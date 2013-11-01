【J２採点】岡山２-２福岡｜福岡が執念のドロー！ MOMは…
カテゴリ：Jリーグ
2018年05月08日
岡山は２位、福岡は４位に。
５月６日／16:03／シティライトスタジアム／9,021人
岡山 ２-２ 福岡
前半 １-１
後半 １-１
得点者／岡山=三村（41分）、伊藤（66分） 福岡＝松田（３分）、OG（90＋２分）
【採点理由】
福岡を存分に苦しめた岡山の２トップを高評価し、MOMには伊藤を選出した。福岡は全体的にあまり高くない評価となり、得点に関与した選手を評価した。
【チ―ム採点】
岡山 5.5
福岡 5.5
【MAN OF THE MATCH】
伊藤大介（岡山）
【岡山｜選手採点】
GK
22 一森 純 5.5
DF
31 下口稚葉 5.5
８ 塚川孝輝 5.5
６ 喜山康平 5.5
MF
21 椋原健太 5.5
15 末吉隼也 5.5
14 上田康太 ６
11 三村 真 ６
FW
32 福元友哉 ６（71分OUT)
16 リカルド・サントス ６（71分OUT）
７ 伊藤大介 ６（84分OUT）
交代出場
FW
18 齊藤和樹 ５（71分IN）
FW
24 赤嶺真吾 ５（71分IN）
MF
17 関戸健二 ―（84分IN）
監督
長澤 徹 5.5
【福岡｜選手採点】
GK
21 圍謙太朗 5.5
DF
５ 實藤友紀 5.5
39 篠原弘次郎 5.5
19 堤 俊輔 ６
MF
27 平尾 壮 5.5（69分OUT）
３ 駒野友一 ６
８ 鈴木 惇 5.5
33 山瀬功治 5.5（83分OUT）
FW
15 森本貴幸 5.5
17 松田 力 ６（61分OUT）
18 ドゥドゥ 5.5
交代出場
FW
16 石津大介 ５（61分IN）
MF
20 エウレ― ６（69分IN）
MF
14 枝村匠馬 ―（83分IN）
監督
井原正巳 5.5
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