MATCH】
川西翔太（大分）
【大分｜選手採点】
GK
31 高木 駿 ６
DF
５ 鈴木義宜 6.5
６ 福森直也 ６
29 岩田智輝 5.5
MF
７ 松本 怜 ６
19 星 雄次 5.5
32 前田凌佑 ６
33 丸谷拓也 5.5（66分OUT）
15 清本拓己 ６（81分OUT）
FW
18 伊佐耕平 5.5
38 馬場賢治 5.5（66分OUT）
交代出場
MF
48 川西翔太 6.5（66分IN）
FW
27 三平和司 5.5（66分IN）
FW
９ 後藤優介 5.5（81分IN）
監督
片野坂知宏 6.5
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 5.5
DF
13 石田崚真 5.5
39 庄司朋乃也 5.5
２ 山本義道 5.5
45 沼田圭悟 5.5（82分OUT）
MF
７ 清原翔平 ６
６ 大橋尚志 ６
26 藤村慶太 ６
17 加藤大樹 5.5（77分OUT）
11 杉浦恭平 ６（87分OUT）
FW
19 垣田裕暉 5.5
交代出場
MF
14 金子昌広 5.5（77分IN）
DF
16 毛利駿也 ―（82分IN）
MF
32 島津頼盛 ―（87分IN）
監督
柳下正明 ６
取材・文●柚野真也（スポーツライター）