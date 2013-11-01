【J２採点】熊本２-２山口｜お互いに失点が響きドローゲーム。２ゴールの小野瀬をMOMに
カテゴリ：Jリーグ
2018年07月27日
熊本は21位、山口は４位。
J２リーグ・25節
７月25日／19：03／えがお健康スタジアム／3,576人
熊本 ２-２ 山口
前半 １-２
後半 １-０
得点者／熊本＝安（17分）、皆川（63分） 山口＝小野瀬②（42分、45+１分）
【採点理由】
熊本は安のゴールで先制したが前節同様に前半終了間際に失点。安と皆川のコンビで追いついたものの、良い流れを結果につなげられなかった。同点ゴールでチームを勢いづかせ２点目も決めた小野瀬をMOMに。
【チーム採点】
熊本 5.5
山口 5.5
【MAN OF THE MATCH】
小野瀬康介（山口）
【熊本｜選手採点】
GK
30 佐藤昭大 5.5
DF
13 多々良敦斗 ６
６ 村上 巧 ６
39 鈴木翔登 5.5
MF
14 田中達也 ６
27 中山雄登 5.5（73分OUT）
８ 上村周平 5.5
31 伊東 俊 ６
33 坂本広大 5.5（60分OUT）
FW
９ 安 柄俊 ６（83分OUT）
11 皆川佑介 ６
交代出場
MF
50 水野晃樹 ６（60分IN）
MF
20 上里一将 ６（73分IN）
MF
２ 黒木晃平 ―（83分IN）
監督
渋谷洋樹 5.5
【山口｜選手採点】
GK
17 吉満大介 ６
DF
６ 前 貴之 ５
３ 渡辺広大 5.5
26 ヘナン 5.5
11 鳥養祐矢 5.5
MF
８ 小野瀬康介 6.5
28 髙橋壱晟 ５（40分OUT）
29 三幸秀稔 5.5
50 高井和馬 5.5（85分OUT）
FW
18 高木大輔 5.5
19 オナイウ阿道 5.5
交代出場
FW
24 山下敬大 ６（40分IN）
FW
９ 岸田和人 ―（85分IN）
監督
霜田正浩 ６
７月25日／19：03／えがお健康スタジアム／3,576人
熊本 ２-２ 山口
前半 １-２
後半 １-０
得点者／熊本＝安（17分）、皆川（63分） 山口＝小野瀬②（42分、45+１分）
【採点理由】
熊本は安のゴールで先制したが前節同様に前半終了間際に失点。安と皆川のコンビで追いついたものの、良い流れを結果につなげられなかった。同点ゴールでチームを勢いづかせ２点目も決めた小野瀬をMOMに。
【チーム採点】
熊本 5.5
山口 5.5
【MAN OF THE MATCH】
小野瀬康介（山口）
【熊本｜選手採点】
GK
30 佐藤昭大 5.5
DF
13 多々良敦斗 ６
６ 村上 巧 ６
39 鈴木翔登 5.5
MF
14 田中達也 ６
27 中山雄登 5.5（73分OUT）
８ 上村周平 5.5
31 伊東 俊 ６
33 坂本広大 5.5（60分OUT）
FW
９ 安 柄俊 ６（83分OUT）
11 皆川佑介 ６
交代出場
MF
50 水野晃樹 ６（60分IN）
MF
20 上里一将 ６（73分IN）
MF
２ 黒木晃平 ―（83分IN）
監督
渋谷洋樹 5.5
【山口｜選手採点】
GK
17 吉満大介 ６
DF
６ 前 貴之 ５
３ 渡辺広大 5.5
26 ヘナン 5.5
11 鳥養祐矢 5.5
MF
８ 小野瀬康介 6.5
28 髙橋壱晟 ５（40分OUT）
29 三幸秀稔 5.5
50 高井和馬 5.5（85分OUT）
FW
18 高木大輔 5.5
19 オナイウ阿道 5.5
交代出場
FW
24 山下敬大 ６（40分IN）
FW
９ 岸田和人 ―（85分IN）
監督
霜田正浩 ６
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