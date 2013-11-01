【J２採点】金沢０-２松本｜圧倒的なスピード！ 金沢をかき回した松本の前田をMOMに

J２リーグ・37節

10月14日／14：04／石川県西部緑地公園陸上競技場／9,645人

金沢 ０-２ 松本

前半 ０-２

後半 ０-０

得点者／金沢＝なし 松本＝前田（21分）、藤田（37分）



【採点理由】

松本は前半に２点のリードを奪うと、手堅く試合を運んで完勝した。金沢のマーキング自体はハッキリしていたが、松本のシャドーはそれを利用してサイドバックを中へ引きつけスペースメイク。圧倒的なスピードで金沢をかき回した前田をMOMに選出。



【チーム採点】

金沢 ５

松本 6.5



【MAN OF THE MATCH】

前田大然（松本）



【金沢｜選手採点】

GK

23 白井裕人 ６



DF

13 石田崚真 5.5

39 庄司朋乃也 5.5

２ 山本義道 ５

45 沼田圭悟 ５



MF

７ 清原翔平 ５（77分OUT）

33 梅鉢貴秀 5.5

26 藤村慶太 ５

17 加藤大樹 ５（70分OUT）



FW

11 杉浦恭平 ５（61分OUT）

19 垣田裕暉 ５



交代出場

MF

14 金子昌広 5.5（61分IN）



DF

16 毛利駿也 ５（70分IN）



FW

９ 佐藤洸一 ―（77分IN）



監督

柳下正明 ５





【松本｜選手採点】

GK

１ 守田達弥 ６



DF

50 今井智基 6.5

４ 飯田真輝 ６

２ 浦田延尚 ６（78分OUT）



MF

３ 田中隼磨 ６

６ 藤田息吹 6.5（87分OUT）

20 石原崇兆 6.5

47 岩上祐三 ６

８ セルジーニョ 6.5



FW

９ 高崎寛之 6.5

７ 前田大然 6.5（82分OUT）



交代出場

MF

５ 岩間雄大 ―（78分IN）



MF

13 中美慶哉 ―（82分IN）



DF

33 安川 有 ―（87分IN）



監督

反町康治 6.5



