【J２採点】山口４-１岐阜｜山口の高木が１G・２Aの活躍！ 瀬川の積極的な攻撃参加も光る
カテゴリ：Jリーグ
2018年10月10日
山口は10位に。岐阜は20位。
10月７日／14:03／下関市営下関陸上競技場／3,936人
山口 ４-１ 岐阜
前半 ２-０
後半 ２-１
得点者／山口＝OG（34分）、高木（39分）、オナイウ（71分）、岸田（72分） 岐阜＝山岸（67分）
【採点理由】
４得点で山口が快勝した。MOMに選出した高木は、１ゴール・２アシストでゴールラッシュに貢献。瀬川の積極的な攻撃参加もポイントになった。岐阜は自陣でのパス回しから上手く前につなげられず、反撃は１点のみ。安定しなかった守備陣を含めて全体的に低調な評価となった。
【チーム採点】
山口 6.5
岐阜 ５
【MAN OF THE MATCH】
高木大輔（山口）
【山口｜選手採点】
GK
17 吉満大介 ６
DF
６ 前 貴之 6.5
13 楠本卓海 ６
26 ヘナン ６
16 瀬川和樹 6.5
MF
18 高木大輔 ７（82分OUT）
29 三幸秀稔 6.5
５ 佐藤健太郎 ６（59分OUT）
50 高井和馬 ６（69分OUT）
FW
７ 大﨑淳矢 ６
19 オナイウ阿道 6.5
交代出場
FW
９ 岸田和人 6.5（59分IN）
DF
21 廣木雄磨 ６（69分IN）
MF
32 丸岡 満 ―（82分IN）
監督
霜田正浩 ６
【岐阜｜選手採点】
GK
25 ビクトル 4.5
DF
２ 阿部正紀 ５（HT OUT）
34 北谷史孝 5.5（69分OUT）
27 イヨハ理ヘンリー 4.5
16 福村貴幸 5.5
MF
31 宮本航汰 5.5
14 風間宏矢 ５（67分OUT）
６ 三島頌平 5.5
FW
７ 田中パウロ淳一 5.5
10 ライアン・デ・フリース ５
９ 山岸祐也 5.5
交代出場
DF
26 長沼洋一 5.5（HT IN）
NF
30 中島賢星 5.5（67分IN）
DF
３ 竹田忠嗣 5.5（69分IN）
監督
大木 武 5.5
取材・文●上田真之介（フリーライター）
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