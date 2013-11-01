【J２採点】金沢０-２松本｜圧倒的なスピード！ 金沢をかき回した松本の前田をMOMに

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年10月15日

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松本は再び首位に浮上。金沢は12位。

J２リーグ・37節
10月14日／14：04／石川県西部緑地公園陸上競技場／9,645人
金沢　０-２　松本
前半 ０-２
後半 ０-０
得点者／金沢＝なし　松本＝前田（21分）、藤田（37分）
 
【採点理由】
松本は前半に２点のリードを奪うと、手堅く試合を運んで完勝した。金沢のマーキング自体はハッキリしていたが、松本のシャドーはそれを利用してサイドバックを中へ引きつけスペースメイク。圧倒的なスピードで金沢をかき回した前田をMOMに選出。
 
【チーム採点】
金沢　５
松本　6.5
 
【MAN OF THE MATCH】
前田大然（松本）
 
【金沢｜選手採点】
GK
23　白井裕人　６
 
DF
13　石田崚真　5.5
39　庄司朋乃也　5.5
２　山本義道　５
45　沼田圭悟　５
 
MF
７　清原翔平　５（77分OUT）
33　梅鉢貴秀　5.5
26　藤村慶太　５
17　加藤大樹　５（70分OUT）
 
FW
11　杉浦恭平　５（61分OUT）
19　垣田裕暉　５
 
交代出場
MF
14　金子昌広　5.5（61分IN）
 
DF
16　毛利駿也　５（70分IN）
 
FW
９　佐藤洸一　―（77分IN）
 
監督
柳下正明　５
 
 
【松本｜選手採点】
GK
１　守田達弥　６
 
DF
50　今井智基　6.5
４　飯田真輝　６
２　浦田延尚　６（78分OUT）
 
MF
３　田中隼磨　６
６　藤田息吹　6.5（87分OUT）
20　石原崇兆　6.5
47　岩上祐三　６
８　セルジーニョ　6.5
 
FW
９　高崎寛之　6.5
７　前田大然　6.5（82分OUT）
 
交代出場
MF
５　岩間雄大　―（78分IN）
 
MF
13　中美慶哉　―（82分IN）
 
DF
33　安川　有　―（87分IN）
 
監督
反町康治　6.5
 
 
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松本
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