【ロシアW杯2018 登録選手名鑑】ブラジル（グループE）

2018年06月16日
ブラジル(21大会連続21回目)｜連盟設立：1914年｜FIFA加盟：1923年｜FIFAランク：２位｜CONMEBOLランク：１位｜最高成績：優勝(1958, 1962, 1970, 1994, 2002)｜愛称：カナリア(黄色)、セレソン(選抜)（C）Getty Images
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レジェンドの軌跡 THE LEGEND STORY――第37回・ジダン（元フランス代表）
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