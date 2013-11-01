【J２採点】千葉２-３松本｜U-21日本代表の前田大が躍動！ 千葉は追いすがるも３失点で敗戦

J２リーグ・27節

８月４日／18：03／フクダ電子アリーナ／12,336人

千葉 ２-３ 松本

前半 １-１

後半 １-２

得点者／千葉＝船山（41分PK）、指宿（90分） 松本＝前田大（45分）、岩上（52分）、岩間（61分）



【採点理由】

船山のPKで先制した千葉だが、マークが甘く、ハイラインの裏を突かれて３失点。松本ではアジア大会に臨むU-21日本代表に選ばれた前田大が攻守で活躍し、岩上のパスから同点ゴールを奪った。松本は試合終了間際に指宿の個人技から１点を返される、逆転勝利で今季初の４連勝を飾った。



【チーム採点】

千葉 5.5

松本 ６



【MAN OF THE MATCH】

前田大然（松本）



【千葉｜選手採点】

GK

１ ロドリゲス 5.5



DF

15 溝渕雄志 ６

16 鳥海晃司 5.5

３ 近藤直也 ５

28 乾 貴哉 ５（80分OUT）



MF

11 船山貴之 6.5

22 工藤浩平 ６

７ 佐藤勇人 5.5（66分OUT）

20 矢田 旭 5.5



FW

９ ラリベイ ６

８ 清武功暉 5.5（53分OUT）



交代出場

MF

13 為田大貴 ６（53分IN）



MF

25 茶島雄介 5.5（66分IN）



FW

50 指宿洋史 6.5（80分IN）



ヘッドコーチ

ギジェルモ 5.5





【松本｜選手採点】

GK

１ 守田達弥 5.5



DF

４ 飯田真輝 5.5

31 橋内優也 5.5

２ 浦田延尚 5.5



MF

47 岩上祐三 6.5（90＋２分OUT）

５ 岩間雄大 ６

６ 藤田息吹 5.5

20 石原崇兆 ６

13 中美慶哉 5.5（80分OUT）



FW

38 永井 龍 ６（86分OUT）

７ 前田大然 6.5



交代出場

FW

19 山本大貴 ―（80分IN）



FW

９ 高崎寛之 ―（86分IN）



DF

３ 田中隼磨 ―（90＋２分IN）



監督

反町康治 ６





取材・文●赤沼圭子（フリーライター）

