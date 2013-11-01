【J２採点】熊本２-２山口｜お互いに失点が響きドローゲーム。２ゴールの小野瀬をMOMに

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年07月27日

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熊本は21位、山口は４位。

J２リーグ・25節
７月25日／19：03／えがお健康スタジアム／3,576人
熊本　２-２　山口
前半 １-２
後半 １-０
得点者／熊本＝安（17分）、皆川（63分）　山口＝小野瀬②（42分、45+１分）
 
【採点理由】
熊本は安のゴールで先制したが前節同様に前半終了間際に失点。安と皆川のコンビで追いついたものの、良い流れを結果につなげられなかった。同点ゴールでチームを勢いづかせ２点目も決めた小野瀬をMOMに。
 
【チーム採点】
熊本　5.5   
山口　5.5
 
【MAN OF THE MATCH
小野瀬康介（山口）
 
【熊本｜選手採点】
GK
30　佐藤昭大　5.5
 
DF
13　多々良敦斗　６
６　村上　巧　６
39　鈴木翔登　5.5
 
MF
14　田中達也　６
27　中山雄登　5.5（73分OUT）
８　上村周平  5.5
31　伊東　俊　６
33　坂本広大　5.5（60分OUT）
 
FW
９　安　柄俊  ６（83分OUT）
11　皆川佑介　６
 
交代出場
MF
50　水野晃樹　６（60分IN）
 
MF
20　上里一将　６（73分IN）
 
MF
２　黒木晃平　―（83分IN）
 
監督
渋谷洋樹　5.5
 
 
【山口｜選手採点】
GK
17　吉満大介　６
 
DF
６　前　貴之　５
３　渡辺広大　5.5
26　ヘナン　5.5
11　鳥養祐矢　5.5
 
MF
８　小野瀬康介　6.5
28　髙橋壱晟　５（40分OUT）
29　三幸秀稔　5.5
50　高井和馬　5.5（85分OUT）
 
FW
18　高木大輔　5.5
19　オナイウ阿道　5.5
 
交代出場
FW
24　山下敬大　６（40分IN）
 
FW
９　岸田和人　―（85分IN）
 
監督
霜田正浩　６
 
関連ワード
J2
山口
熊本

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