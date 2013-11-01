【J２採点】千葉２-３松本｜U-21日本代表の前田大が躍動！ 千葉は追いすがるも３失点で敗戦
カテゴリ：Jリーグ
2018年08月07日
松本が首位をキープ。千葉は15位にダウン。
J２リーグ・27節
８月４日／18：03／フクダ電子アリーナ／12,336人
千葉 ２-３ 松本
前半 １-１
後半 １-２
得点者／千葉＝船山（41分PK）、指宿（90分） 松本＝前田大（45分）、岩上（52分）、岩間（61分）
【採点理由】
船山のPKで先制した千葉だが、マークが甘く、ハイラインの裏を突かれて３失点。松本ではアジア大会に臨むU-21日本代表に選ばれた前田大が攻守で活躍し、岩上のパスから同点ゴールを奪った。松本は試合終了間際に指宿の個人技から１点を返される、逆転勝利で今季初の４連勝を飾った。
【チーム採点】
千葉 5.5
松本 ６
【MAN OF THE MATCH】
前田大然（松本）
【千葉｜選手採点】
GK
１ ロドリゲス 5.5
DF
15 溝渕雄志 ６
16 鳥海晃司 5.5
３ 近藤直也 ５
28 乾 貴哉 ５（80分OUT）
MF
11 船山貴之 6.5
22 工藤浩平 ６
７ 佐藤勇人 5.5（66分OUT）
20 矢田 旭 5.5
FW
９ ラリベイ ６
８ 清武功暉 5.5（53分OUT）
交代出場
MF
13 為田大貴 ６（53分IN）
MF
25 茶島雄介 5.5（66分IN）
FW
50 指宿洋史 6.5（80分IN）
ヘッドコーチ
ギジェルモ 5.5
【松本｜選手採点】
GK
１ 守田達弥 5.5
DF
４ 飯田真輝 5.5
31 橋内優也 5.5
２ 浦田延尚 5.5
MF
47 岩上祐三 6.5（90＋２分OUT）
５ 岩間雄大 ６
６ 藤田息吹 5.5
20 石原崇兆 ６
13 中美慶哉 5.5（80分OUT）
FW
38 永井 龍 ６（86分OUT）
７ 前田大然 6.5
交代出場
FW
19 山本大貴 ―（80分IN）
FW
９ 高崎寛之 ―（86分IN）
DF
３ 田中隼磨 ―（90＋２分IN）
監督
反町康治 ６
取材・文●赤沼圭子（フリーライター）
８月４日／18：03／フクダ電子アリーナ／12,336人
千葉 ２-３ 松本
前半 １-１
後半 １-２
得点者／千葉＝船山（41分PK）、指宿（90分） 松本＝前田大（45分）、岩上（52分）、岩間（61分）
【採点理由】
船山のPKで先制した千葉だが、マークが甘く、ハイラインの裏を突かれて３失点。松本ではアジア大会に臨むU-21日本代表に選ばれた前田大が攻守で活躍し、岩上のパスから同点ゴールを奪った。松本は試合終了間際に指宿の個人技から１点を返される、逆転勝利で今季初の４連勝を飾った。
【チーム採点】
千葉 5.5
松本 ６
【MAN OF THE MATCH】
前田大然（松本）
【千葉｜選手採点】
GK
１ ロドリゲス 5.5
DF
15 溝渕雄志 ６
16 鳥海晃司 5.5
３ 近藤直也 ５
28 乾 貴哉 ５（80分OUT）
MF
11 船山貴之 6.5
22 工藤浩平 ６
７ 佐藤勇人 5.5（66分OUT）
20 矢田 旭 5.5
FW
９ ラリベイ ６
８ 清武功暉 5.5（53分OUT）
交代出場
MF
13 為田大貴 ６（53分IN）
MF
25 茶島雄介 5.5（66分IN）
FW
50 指宿洋史 6.5（80分IN）
ヘッドコーチ
ギジェルモ 5.5
【松本｜選手採点】
GK
１ 守田達弥 5.5
DF
４ 飯田真輝 5.5
31 橋内優也 5.5
２ 浦田延尚 5.5
MF
47 岩上祐三 6.5（90＋２分OUT）
５ 岩間雄大 ６
６ 藤田息吹 5.5
20 石原崇兆 ６
13 中美慶哉 5.5（80分OUT）
FW
38 永井 龍 ６（86分OUT）
７ 前田大然 6.5
交代出場
FW
19 山本大貴 ―（80分IN）
FW
９ 高崎寛之 ―（86分IN）
DF
３ 田中隼磨 ―（90＋２分IN）
監督
反町康治 ６
取材・文●赤沼圭子（フリーライター）
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