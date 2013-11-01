【J２採点】大分２-１金沢｜川西の決勝弾で大分が貴重な勝点３獲得！

J２リーグ・41節

11月10日／14：03／大分銀行ドーム／14,069人

大分 ２-１ 金沢

前半 ０-０

後半 ２-１

得点者／大分＝鈴木（49分）、川西（86分） 金沢＝清原（56分）



【採点理由】

金沢のオーガナイズされた守備に大分はボールを運べなかったが、セットプレーから先制。一度追いつかれたが、途中交代の川西が決勝点を挙げMOMに。



【チーム採点】

大分 6.5

金沢 ６



【MAN OF THE MATCH】

川西翔太（大分）



【大分｜選手採点】

GK

31 高木 駿 ６



DF

５ 鈴木義宜 6.5

６ 福森直也 ６

29 岩田智輝 5.5



MF

７ 松本 怜 ６

19 星 雄次 5.5

32 前田凌佑 ６

33 丸谷拓也 5.5（66分OUT）

15 清本拓己 ６（81分OUT）



FW

18 伊佐耕平 5.5

38 馬場賢治 5.5（66分OUT）



交代出場

MF

48 川西翔太 6.5（66分IN）



FW

27 三平和司 5.5（66分IN）



FW

９ 後藤優介 5.5（81分IN）



監督

片野坂知宏 6.5





【金沢｜選手採点】

GK

23 白井裕人 5.5



DF

13 石田崚真 5.5

39 庄司朋乃也 5.5

２ 山本義道 5.5

45 沼田圭悟 5.5（82分OUT）



MF

７ 清原翔平 ６

６ 大橋尚志 ６

26 藤村慶太 ６

17 加藤大樹 5.5（77分OUT）

11 杉浦恭平 ６（87分OUT）



FW

19 垣田裕暉 5.5



交代出場

MF

14 金子昌広 5.5（77分IN）



DF

16 毛利駿也 ―（82分IN）



MF

32 島津頼盛 ―（87分IN）



監督

柳下正明 ６





取材・文●柚野真也（スポーツライター）