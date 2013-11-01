【J２採点】岐阜２-１新潟｜岐阜が粘り勝ち！ MOMは勝ち越し弾の古橋

J２リーグ・16節

５月26日／15：03／岐阜メモリアルセンター長良川競技場／7,254人

岐阜 ２-１ 新潟

前半 １-１

後半 １-０

得点者／岐阜＝風間（33分）、古橋（62分） 新潟＝渡邉新（10分）



【採点理由】

岐阜は押し込まれる場面も多くチャンスが少ない中でも粘り勝ち。相手の隙、緩慢なプレーを逃さず、同点、逆転に繋げた。新潟は速いサイドチェンジなどプラン通りの攻撃だったが追加点を奪えなかった。



【チーム採点】

岐阜 6.5

新潟 5.5



【MAN OF THE MATCH】

古橋亨梧（岐阜）



【岐阜｜選手採点】

GK

25 ビクトル ６



DF

２ 阿部正紀 5.5

15 田森大己 ６

３ 竹田忠嗣 6.5

16 福村貴幸 ６



MF

23 小野悠斗 ６（83分OUT）

31 宮本航汰 ６

14 風間宏矢 6.5（67分OUT）



FW

７ 田中パウロ淳一 5.5（34分OUT）

10 ライアン・デ・フリース ６

11 古橋亨梧 6.5



交代出場

FW

９ 山岸祐也 ６（34分IN）



MF

６ 三島頌平 ６（67分IN）



MF

30 中島賢星 ―（83分IN）



監督

大木 武 ６





【新潟｜選手採点】

GK

38 アレックス・ムラーリャ 5.5



DF

34 原 輝綺 5.5

５ 富澤清太郎 5.5

２ 広瀬健太 5.5

３ 安田理大 ６



MF

６ 磯村亮太 ６（79分OUT）

10 加藤 大 5.5

26 戸嶋祥郎 6.5

33 高木善朗 5.5（67分OUT）



FW

19 矢野貴章 ６（57分OUT）

16 渡邉新太 6.5



交代出場

FW

９ 河田篤秀 ６（57分IN）



FW

11 ターレス 5.5（67分IN）



FW

14 田中達也 ―（79分IN）



監督

鈴木政一 5.5





取材・文●小崎仁久（スポーツライター）

