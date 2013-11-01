【J２採点】山口４-１岐阜｜山口の高木が１G・２Aの活躍！ 瀬川の積極的な攻撃参加も光る

J２リーグ・36節

10月７日／14:03／下関市営下関陸上競技場／3,936人

山口 ４-１ 岐阜

前半 ２-０

後半 ２-１

得点者／山口＝OG（34分）、高木（39分）、オナイウ（71分）、岸田（72分） 岐阜＝山岸（67分）



【採点理由】

４得点で山口が快勝した。MOMに選出した高木は、１ゴール・２アシストでゴールラッシュに貢献。瀬川の積極的な攻撃参加もポイントになった。岐阜は自陣でのパス回しから上手く前につなげられず、反撃は１点のみ。安定しなかった守備陣を含めて全体的に低調な評価となった。



【チーム採点】

山口 6.5

岐阜 ５



【MAN OF THE MATCH】

高木大輔（山口）



【山口｜選手採点】

GK

17 吉満大介 ６



DF

６ 前 貴之 6.5

13 楠本卓海 ６

26 ヘナン ６

16 瀬川和樹 6.5



MF

18 高木大輔 ７（82分OUT）

29 三幸秀稔 6.5

５ 佐藤健太郎 ６（59分OUT）

50 高井和馬 ６（69分OUT）



FW

７ 大﨑淳矢 ６

19 オナイウ阿道 6.5



交代出場

FW

９ 岸田和人 6.5（59分IN）



DF

21 廣木雄磨 ６（69分IN）



MF

32 丸岡 満 ―（82分IN）



監督

霜田正浩 ６





【岐阜｜選手採点】

GK

25 ビクトル 4.5



DF

２ 阿部正紀 ５（HT OUT）

34 北谷史孝 5.5（69分OUT）

27 イヨハ理ヘンリー 4.5

16 福村貴幸 5.5



MF

31 宮本航汰 5.5

14 風間宏矢 ５（67分OUT）

６ 三島頌平 5.5



FW

７ 田中パウロ淳一 5.5

10 ライアン・デ・フリース ５

９ 山岸祐也 5.5



交代出場

DF

26 長沼洋一 5.5（HT IN）



NF

30 中島賢星 5.5（67分IN）



DF

３ 竹田忠嗣 5.5（69分IN）



監督

大木 武 5.5





取材・文●上田真之介（フリーライター）

