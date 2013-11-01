【J２採点】金沢０-２松本｜圧倒的なスピード！ 金沢をかき回した松本の前田をMOMに
カテゴリ：Jリーグ
2018年10月15日
松本は再び首位に浮上。金沢は12位。
10月14日／14：04／石川県西部緑地公園陸上競技場／9,645人
金沢 ０-２ 松本
前半 ０-２
後半 ０-０
得点者／金沢＝なし 松本＝前田（21分）、藤田（37分）
【採点理由】
松本は前半に２点のリードを奪うと、手堅く試合を運んで完勝した。金沢のマーキング自体はハッキリしていたが、松本のシャドーはそれを利用してサイドバックを中へ引きつけスペースメイク。圧倒的なスピードで金沢をかき回した前田をMOMに選出。
【チーム採点】
金沢 ５
松本 6.5
【MAN OF THE MATCH】
前田大然（松本）
【金沢｜選手採点】
GK
23 白井裕人 ６
DF
13 石田崚真 5.5
39 庄司朋乃也 5.5
２ 山本義道 ５
45 沼田圭悟 ５
MF
７ 清原翔平 ５（77分OUT）
33 梅鉢貴秀 5.5
26 藤村慶太 ５
17 加藤大樹 ５（70分OUT）
FW
11 杉浦恭平 ５（61分OUT）
19 垣田裕暉 ５
交代出場
MF
14 金子昌広 5.5（61分IN）
DF
16 毛利駿也 ５（70分IN）
FW
９ 佐藤洸一 ―（77分IN）
監督
柳下正明 ５
【松本｜選手採点】
GK
１ 守田達弥 ６
DF
50 今井智基 6.5
４ 飯田真輝 ６
２ 浦田延尚 ６（78分OUT）
MF
３ 田中隼磨 ６
６ 藤田息吹 6.5（87分OUT）
20 石原崇兆 6.5
47 岩上祐三 ６
８ セルジーニョ 6.5
FW
９ 高崎寛之 6.5
７ 前田大然 6.5（82分OUT）
交代出場
MF
５ 岩間雄大 ―（78分IN）
MF
13 中美慶哉 ―（82分IN）
DF
33 安川 有 ―（87分IN）
監督
反町康治 6.5
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