【J２採点】山口４-１岐阜｜山口の高木が１G・２Aの活躍！ 瀬川の積極的な攻撃参加も光る

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年10月10日

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山口は10位に。岐阜は20位。

J２リーグ・36節
10月７日／14:03／下関市営下関陸上競技場／3,936人
山口　４-１　岐阜
前半 ２-０
後半 ２-１
得点者／山口＝OG（34分）、高木（39分）、オナイウ（71分）、岸田（72分）　岐阜＝山岸（67分）
 
【採点理由】
４得点で山口が快勝した。MOMに選出した高木は、１ゴール・２アシストでゴールラッシュに貢献。瀬川の積極的な攻撃参加もポイントになった。岐阜は自陣でのパス回しから上手く前につなげられず、反撃は１点のみ。安定しなかった守備陣を含めて全体的に低調な評価となった。
 
【チーム採点】
山口　6.5
岐阜　５
 
【MAN OF THE MATCH】
高木大輔（山口）
 
【山口｜選手採点】
GK
17　吉満大介　６
 
DF
６　前　貴之　6.5
13　楠本卓海　６
26　ヘナン　６
16　瀬川和樹　6.5
 
MF
18　高木大輔　７（82分OUT）
29　三幸秀稔　6.5
５　佐藤健太郎　６（59分OUT）
50　高井和馬　６（69分OUT）
 
FW
７　大﨑淳矢　６
19　オナイウ阿道　6.5
 
交代出場
FW
９　岸田和人　6.5（59分IN）
 
DF
21　廣木雄磨　６（69分IN）
 
MF
32　丸岡　満　―（82分IN）
 
監督
霜田正浩　６
 
 
【岐阜｜選手採点】
GK
25　ビクトル　4.5
 
DF
２　阿部正紀　５（HT OUT）
34　北谷史孝　5.5（69分OUT）
27　イヨハ理ヘンリー　4.5
16　福村貴幸　5.5
 
MF
31　宮本航汰　5.5
14　風間宏矢　５（67分OUT）
６　三島頌平　5.5
 
FW
７　田中パウロ淳一　5.5
10　ライアン・デ・フリース　５
９　山岸祐也　5.5
 
交代出場
DF
26　長沼洋一　5.5（HT IN）
 
NF
30　中島賢星　5.5（67分IN）
 
DF
３　竹田忠嗣　5.5（69分IN）
 
監督
大木　武　5.5
 
 
取材・文●上田真之介（フリーライター）
 
関連ワード
J2
山口
岐阜

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