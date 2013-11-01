【J２採点】千葉２-３松本｜U-21日本代表の前田大が躍動！ 千葉は追いすがるも３失点で敗戦

カテゴリ：Jリーグ

赤沼圭子

2018年08月07日

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松本が首位をキープ。千葉は15位にダウン。

J２リーグ・27節
８月４日／18：03／フクダ電子アリーナ／12,336人
千葉　２-３　松本
前半 １-１
後半 １-２
得点者／千葉＝船山（41分PK）、指宿（90分）　松本＝前田大（45分）、岩上（52分）、岩間（61分）
 
【採点理由】
船山のPKで先制した千葉だが、マークが甘く、ハイラインの裏を突かれて３失点。松本ではアジア大会に臨むU-21日本代表に選ばれた前田大が攻守で活躍し、岩上のパスから同点ゴールを奪った。松本は試合終了間際に指宿の個人技から１点を返される、逆転勝利で今季初の４連勝を飾った。
 
【チーム採点】
千葉　5.5
松本　６
 
MAN OF THE MATCH
前田大然（松本）
 
【千葉｜選手採点】
GK
１　ロドリゲス　5.5

DF
15　溝渕雄志　６
16　鳥海晃司　5.5
３　近藤直也　５
28　乾　貴哉　５（80分OUT）

MF
11　船山貴之　6.5
22　工藤浩平　６
７　佐藤勇人　5.5（66分OUT）
20　矢田　旭　5.5

 FW
９　ラリベイ  ６ 
８　清武功暉　5.5（53分OUT）
 
交代出場
MF
13　為田大貴　６（53分IN）
 
MF
25　茶島雄介  5.5（66分IN）

FW
50　指宿洋史  6.5（80分IN）
 
ヘッドコーチ
ギジェルモ　5.5
 
 
【松本｜選手採点】
GK
１　守田達弥　5.5
 
DF
４　飯田真輝　5.5
31　橋内優也　5.5
２　浦田延尚　5.5
 
MF
47　岩上祐三　6.5（90＋２分OUT）
５　岩間雄大　６
６　藤田息吹　5.5
20　石原崇兆　６
13　中美慶哉　5.5（80分OUT）
 
FW
38　永井　龍　６（86分OUT）
７　前田大然　6.5
 
交代出場
FW
19　山本大貴　―（80分IN）
 
FW
９　高崎寛之　―（86分IN）
 
DF
３　田中隼磨　―（90＋２分IN）
 
監督
反町康治　６
 
 
取材・文●赤沼圭子（フリーライター）
 
関連ワード
J2
千葉
松本

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