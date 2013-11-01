【J２採点】熊本２-２山口｜お互いに失点が響きドローゲーム。２ゴールの小野瀬をMOMに

J２リーグ・25節

７月25日／19：03／えがお健康スタジアム／3,576人

熊本 ２-２ 山口

前半 １-２

後半 １-０

得点者／熊本＝安（17分）、皆川（63分） 山口＝小野瀬②（42分、45+１分）



【採点理由】

熊本は安のゴールで先制したが前節同様に前半終了間際に失点。安と皆川のコンビで追いついたものの、良い流れを結果につなげられなかった。同点ゴールでチームを勢いづかせ２点目も決めた小野瀬をMOMに。



【チーム採点】

熊本 5.5

山口 5.5



【MAN OF THE MATCH】

小野瀬康介（山口）



【熊本｜選手採点】

GK

30 佐藤昭大 5.5



DF

13 多々良敦斗 ６

６ 村上 巧 ６

39 鈴木翔登 5.5



MF

14 田中達也 ６

27 中山雄登 5.5（73分OUT）

８ 上村周平 5.5

31 伊東 俊 ６

33 坂本広大 5.5（60分OUT）



FW

９ 安 柄俊 ６（83分OUT）

11 皆川佑介 ６



交代出場

MF

50 水野晃樹 ６（60分IN）



MF

20 上里一将 ６（73分IN）



MF

２ 黒木晃平 ―（83分IN）



監督

渋谷洋樹 5.5





【山口｜選手採点】

GK

17 吉満大介 ６



DF

６ 前 貴之 ５

３ 渡辺広大 5.5

26 ヘナン 5.5

11 鳥養祐矢 5.5



MF

８ 小野瀬康介 6.5

28 髙橋壱晟 ５（40分OUT）

29 三幸秀稔 5.5

50 高井和馬 5.5（85分OUT）



FW

18 高木大輔 5.5

19 オナイウ阿道 5.5



交代出場

FW

24 山下敬大 ６（40分IN）



FW

９ 岸田和人 ―（85分IN）



監督

霜田正浩 ６

