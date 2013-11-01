【J２採点】岡山２-２福岡｜福岡が執念のドロー！ MOMは…

J２リ―グ・13節

５月６日／16:03／シティライトスタジアム／9,021人

岡山 ２-２ 福岡

前半 １-１

後半 １-１

得点者／岡山=三村（41分）、伊藤（66分） 福岡＝松田（３分）、OG（90＋２分）



【採点理由】

福岡を存分に苦しめた岡山の２トップを高評価し、MOMには伊藤を選出した。福岡は全体的にあまり高くない評価となり、得点に関与した選手を評価した。



【チ―ム採点】

岡山 5.5

福岡 5.5



【MAN OF THE MATCH】

伊藤大介（岡山）



【岡山｜選手採点】

GK

22 一森 純 5.5



DF

31 下口稚葉 5.5

８ 塚川孝輝 5.5

６ 喜山康平 5.5



MF

21 椋原健太 5.5

15 末吉隼也 5.5

14 上田康太 ６

11 三村 真 ６



FW

32 福元友哉 ６（71分OUT)

16 リカルド・サントス ６（71分OUT）

７ 伊藤大介 ６（84分OUT）



交代出場

FW

18 齊藤和樹 ５（71分IN）



FW

24 赤嶺真吾 ５（71分IN）



MF

17 関戸健二 ―（84分IN）





監督

長澤 徹 5.5





【福岡｜選手採点】

GK

21 圍謙太朗 5.5



DF

５ 實藤友紀 5.5

39 篠原弘次郎 5.5

19 堤 俊輔 ６



MF

27 平尾 壮 5.5（69分OUT）

３ 駒野友一 ６

８ 鈴木 惇 5.5

33 山瀬功治 5.5（83分OUT）



FW

15 森本貴幸 5.5

17 松田 力 ６（61分OUT）

18 ドゥドゥ 5.5



交代出場

FW

16 石津大介 ５（61分IN）



MF

20 エウレ― ６（69分IN）



MF

14 枝村匠馬 ―（83分IN）



監督

井原正巳 5.5



