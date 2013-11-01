【J２採点】岡山２-２福岡｜福岡が執念のドロー！ MOMは…

カテゴリ：Jリーグ

サッカーダイジェストWeb編集部

2018年05月08日

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岡山は２位、福岡は４位に。

J２リ―グ・13節
５月６日／16:03／シティライトスタジアム／9,021人
岡山　２-２　福岡
前半 １-１
後半 １-１
得点者／岡山=三村（41分）、伊藤（66分）　福岡＝松田（３分）、OG（90＋２分）
 
【採点理由】
福岡を存分に苦しめた岡山の２トップを高評価し、MOMには伊藤を選出した。福岡は全体的にあまり高くない評価となり、得点に関与した選手を評価した。
 
【チ―ム採点】
岡山　5.5
福岡　5.5
 
【MAN OF THE MATCH】　
伊藤大介（岡山）

【岡山｜選手採点】 
GK
22　一森　純　5.5
 
DF
31　下口稚葉　5.5
８　塚川孝輝　5.5
６　喜山康平　5.5

MF
21　椋原健太　5.5
15　末吉隼也　5.5
14　上田康太　６
11　三村　真　６
 
FW
32　福元友哉　６（71分OUT)
16　リカルド・サントス　６（71分OUT）
７　伊藤大介　６（84分OUT）

交代出場
FW
18　齊藤和樹　５（71分IN）
 
FW
24　赤嶺真吾　５（71分IN）
 
MF
17　関戸健二　―（84分IN）


監督
長澤　徹　5.5
 
 
【福岡｜選手採点】
GK
21　圍謙太朗　5.5
 
DF
５　實藤友紀　5.5
39　篠原弘次郎　5.5
19　堤　俊輔　６
 
MF
27　平尾　壮　5.5（69分OUT）
３　駒野友一　６
８　鈴木　惇　5.5
33　山瀬功治　5.5（83分OUT）
 
FW
15　森本貴幸　5.5
17　松田　力　６（61分OUT）
18　ドゥドゥ　5.5
 
交代出場
FW
16　石津大介　５（61分IN）
 
MF
20　エウレ―　６（69分IN）
 
MF
14　枝村匠馬　―（83分IN）
 
監督
井原正巳　5.5
 
 
関連ワード
J2
岡山
福岡

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